2020-02-09T13:31:42+03:00
Происшествия

«Погибла за неделю до второго дня рождения»: годовалая девочка провалилась под лед в Ленинградской области

Трагедия случилась во время семейной прогулки. Кроме малышки пострадал ее пятилетний брат
Сергей ВОЛЧКОВ
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Во время прогулки по тонкому льду годовалая девочка находилась на руках у отца. Спасти ее не удалось.Во время прогулки по тонкому льду годовалая девочка находилась на руках у отца. Спасти ее не удалось.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередное страшное напоминание о том, как коварен может быть лед этой зимой. В поселке Шапки в Тосненском районе Ленинградской области погибла маленькая девочка. Ребенку был всего год – через неделю, 14 февраля, в День всех влюбленных, она должна была встречать второй день рождения. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- В день гибели ребенок вместе с отцом и пятилетним братом гулял по замерзшему карьеру недалеко от поселка, - отметил источник. – Ледовый покров не выдержал, и семья провалилась в воду. Девочка в этот момент находилась на руках у отца. На место происшествия выехали сотрудники полиции, но к моменту их прибытия девочка уже была мертва. Она погибла за неделю до своего второго дня рождения.

Трагедия произошла на бывшем карьере № 5 неподалеку от поселка Шапки.

Трагедия произошла на бывшем карьере № 5 неподалеку от поселка Шапки.

Брата малышки удалось спасти – сейчас он находится в больнице в городе Тосно. Мальчик схватил сильное переохлаждение, но врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

На отца детей, устроившего смертельную прогулку, завели уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России – «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, которое она предусматривает - четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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