2020-02-09T17:11:44+03:00
Общество

«Он боролся с раком с 2014-го года. Никто об этом не знал»: умер автор музыки к «Республике ШКИД», композитор Сергей Слонимский

Прославленному маэстро было 87 лет. Последние дни он провел в петербургском НИИ имени Вердена
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сергей Слонимский скончался на 88-м году жизни. Фото: Санкт-Петербургская консерватория.Сергей Слонимский скончался на 88-м году жизни. Фото: Санкт-Петербургская консерватория.
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В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался прославленный композитор Сергей Слонимский – автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, нескольких десятков композиций к фильмам и театральным постановкам и самой «народной» песенки на свете – «У кошки четыре ноги» из «Республики Шкид». Смерть мэтра «Комсомолке» подтвердили в городском Союзе композиторов.

- С 2014 года Сергей Михайлович тяжело болел – у него диагностировали сразу два вида рака, почек и предстательной железы, - рассказал ответственный секретарь Союза Борис Березовский. – И до последнего о его диагнозах не знал никто, кроме меня. Да и я узнал, можно сказать, случайно – когда выбивал ему квоту на операцию. Он никому не говорил, ни родным, ни коллегам.

На прошлой неделе Сергею Слонимскому сделали операцию в НИИ травматологии и ортопедии. Операция прошла успешно, но после начались осложнения. У маэстро все хуже работали легкие, начались сильные боли. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

С 2014-го года маэстро боролся с раком почек и предстательной железы. Об этом не знал никто - ни друзья, ни коллеги, ни родные. Фото: Санкт-Петербургская консерватория.

С 2014-го года маэстро боролся с раком почек и предстательной железы. Об этом не знал никто - ни друзья, ни коллеги, ни родные. Фото: Санкт-Петербургская консерватория.

- Мы общались накануне его отправки в больницу и после несколько раз созванивались. Это был человек поразительной силы духа, - продолжает Березовский. – Он просто невероятно держался. Ни одной жалобы я от него не слышал за все это время.

По словам нашего собеседника, Слонимский все время работал. А в последние годы, когда уже не мог писать, полностью посвятил себя преподаванию – обучал воспитанников Петербургской консерватории специальной композиции и импровизации.

- У него было только одно желание – и всегда и накануне смерти, - признается Березовский. – Чтобы его музыку не забывали. И могу поручиться, что именно так и будет – пока живы мы, те, кто знает, какой великий это был человек, его музыка будет звучать в Союзе композиторов.

Сергея Слонимского похоронят 13 февраля на Комаровском кладбище. Прощание состоится, скорее всего, в Союзе композиторов – родном для маэстро месте. Этот момент друзья и коллеги Слонимского еще обсуждают. У маэстро осталась жена и двое взрослых детей – сын и дочь.

- Я думаю, мы добьемся того, чтобы на здании Союза появилась посвященная ему мемориальная табличка, - констатирует наш собеседник. – Хотелось бы, конечно, еще памятник, но у нас Чайковскому памятник – и то поставить не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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