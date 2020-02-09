Группа Pussy Riot заявила, что полиция сорвала съемки их нового клипа на студии «Ленфильм»

Разборками с правоохранительными органами закончилась для участников группы Pussy Riot попытка снять новый клип на территории киностудии «Ленфильм». Судя по всему, стражи порядка решили, что скандальные музыканты недостойны павильонов, в которых когда-то создавались «Белое солнце пустыни», «Максим Перепелица» и «Полосатый рейс». О конфликте рассказал в Twitter художник-акционист, участник арт-группы «Война», в которую входят девушки из Pussy Riot, Петр Верзилов.

- Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали съемки клипа Pussy Riot «Бесит», которые проходили внутри павильона киностудии «Ленфильм», - рассказал Верзилов. - Нам вырубили электричество в корпусах Ленфильма!

В самом главке факт прибытия сотрудников на студию подтверждают, однако отмечают, что никакого «срыва съемок» и «отключения электричества» на самом деле не было.

- После информации об инциденте, разошедшейся в СМИ, организована проверка, - прокомментировали ситуация в управлении МВД России по Санкт-Петербургу. – Сотрудники указали, что никаких правонарушений по адресу зафиксировано не было.