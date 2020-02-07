В Петербурге в седьмой раз стартует проект «Клиника года»

Проект «Клиника года» родился в Санкт-Петербурге в 2014 году. Впрочем, идею конкурса народного доверия, где за медицинские центры и любимых врачей голосуют в первую очередь пациенты, быстро подхватили и другие города: Псков, Иркутск, Москва, Владивосток...

Сегодня «Клиника года» - масштабный проект всероссийского значения, который проходит в 20 регионах нашей страны. Среди участников проекта – как небольшие специализированные клиники, так и федеральные многопрофильные центры. Вклад «Комсомолки» в освещение вопросов медицины оценили даже в Министерстве здравоохранения: за организацию «Клиники года» медиахолдинг «Комсомольская правда»был удостоен благодарности ведомства.

Участникам и победителям конкурса «Клиника года» дает возможность убедиться в правильности выбранного пути, получить обратную связь от пациентов, дарит стимул к дальнейшему развитию медицинских услуг и технологий. «Вы помогаете нам помогать!» - один из самых популярных отзывов номинантов проекта.

Подведение итогов проекта по традиции приурочено ко Дню медицинского работника.Фото: Андрей ГАШЕВ

Для тех, кто голосует за врачей и клиники, этот конкурс – не просто навигация по государственным и частным клиникам Петербурга, это возможность получить рекомендации и полезные советы врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут сохранить и приумножить здоровье и красоту. Собственно, проект для этого и был задуман: рассказать людям о возможностях и достижениях современной медицины, сделать так, чтобы они не терялись в выборе медицинских центров и докторов.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Клиника года» проводится в течение пяти месяцев – с февраля по июнь. Все это время мы рассказываем об участниках проекта, обсуждаем темы медицины и здоровья во всех ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» - на сайте KP.RU, в еженедельнике «КП в СПб» («толстушка»), на радио «Комсомольская правда в Петербурге», в спецвыпуске «Здоровая семья» и социальных сетях (группы «КП в СПб»).

Победители определяются в нескольких номинациях: «Клиника года», «Петербургский доктор года», «Выбор экспертов», «Награда редакции «КП», «Специальный приз «Комсомольской правды», «Главврач года», «Бренды петербургской медицины».

Стать участником конкурса может любая медицинская организация, которая хочет внести свой вклад в сохранение здоровья петербуржцев. Подать заявку на участие в проекте можно до 20 февраля 2020 года. Узнать подробности можно по адресу redkina.elena@phkp.ru.