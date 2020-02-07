Из грязи в князи: Как бездомный пес Кефир стал лучшей собакой России-2019, звездой Instagram и легендой Соснового бора

В Сосновом бору, что в Ленобласти, живет поистине удивительная бездомная собака по кличке Кефир. Сейчас пушистому старичку 11 лет. Он локальная звезда Instagram, любимец всего города и даже лучшая собака 2019 года по версии престижной премии Best Russian Dog в категории «Лучший социально-просветительский проект». А ведь еще 7-8 лет назад пес побирался и выживал на улице как мог. «Комсомолка» рассказывает трогательную историю Кефира как пример преданной и бескорыстной дружбы человека и четвероногого.

«ОН БЫЛ ДОМАШНИМ, НО ЕГО ВЫКИНУЛИ»

Никто не знает больше о Кефире, чем волонтеры общественной организации «Котопес», помогающие пристроить и подлечить животных по всей Ленобласти. Но даже они не могут точно сказать, когда и откуда объявился пес.

Горожане и Кефир души не чают друг в друге. Фото: instagram.com/kefirsbor

- Известно, что он был домашним, но его выкинули хозяева. С кличками поначалу было непросто – все называли его по-разному. Но имя Кефир почему-то в итоге закрепилось, - рассказывают волонтеры.

Пса кастрировали 7 лет назад в Сосновом бору. Тогда он уже частенько попадал на глаза горожан, так что поймать его было не сложно. Ему сделали вакцинацию и обработку от паразитов. Эти процедуры повторяют и по сей день раз в год и полгода соответственно.

Кефира можно встретить где угодно. Фото: instagram.com/kefirsbor

Постепенно Кефира стали замечать в Сосновом бору повсюду. Он участвовал в собачьих свадьбах, был завсегдатаем культурных мероприятий, сторожил школу, магазины и памятники, а также провожал горожан до разных мест. С ним все чаще и чаще фотографировались местные. Детям он позволял даже залезть на себя. Для горожан песик стал своим. Его никто не выгонит из аптеки, магазина или подъезда, если на улице дождь. С ним здороваются и играют.

- Кефиру позволительно спать в предбанниках магазинов! Ему покупают лучшие косточки. Он участвует на всех мероприятиях, вальяжно развалившись. Пес может вас проводить до дома, как истинный джентльмен. Разгонит хулиганов и подбежавших чужих собак, - делятся в «Котопсе».

Сфотографироваться с псом-джентльменом мечтают многие. Фото: instagram.com/kefirsbor

«ПРИЮТИТЬ БЕСПОЛЕЗНО – РЕЗУЛЬТАТ ПЛАЧЕВЕН»

Шел год за годом, и Кефир сильнее сблизился с людьми. Его уже называют мэром города, поскольку он не пропускает ни одного важного события Соснового бора. Однако попытки приютить его у себя дома каждый раз заканчивались провалом. Собака слишком сильно олицетворяет себя с городом и не хочет ограничивать себя в общении, путешествиях и впечатлениях.

Сходить в кинотеатр или послушать музыкальный концерт - пожалуйста! Фото: instagram.com/kefirsbor

- Его неоднократно пытались приютить. Результат плачевен – обгрызал косяки, наличники, рамы, двери, пол. Будем наблюдать и ловить момент, когда он позволит поухаживать за собой в старости, - отмечают зоозащитники.

А вот на воле Кефир тише воды и ниже травы – разве что с кошками плохо дружит да периодически воротит нос от предлагаемых сарделек, желая отведать мяса.

ОТ ГОРОДСКОГО ДО ВСЕРОССИЙСКОГО ПРИЗНАНИЯ

В мае 2019 года Кефиру завели страничку в Instagram. Сейчас за жизнью пса следят почти 1,5 тысячи человек. Авторы фотографий – обычные горожане, которые встречают пса везде. Получается интереснейший мультимедийный эксперимент, позволяющий следить за жизнью пса. Позавчера он задумчиво сидел у местной достопримечательности и смотрел на горизонт, вчера следил за раздельным сбором мусора, а сегодня и вовсе участвует в митинге.

У Кефира довольно милый, интересный и активный Instagram. Фото: instagram.com/kefirsbor

Вскоре после набирающей популярности Кефира в Сети волонтеры «Котопса» и благотворительный фонд «Я свободен» выдвинули собаку на конкурс Best Russian Dog-2019. И не прогадали, победив начале февраля 2020-го в номинации «Лучший социально-просветительский проект». История Кефира вдохновила многих россиян и наглядно продемонстрировала, что проблему бездомных животных можно решить гуманным способом.

Награду псу не отдали, но поздравительного мяска купили. Фото: instagram.com/kefirsbor

- Кефир – яркий представитель программы «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». Благодаря этому появилась возможность регулировать численность бездомных животных. Кефир показывает нам, что наши братья меньшие могут жить с людьми в гармонии, - говорит Ольга Ватомская, директор благотворительного Фонда «Я свободен».

С церемонии Best Russian Dog-2019 Кефиру привезли кубок. Но дома у песика нет, поэтому награду оставили в местной ветеринарной аптеке.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Под конец зимы 2020 года Кефир по-прежнему много ходит и не дает старости победить. Сейчас он облюбовал себе «пятачок» на туристической базе, где чаще всего и бывает. Волонтеры надеются, что именно там пес соблаговолит остаться, когда ему будет совсем тяжело. Чудо, что бездомная собака так сроднилась с людьми.

- По сути, смысл нашей работы – показать, как и что можно сделать, если захотеть не убивать всех животных. При этом у нас даже нет здания приюта, помощи от крупных инвесторов или администрации. Главное – это люди. Кефир показывает нам, что избавляться от бездомных плохо. Все можно решить мирным путем, - заключают волонтеры.