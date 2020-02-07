Двести оттенков Невского: Художники из 40 регионов России создают полотно петербургского проспекта
Петербург знаменит не только своими музеями, реками и каналами, и фонтанами, но и большой концентрацией творческих людей. В четверг, 6 февраля, в городе на Неве прошел необычный флешмоб – «200 портретов Невского». Сотни художников из 40 регионов страны собрались вместе, чтобы запечатлеть на холстах легендарный Невский проспект.
Во флешмобе приняли участие живописцы с 40 регионов РоссииФото: Артем КИЛЬКИН
Художники расположились по обе стороны проспектаФото: Артем КИЛЬКИН
Две сотни живописцев в шесть часов вечера распределились по главной улице Северной столице по обе стороны и каждый фиксировал кистью определенный отрезок. Художественное «чудо» получилось необычным, ведь каждый из них творил в своем стиле и со своим видением. Трудились художники до самого вечера.
Каждый рисовал в своем стилеФото: Артем КИЛЬКИН
Вокруг художников собралось много зрителейФото: Артем КИЛЬКИН
- Вот так весело и задорно, общаясь с петербуржцами, мы рисовали наш любимый Невский проспект. И погода удалась, хоть и холодно, но небушко успели увидеть, - поделилась в соцсетях одна из участниц художница Татьяна Жидкова.
Живописцы с любовью и азартом создавали портрет легендарного проспектаФото: Артем КИЛЬКИН
- Вот так весело и задорно, общаясь с петербуржцами, мы рисовали наш любимый Невский проспект. И погода удалась, хоть и холодно, но небушко успели увидеть, - поделилась в соцсетях одна из участниц художница Татьяна Жидкова.
Такого масштабного флешмоба в городе еще не былоФото: Артем КИЛЬКИН
Действительно, вечер вышел морозный. Однако творцы не зная устали накладывали мазок за мазком, передавая легкую атмосферу вечернего города в свете теплых фонарей. Мимо проходили горожане и с интересом засматривались на мольберты, заглядывая через плечи художников.
В Питере - творитьФото: Артем КИЛЬКИН
- Спасибо всем художникам! Вы сделали прекрасный Питер еще прекраснее! Спасибо за событие вчерашнего вечера. Обязательно придем на выставку. В Питере – творить, - восхитилась петербурженка, ставшая свидетельницей необычного флешмоба.
Художники творили несмотря на холодФото: Артем КИЛЬКИН
Увидеть все картины можно будет на итоговой выставкеФото: Артем КИЛЬКИН
Итогам события станет масштабная инсталляция из этих 200 картин, которая с 14 по 23 февраля 2020 года расположится на главной галерее Экспофорума в рамках Международной мега-ярмарки изобразительного искусства «Понаехали».
Двести оттенков Невского. Художники из 40 регионов России создают полотно петербургского проспекта.Одна из главных улиц Санкт-Петербурга — Невский проспект, встречала вечером в четверг не только туристов и жителей города, спешащих домой, но и художников из 40 регионов России. Любители живописи и самого Петербурга собрались на проспекте для того, чтобы изобразить постройки и части улицы, которые впоследствии станут фрагментами большой картины с изображением всего Невского
ИСТОЧНИК KP.RU