2020-02-09T12:33:09+03:00
Общество

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю в Санкт-Петербурге: до пятницы будет тепло, потом подморозит

Уже с понедельника, 10 февраля, синоптики обещают мокрый снег, густую облачность и сильный ветер
Сергей ВОЛЧКОВ
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Больших снегопадов, увы, не ожидается до самого конца недели - снег если и пойдет, то только мокрый и только в первой ее половине.Больших снегопадов, увы, не ожидается до самого конца недели - снег если и пойдет, то только мокрый и только в первой ее половине.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оттепель, нагрянувшая в Северную столицу в эти выходные, вовсе не спешит сдавать позиции. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос», плюсовая температура сохранится в Санкт-Петербурге как минимум до следующей пятницы, 14 февраля. Потом слегка похолодает, но мало-мальски суровых морозов ждать по-прежнему не приходится.

- Всю рабочую неделю погоду в Санкт-Петербурге будет определять циклон, - отмечает Леус. – До четверга включительно погода будет облачная, в понедельник и вторник ожидаются небольшие осадки – преимущественно в виде мокрого снега, мороси и дождя. Температура ночью опустится до 0, +2 градусов, днем – поднимется до -4.

Лед на Неве, скорее всего, сойдет, не успев толком встать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Лед на Неве, скорее всего, сойдет, не успев толком встать.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все это, по словам нашего собеседника, будет сопровождаться сильными юго-западными ветрами. Особенно ощутимыми они станут уже в понедельник, 10 февраля – в этот день ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

- Со сред циклон двинется на восток, приток теплого воздуха к берегам Невы ослабеет. – констатирует Леус. – По-прежнему будет облачно, но пойдет снег, а дневная температура опустится до +2 градусов. В пятницу циклон окончательно уйдет, в ночь с пятницы на субботу слегка подморозит – до -3. В выходные ожидается солнце и небольшие – до -2 градусов днем и до -6 ночью - морозцы. А вот снега не будет – тот, что лежит сейчас, растает

ИСТОЧНИК KP.RU

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