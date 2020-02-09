«Погибла за неделю до второго дня рождения»: годовалая девочка провалилась под лед в Ленинградской области

Очередное страшное напоминание о том, как коварен может быть лед этой зимой. В поселке Шапки в Тосненском районе Ленинградской области погибла маленькая девочка. Ребенку был всего год – через неделю, 14 февраля, в День всех влюбленных, она должна была встречать второй день рождения. О случившемся «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- В день гибели ребенок вместе с отцом и пятилетним братом гулял по замерзшему карьеру недалеко от поселка, - отметил источник. – Ледовый покров не выдержал, и семья провалилась в воду. Девочка в этот момент находилась на руках у отца. На место происшествия выехали сотрудники полиции, но к моменту их прибытия девочка уже была мертва. Она погибла за неделю до своего второго дня рождения.

Трагедия произошла на бывшем карьере № 5 неподалеку от поселка Шапки.

Брата малышки удалось спасти – сейчас он находится в больнице в городе Тосно. Мальчик схватил сильное переохлаждение, но врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

На отца детей, устроившего смертельную прогулку, завели уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России – «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, которое она предусматривает - четыре года лишения свободы.