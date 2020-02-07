Бизнесмен из Карелии похитил 46,5 миллионов рублей и спустил их в интернет-казино

47-летний директор предприятия ООО «ТОИР» из карельской Костомукши Антон Семенов (имя изменено, - прим.Ред.) четыре года проворачивал многомиллионную аферу со своей фирмой. Компания предпринимателя с 2015 года помогла в фирме «КЭМП» проводить ремонт оборудования. Вскоре Семенов смекнул, что может проводить по договорам работы, которые на самом деле не проводил, завышать на них цену и получать кругленькую сумму на счет. Афера вскрылась только спустя четыре года. Коммерсанта сразу же задержали. Полицейские думали, что предприниматель будет давить на жалость и рассказывать про двух своих сыновей, которых нужно одевать и обувать. Но Семенов смог удивить даже оперативников. Оказалось, что все деньги бизнесмен тратил на... игру в интернет-казино!

- Обвиняемый, обманывая компаньонов, перечислял деньги на свой расчетный счет в банке, тратя похищенное на Интернет-казино, - подтверждают в Костомукшинском суде Республики Карелия. - За четыре года гендиректор умудрился похитить деньги на общую сумму около 46,5 миллионов рублей.

Все эти 46 миллионов коммерсант успел просадить в казино. Предприниматель решил не отпираться и во всем признался полицейским, заключив сделку со следствием. В итоге его уголовное дело суд рассматривал в особом режиме. За аферу коммерсант получил 2 года колонии общего режима. Также суд постановил вернуть потраченные деньги обманутой фирме.

Для родственников такое поведение коммерсанта стало шоком.

- Не думаю, что Андрей и его семья хотели бы, чтоб эта история попала в СМИ, - призналась "КП-Петербург" подруга Семенова. - Они живут в маленьком городе, где все друг друга знают. Его мама уважаемый в этом городе человек, ей и без того очень тяжело.