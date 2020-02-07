«Обследовать всех подряд нет смысла»: китайцы едут в Петербург несмотря на закрытое авиасообщение

Несмотря на отмену прямых рейсов, в Санкт-Петербург регулярно приезжают гости из Китая. В основном это студенты и бизнесмены – люди, которым никак нельзя обойтись без близких контактов с Северной столицей.

«ТРИ РАЗА ЗАМЕРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ»

Самый очевидный и прямой «канал доступа» из Китая в Санкт-Петербург – транзит через Москву. По словам людей, недавно вернувшихся из Поднебесной, рейсы из Китая сейчас принимает единственный аэропорт – «Шереметьево». Всех прибывающих сосредоточили в терминале F – бывшем «Шереметьево-2».

- Буквально вчера я прилетела в Санкт-Петербург, - рассказала «Комсомолке» востоковед Татьяна Корнильева. – Я была в городе Тайюань (около 950 километров от Уханя, ставшего эпицентром коронавирусной инфекции – прим.ред.). Впервые была рада, что уехала. Но вовсе не из-за самого вируса, а скорее из-за массовой истерии по поводу него.

Сейчас прямые рейсы из Китая в Петербург и обратно отменены. До этого всех прилетевших из Поднебесных обследовали тепловизорами сотрудники Роспотребнадзора.Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам Татьяны, в городе все находятся в сильном напряжении: по телевизору постоянно передают тревожные новости и сводки о количестве заболевших, люди сидят по домам и боятся лишний раз выглянуть на улицу, в лифтах кнопки затягивают пищевой пленкой, а в супермаркеты пускают только в маске и только после проверки температуры электронным градусником. Тем не менее проблем с пересечением границы у девушки не возникло.

- В Пекине – мы летели сначала туда, а уже оттуда в Россию – в аэропорт пускают только в масках, - отмечает Татьяна. – Некоторые приходят еще и в защитных очках. Сам аэропорт запшикан какими-то дезинфицирующими средствами, от которых щиплет в глазах. Перед прохождением паспортного контроля проверяют температуру. По прибытии в Москву тоже проверяли температуру. Вдобавок мы заполняли какие-то карточки с указанием, где были в последние семь-десять дней. Почему-то на рейсе «Москва-Петербург» тоже проверяли температуру.

Дистанционное (чтобы не прикасаться к потенциальным больным) измерение температуры - одна из основных процедур в борьбе с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ

«ПРОВЕРЯТЬ ВСЕХ ПОДРЯД НЕТ СМЫСЛА»

По словам других собеседников «Комсомолки», большинство китайцев предпочитает летать в Россию именно через Москву. В ходу и транзит через другие страны – например, Казахстан – но этот маршрут не так популярен.

- Транзит – вещь сложная, - рассказал «КП» один из китайских студентов Санкт-Петербургского государственного университета. Свое имя молодой человек попросил не называть. – Это и дороже (причем во много раз) и дольше. Поэтому через другие страны летят только те, кому это действительно очень нужно – те же студенты, например, или люди, у которых в России бизнес. Но у меня, например, среди знакомых таких людей нет – все, кто могли, сейчас уехали из Петербурга. Возвращаться планируют не раньше марта – когда станет поспокойнее.

В территориальном управлении Роспотребнадзора отмечают, что бояться «транзитных пассажиров» не стоит, а необходимости в повальных проверках всех без исключения самолетов и поездов, которые прибывают в Петербург, нет.

Несмотря на то, что ни один случай заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге не подтвердился, инфекционная больница находится в состоянии повышенной готовности.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Достаточно того, что их обследуют специалисты в Москве, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Если у человека есть какие-то первичные признаки заболевания, московские коллеги сигнализируют нам, и мы уже встречаем его в аэропорту или на вокзале и на месте проводим все необходимые обследования. К тому же коронавирус вовсе не так страшен, как его малюют – и акцент в данном случае нужно делать больше не на проверках и анализах, а на самой обыкновенной профилактике.

МНЕНИЕ

Николай Вавилов, китаевед:

- Китай ограничил выезды только туристических групп. Там нет военного положения, нет режима чрезвычайной ситуации. Поэтому отдельные граждане спокойно выезжают за пределы страны и перемещаются по всему миру. Аэропорты Пекина, Гонконга и других городов стабильно работают на вылет. Это нормальное положение вещей.

В Петербург спокойно приезжают, например, транзитные туристы из Скандинавии – среди них вполне могут быть и граждане Китая. Так что закрытие границ вовсе не носит тотальный характер. С другой стороны – и вирус не носит тотальный характер! Поэтому не стоит автоматически считать всех китайцев зараженными и сторониться их. Наоборот – сейчас, когда все остальные страны мира погружаются в истерику, России было бы выгодно первой ее преодолеть, показать позитивные случаи и открыть границы после того, как эпидемия пойдет на спад. Это даст нам возможность привлечь тех туристов, которые раньше ездили в Европу и заработать дополнительные огромные прибыли.

Ранее территориальный отдел УФАС сообщил, что в Петербурге из-за повышенного спроса подорожали медицинские маски.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759468" frameborder="0"></iframe> Пранк о коронавирусе в московском метро.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТЕМА ДНЯ. Как Петербург готовится к новой китайской атипичной пневмонии 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медицинские маски в аптеках Петербурга подорожали на треть из-за коронавируса

Горожане массово скупают одноразовые повязки, оксолиновую мазь и аскорбиновую кислоту (подробности)

Михаил Мишустин: «Зараженные коронавирусом иностранцы будут депортированы из России»

Правительство обещает следить за тем, чтобы в аптеках не росли цены на противовирусные препараты (подробности)

Китайский коронавирус, последние новости на 3 февраля 2020 года: в Ухане достроили чудо-больницу

"КП" сообщает последние новости по китайскому коронавирусу на 3 февраля 2020 года (подробности)

В ТЕМУ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности)

"Китайские шпионы отправляли посылки с образцами коронавируса из Канады". Топ слухов о болезни

«Комсомолка» изучила самые громкие фейки о смертельной инфекции, которые пока остаются без подтверждений (подробности)

Новые данные: как передается «китайский» коронавирус и сколько он живет в окружающей среде

Эксперт Минздрава КНР сообщила, что возбудитель опасной инфекции может выживать вне организма до 2 суток (подробности)