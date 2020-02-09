2020-02-09T17:34:30+03:00
Спорт

Ladies Trophy-2020: Без Шараповой, но с ее победительницей

Жеребьевка пятого в истории женского теннисного турнира Ladies Trophy прошла в воскресенье, 9 февраля, на «Сибур Арене»
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
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Престижный международный турнир Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге уже в пятый раз.Престижный международный турнир Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге уже в пятый раз.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жеребьевка пятого в истории женского теннисного турнира Ladies Trophy прошла в воскресенье, 9 февраля, на «Сибур Арене». Теннисистки узнали своих соперниц, а генеральный директор соревнований Александр Медведев пообещал сыграть в паре с победительницей Марии Шараповой.

Петербургский теннисный турнир Ladies Trophy продолжает держать уровень. В этот раз за главный приз сразятся две теннисистки из Топ-10 - швейцарка Белинда Бенчич (№5 мирового рейтинга) и голландка Кики Бертенс (№7), действующая победительница Ladies Trophy. Вместе с чешкой Петрой Квитовой (№11) и англичанкой Йоханой Конта (№14) они как четыре самых высокорейтинговых теннисистки соревнований начнут борьбу за титул со второго круга.

Сегодня, 9 февраля, прошла жеребьевка - спортсменки узнали своих соперниц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 9 февраля, прошла жеребьевка - спортсменки узнали своих соперниц.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая ракетка России и №28 в мире Екатерина Александрова сыграет с другой россиянкой, обладательницей wild-card (специальное приглашение для теннисистов, которые не проходят по рейтингу, но участие которых по тем или иным причинам выгодно организаторам - ред.) Дарьей Касаткиной (№71). Вероника Кудерметова (№38) сразится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (№34). К слову, победительница этой пары выйдет на действующую чемпионку Ladies Trophy, Кики Бертенс, которая на недавно завершившемся открытом чемпионате Австралии как раз обыграла в четвертьфинале Шарапову.Российские теннисистки стартуют с первого круга. К сожалению, в этот раз не приехала Мария Шарапова, пропустившая турнир из-за травмы плеча. По неофициальным данным, победительница пяти турниров Большого шлема планирует в 2021 году завершить карьеру и выйти замуж за британского бизнесмена Александра Гилкса – основателя аукционного дома и друга принца Гарри. Так что ей сейчас, возможно, действительно не до тенниса. Впрочем, в отсутствии Шараповой петербуржцам все равно будет за кого болеть.

Зрелище обещает быть захватывающим - как и всегда на Ladies Trophy. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрелище обещает быть захватывающим - как и всегда на Ladies Trophy.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Надеюсь, что выступлю не хуже, чем в прошлом году, - заявила после жеребьевки Кики Бертенс. - Счастлива снова быть здесь, с радостью возвращаюсь каждый год. Санкт-Петербург стал для меня вторым домом. Организаторы оказывают потрясающий приём. Всякий раз, когда выступаю здесь, за меня болеют трибуны, за исключением случаев, когда сражаюсь с российскими игроками. Жду всех с понедельника на корте.Также не повезло еще одной обладательнице wild card - петербурженке Светлане Кузнецовой (№49): если она пройдет американку Дженнифер Брэди (№52), то уже во втором круге ей предстоит сыграть против первой ракетки турнира Белинды Бенчич.

При этом чемпионка отбила кулачок, сидевшему рядом Александру Медведеву, с которым она также сыграет в паре на турнире Pro-Am - специальном соревновании для звезд и ветеранов тенниса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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