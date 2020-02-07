«Лучшее, что есть в городе»: иллюстратор создала путеводитель по бесплатным творческим курсам Петербурга

Идея карты родилась у петербургского иллюстратора Дарины Бирюлиной, когда она готовилась провести лекцию в сельской библиотеке.

- Мне очень хотелось быть полезной – рассказать о том, что могло бы пригодиться всем, - поделилась с «Комсомольской правдой в Петербурге» Дарина. – При этом мои друзья часто меня спрашивали, как я нахожу себе бесплатные курсы, и просили совета – куда бы пойти заниматься каллиграфией или йогой. Так я начала работать над картой.

Дарина признается: это ее первый подобный опыт. Он же – реализация мечты.

- Мне всегда нравилось всегда разглядывать проекты с картами, где есть рисунки домов, людей, - признается девушка. – И я давно хотела нарисовать карту города, но не обычную. Ведь про Петербург уже много всего нарисовано.

На карте Дарины сейчас отмечено около тридцати мест. Это либо частные инициативы, либо бюджетные дома творчества.

- Например, дом молодежи Квадрат, где я вела каллиграфию – перечисляет художница. – Там работают отличные ребята. Еще я учила итальянский в Language Free и занималась в «Открытых мастерских». Представьте себе, там можно бесплатно пройти курс по керамике и работе с кожей! В Манеже часто бывают бесплатные лекции и экскурсии по экспозиции, сногсшибательные встречи в Институте Финляндии, уникальные мастер-классы в Молодежном центре Эрмитажа. С трудом, но нашла единственные в городе курсы по вязанию в Рыбацком в библиотеке, и даже курс по Adobe Photoshop и Illustrator в студии Come in и в «Полярнике»!

Карту для «технарей» Дарина пока что делать не собирается – человек творческий, она от технических курсов в городе достаточно далека. Сама признается: для такого проекта ей нужен был бы консультант. В планах у художницы развитие того, что уже есть.

- Возможно, сделаю карту творческих курсов Москвы, я два года жила в столице и люблю этот город, - признается девушка. – Хотя Москва такая огромная, не представляю, как все уместить на одну карту.

Впрочем, с Петербургом скоро может тоже возникнуть такая же «проблема». После того, как Дарина опубликовала карту на своей странице в соцсети и о ней написали городские СМИ и паблики, ей начали активно подсказывать новые места с бесплатными занятиями.

- Мне уже прислали больше пятнадцати новых мест – это много! – рассказывает Дарина Бирюлина. – Хочу за этот месяц нарисовать их и добавить на карту. Так же добавлю центры культуры при консульствах – там проводят бесплатные лекции, кинопоказы, курсы. Если же подписчики продолжат и дальше так активно помогать, то, наверное, придется, делать отдельные карты, например, библиотек. А вообще я хочу, чтобы о карте узнало как можно больше людей, которые тогда смогли бы учиться бесплатно. Так, я, например, рассказала на днях своей бабушке о бесплатном курсе немецкого языка, и она отправила туда свою заявку!