16 миллионов рублей за статус свидетеля: в деле о хищении огромной суммы бывшим ректором Аграрного университета появились новые подробности

История Виктора Ефимова – бывшего ректора Санкт-Петербургского аграрного университета – в свое время всколыхнуло всю страну. Как показало следствие, Ефимов похитил из родного ВУЗа 28 миллионов рублей и распорядился ими по своему желанию. Но несмотря на то, что мужчина уже давно сидит в колонии, судебное дело его живет. Сегодня, 9 февраля, завершился суд над политологом Александром Ольшевским, который помогал Ефимову избежать тюрьмы.

- По версии следствия, с февраля по октябрь Виктор Ефимов отдал Александру Ольшевскому 16 миллионов рублей – три миллиона сразу и еще 13 миллионов по частям, - сообщили «Комсомоле» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Сделано это было для того, чтобы сохранить в деле о растрате статус свидетеля.

За статус свидетеля Ефимов отдал 16 миллионов рублей - три миллиона сразу и еще 13 миллионов по частям.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как именно Ольшевский обязался это сделать – история умалчивает. Следователи выяснили, что политолог не имел никакой возможность влиять на ход судебных разбирательств. Очевидно, в конце концов это дошло и до Ефимова – в ноябре 2019-го года он написал заявление о том, что его обманули.

- Ольшевский свою вину не признает, - констатировали в пресс-службе. – На суде пояснил, что возражает против удовлетворения ходатайства, готов сотрудничать со следствием, имеет награды за организацию миссии в Сирии и благодарности от РПЦ.

Суд, однако, не впечатлился и отправил политолога под арест. Теперь ему светит до десяти лет тюрьмы по части 4 статьи 159 «Мошенничество».