Cельский пенсионер сколотил «банду», чтобы похитить у «короля лотерей» полмиллиарда рублей

Раннее утро. Банк на улице Шпалерной в Петербурге. В отделение зашел приличного вида мужчина и попросил выдать ему деньги. 35-летний Игорь Карелов стал одним из первых и самых заметных клиентов банка. Бизнесмен предъявил документы на получение … 580 миллионов рублей наличными. Не каждый день такие запросы. Так что работники офиса насторожились, стали проверять документы. Все чисто, комар носа не подточит, бумаги заверены нотариусом. Однако никто и не подозревал, что Александр лишь звено в преступной цепочке, в которой замешаны пенсионер с Урала, сотрудник службы безопасности банка с Приморья и находящийся в розыске мошенник из Сочи. Квартет вот-вот должен был заполучить многомиллионное богатство и раствориться в топе…

БИЗНЕСМЕН ИЗ ТРУЩОБ

Схема закручена не меньше, чем в фильме про друзей Оушена. Головной мозг – пенсионер Олег Мироманов. Родился в небольшой деревне Первухина в Свердловской области. За свою жизнь успел пожить в ХМАО, Башкортостане и Москве, пробовал себя в разных сферах.

В России на имя, полностью совпадающее с ФИО пенсионера, было зарегистрировано 4 фирмы. Свою первую компанию Мироманов открыл в городе Когалым в 1997 году. Занимался строительством и работой с древесиной.

"Наследник", пришедший в банк, выглядел солидно

- Я познакомилась с Сергеем через его жену, - рассказала «КП-Петербург» подруга семьи. – Жена была управляющей филиала банка. Приличные люди, ничего плохого о них сказать не могу.

Дела, судя по всему, быстро шли вверх. Через 10 лет Олег вместе с женой и двумя детьми перебрался в Москву. Сына с дочерью Мироманов устроил в престижные столичные ВУЗы. Сам числился руководителем двух предприятий – финансовой организацией и мясоперерабатывающим заводом в Уфе. При этом, официально коммерсант жил довольно скромно - прописан в деревне Новые Сарты в Республике Башкортостан, где живут всего 20 человек.

«КОРОЛЬ» ЛОТЕРЕЙ УМЕР

Сколотить себе капитал на старость Олег Мироманов пытался всю жизнь. Но попытки не оправдали себя. Все свои фирмы коммерсанту пришлось закрыть. Судя по всему, отчаявшись заработать деньги легально, экс-бизнесмен решил пуститься во все тяжкие. Для этого, как полагают полицейские, пенсионер и сколотил свою небольшую «банду».

В криминальный квартет сельского Оушена вошли вполне приличные люди. Только взгляните на этот список. Уже знакомый нам Игорь Карелов – гендиректор трех московских фирм. Его товарищ – 33-летний Валерий Васильев – уроженец Приморского края, когда-то работавший сотрудником службы безопасности банка в Петербурге, а ранее возглавлял филиал банка. Криминальным прошлым отличается только последний подозреваемый – некий 43-летний Алексей Коротыхин, которого разыскивают полицейские Сочи за мошенничество.

Бизнесмен Баранов часто выступал в качестве эксперта на федеральных СМИ Фото: кадр 1 канал

С помощью своих связей сообщники узнали, что в Москве скончался крупный бизнесмен Виктор Макаров. 50-летний мужчина умер, а богатство его осталось: на 10 счетах в банках в общей сложности хранится 580 миллионов рублей.

«А БЫЛА ЛИ СМЕРТЬ СЛУЧАЙНОЙ?»

Кто такой этот Макаров и откуда у него такое состояние? Это владелец сети коммерческих лотерей. Он был известным игроком на рынке, на его имя зарегистрировано несколько фирм, занимающихся розыгрышем. Также бизнесмен активно ратовал за защиту прав лотерейщиков. Для этого он организовал специальную фирму и давал комментарии по теме лотерей федеральным СМИ, выступал экспертом. Еще одно его детище – адвокатская контора в Москве.

Один из участников схемы был работник службы безопасности одного из банков

- Я был знаком с Виктором очень давно, но об этих четверых слышу впервые, - рассказал «КП-Петербург» компаньон по адвокатской конторе. – На днях мне действительно звонили сотрудники банка. Но сейчас представиться можно кем угодно. Я понял, что среди задержанных есть сотрудник коммерческой организации. Может, они через него узнали о кончине. Я задумался, а может Витя умер не случайно? Тогда никакого криминал не нашли, причиной смерти назвали алкоголь. Но после последних событий мы решили еще раз все проверить.

А как же родственники? Почему вообще аферисты надеялись получить чужое наследство?

Оказывается, прямых наследников у Макарова не осталось. Детей нет. Только бывшая жена.

«СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ»

Как же «банда» пенсионера хотела все провернуть. Они придумали простую, но действенную схему. Мошенники раздобыли поддельную копию свидетельства о смерти Макарова. И сфабриковали свидетельство о праве на наследство, по бумагам наследник стал тот самый Игорь Карелов. Документы сделаны в соответствии с требованиями, подписаны московским нотариусом. По ним Карелов имел полное право распоряжаться деньгами со всех счетов умершего «короля лотерей». Он, не теряя времени, заявился в банк всего через неделю после смерти Макарова. Скорее всего, аферисты хотели поскорее завладеть деньгами.

Правда, они не учли одного. Получить такую крупную сумму не просто, проверка проходит через силовиков. Спустя всего несколько часов в отделение на встречу с лже-наследником пришли оперативники полиции и сотрудники ФСБ. Вот-то обман и раскрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье покушение на «Мошенничество группой лиц в особо крупном размере», - рассказал «КП-Петербург» источник. - Поддельные документы изъяты.

Сейчас идет расследование, горе-аферистам грозит колония. А полмиллиарда будут делить уже другие люди.

- С этим наследством вообще сложно, появились люди, которые утверждают, что имеют право на наследство, - поясняет компаньон Макарова. – Сейчас начнутся судебные разбирательства. Нужно установить еще право супружеской доли. Но я не могу разглашать подробности.

Похоже, эта история с огромным состоянием еще не закончилась и пока не до конца ясно – кому же все-таки достанется полмиллиарда рублей

*Все имена и фамилии героев публикации изменены