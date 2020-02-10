Питерское метро: Когда прокатиться ночью и как сэкономить на поездке в 2020 году

Ежедневно метро Северной столицы перевозит несколько миллионов пассажиров. Для петербуржцев это не просто средство передвижения, но и отдельная достопримечательность. Первые станции были построены в 1955 году, в оформлении станций использовались различные сорта мрамора, гранита. скульптуры, ковка, мозаика и живопись. Так что посетить метрополитен стоит хотя бы из эстетических соображений.

Под ночным городом

Режим работы у станций метро различный, большинство станций открывается примерно в половине шестого утра, закрываются они также по-разному, начиная с 10 вечера и до 01.05 включительно. Переходы с линии на линию можно совершить до 00.15.

Однако в 2020 году станции Петербургского метрополитена будут работать круглосуточно в праздничные дни:

• с 27 на 28 апреля

• в ночь с 1 на 2 мая

• в ночь с 9 на 10 мая

• в «Ночь музеев» с 18 на 19 мая

• в День города - 27 мая

• в праздник выпускников «Алые паруса» - в ночь на 21 июня

Разовая поездка в питерском метро стоит 55 рублей. Вы просто покупаете жетончик в вестибюле и опускаете его в монетоприемник. Когда загорится зеленый свет, можно проходить. Стоимость проезда в альтернативных видах транспорта - автобусе, троллейбусе и трамвае - ненамного дешевле: 50 рублей.

В 2020 году ездить на метро в Санкт-Петербурге можно гораздо дешевле. Для этого существует сразу несколько способов экономии.

Безлимит

Петербуржцы, которые в течение дня много передвигаются по городу, а также гости Северной столицы, которые хотят успеть посмотреть как можно больше достопримечательностей, часто выбирают безлимитные проездные на срок от одного дня до недели. Этот билет действует как в наземном транспорте, так и в метро, а каждую следующую поездку можно провести по карте не ранее чем через 20 минут.

Стоимость безлимитных проездных:

• На 1 сутки 185 рублей

• На 2 суток 265 рублей

• На 3 суток 355 рублей

• На 4 суток 440 рублей

• На 5 суток 530 рублей

• На 6 суток 620 рублей

• На 7 суток 705 рублей

Получается, что брать «безлимит» на сутки выгодно, если вы планируете совершить более четырех поездок в этот день, а «безлимит» на неделю оправдывает себя, если вы будете ездить на метро больше двух раз в день в течение всего этого срока.

Подорожник

Для тех, кто часто пользуется именно подземным транспортом, хороший способ сэкономить на поездках - карта «Подорожник». Правда, для того, чтобы начать экономить, сначала придется заплатить - стоит такая карта 60 рублей, а если вы решите, что больше не хотите ею пользоваться, карту можно сдать обратно в кассу, и 60 рублей вам вернут. Работает она по принципу электронного кошелька, который всегда можно пополнить на любую сумму. Одна поездка на метро по такой карте обойдется в 38 рублей, но после каждых 10 поездок в течение одного календарного месяца плата уменьшается.

Как изменится стоимость поездки по карте «Подорожник» в течение месяца:

• С 1 по 10 поездку - 38 рублей

• С 11 по 20 поездку - 37 рублей

• С 21 по 30 поездку - 36 рублей

• С 31 по 40 поездку - 35 рублей

• 41 поездка и все последующие - 34 рубля

Бесконтактная оплата

Те, кто пользуется общественным транспортом как регулярно, так и время от времени, по достоинству оценят систему оплаты в одно касание. На специально оборудованных турникетах в метро проезд можно оплатить банковской картой либо смартфоном.

Оплата проезда произойдет в тот момент, когда вы приложите к валидатору на несколько секунд карту или мобильное устройство. Стоимость одной поездки в таком случае будет равна стоимости одного жетона и составит 55 рублей.

Мировой лайфхак

Для тех, кто выбирает именно бесконтактный способ оплаты проезда, существует отличная возможность сэкономить - это акция платежной системы «Мир», позволяющая ездить в метрополитене Санкт-Петербурга со скидкой.

Благодаря ей держатели Единой карты петербуржца смогут оплачивать проезд дешевле на 19 рублей. В таком случае одна поездка обойдется всего в 36 рублей. При этом для держателей других бесконтактных банковских карт «Мир» любого банка скидка составит 14 рублей.

Для проезда со скидкой достаточно в вестибюле метро приложить бесконтактную карту к турникету, который поддерживает оплату банковскими картами. С карты сразу спишется стоимость проезда со скидкой.

На фоне общероссийского роста популярности банковских карт при расчетах за проезд в общественном транспорте различных городов Санкт-Петербург - один из лидеров. Ежедневно в нем совершается несколько сотен тысяч оплат проезда с помощью банковских карт. В качестве одного из факторов, повлиявших на рост интереса и доверия граждан к такому способу оплаты, эксперты называют акцию, реализуемую платежной системой «Мир».

- Оплата национальной платежной картой в одно касание - это удобно, технологично и выгодно, - отмечает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». - По итогам 12 месяцев 2019 года количество ежедневных оплат национальными платежными картами на турникетах в метро Северной столицы в среднем выросло более чем в 15 раз. Каждый месяц таким способом жители и гости города оплачивают несколько десятков тысяч поездок. По нашим оценкам, благодаря этому доля оплат картами «Мир» среди всех оплат картами на турникетах метро Санкт-Петербурга выросла с августа по декабрь восьмикратно - с 5% до более чем 40%.

Петербуржцы и гости Северной столицы успели оценить преимущества бесконтактной оплаты по достоинству - недаром в Санкт-Петербурге по количеству межбанковских операций городской транспорт в конце прошлого года вышел на третье место по популярности у держателей карт «Мир». Акция, предполагающая скидку на оплату проезда в 2019 году, имела большой успех у пассажиров Петербургского метрополитена, так что ее решили продлить - теперь держатели национальных платежных карт могут пользоваться скидкой по ним до конца 2020 года.