2020-02-07T19:25:01+03:00
Общество

Двести оттенков Невского: Художники из 40 регионов России создают полотно петербургского проспекта

200 живописцев, вооружившись кистями, устроили необычный флешмоб [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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200 художников нарисовали портрет Невского проспекта200 художников нарисовали портрет Невского проспектаФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург знаменит не только своими музеями, реками и каналами, и фонтанами, но и большой концентрацией творческих людей. В четверг, 6 февраля, в городе на Неве прошел необычный флешмоб – «200 портретов Невского». Сотни художников из 40 регионов страны собрались вместе, чтобы запечатлеть на холстах легендарный Невский проспект.

Во флешмобе приняли участие живописцы с 40 регионов России Фото: Артем КИЛЬКИН

Во флешмобе приняли участие живописцы с 40 регионов РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

Художники расположились по обе стороны проспекта Фото: Артем КИЛЬКИН

Художники расположились по обе стороны проспектаФото: Артем КИЛЬКИН

Две сотни живописцев в шесть часов вечера распределились по главной улице Северной столице по обе стороны и каждый фиксировал кистью определенный отрезок. Художественное «чудо» получилось необычным, ведь каждый из них творил в своем стиле и со своим видением. Трудились художники до самого вечера.

Каждый рисовал в своем стиле Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый рисовал в своем стилеФото: Артем КИЛЬКИН

Вокруг художников собралось много зрителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Вокруг художников собралось много зрителейФото: Артем КИЛЬКИН

- Вот так весело и задорно, общаясь с петербуржцами, мы рисовали наш любимый Невский проспект. И погода удалась, хоть и холодно, но небушко успели увидеть, - поделилась в соцсетях одна из участниц художница Татьяна Жидкова.

Живописцы с любовью и азартом создавали портрет легендарного проспекта Фото: Артем КИЛЬКИН

Живописцы с любовью и азартом создавали портрет легендарного проспектаФото: Артем КИЛЬКИН

- Вот так весело и задорно, общаясь с петербуржцами, мы рисовали наш любимый Невский проспект. И погода удалась, хоть и холодно, но небушко успели увидеть, - поделилась в соцсетях одна из участниц художница Татьяна Жидкова.

Такого масштабного флешмоба в городе еще не было Фото: Артем КИЛЬКИН

Такого масштабного флешмоба в городе еще не былоФото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, вечер вышел морозный. Однако творцы не зная устали накладывали мазок за мазком, передавая легкую атмосферу вечернего города в свете теплых фонарей. Мимо проходили горожане и с интересом засматривались на мольберты, заглядывая через плечи художников.

В Питере - творить Фото: Артем КИЛЬКИН

В Питере - творитьФото: Артем КИЛЬКИН

- Спасибо всем художникам! Вы сделали прекрасный Питер еще прекраснее! Спасибо за событие вчерашнего вечера. Обязательно придем на выставку. В Питере – творить, - восхитилась петербурженка, ставшая свидетельницей необычного флешмоба.

Художники творили несмотря на холод Фото: Артем КИЛЬКИН

Художники творили несмотря на холодФото: Артем КИЛЬКИН

Увидеть все картины можно будет на итоговой выставке Фото: Артем КИЛЬКИН

Увидеть все картины можно будет на итоговой выставкеФото: Артем КИЛЬКИН

Итогам события станет масштабная инсталляция из этих 200 картин, которая с 14 по 23 февраля 2020 года расположится на главной галерее Экспофорума в рамках Международной мега-ярмарки изобразительного искусства «Понаехали».

Двести оттенков Невского. Художники из 40 регионов России создают полотно петербургского проспекта.Одна из главных улиц Санкт-Петербурга — Невский проспект, встречала вечером в четверг не только туристов и жителей города, спешащих домой, но и художников из 40 регионов России. Любители живописи и самого Петербурга собрались на проспекте для того, чтобы изобразить постройки и части улицы, которые впоследствии станут фрагментами большой картины с изображением всего Невского

ИСТОЧНИК KP.RU

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