Следствие попросило суд отправить в психбольницу мужчину, убившего малыша в детском саду в Нарьян-Маре

Убийство шестилетнего малыша в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре произошло днем 31 октября 2019 года. Малыши спали во время тихого часа, когда к ним пришел 36-летний Денис Поздеев. Изувер позвонил в домофон и попросил его впустить. Охранник детсада не стал вдаваться в расспросы и открыл дверь. Поздеев поднялся к спящим детям в комнату и набросился на первого попавшегося ребенка. Нянечка попыталась ему помешать, но тот просто оттолкнул ее и зарезал шестилетнего малыша.

Охранник подумал, что Поздеев - один из родителей и пустил его в детсад Фото: СКР

- Охранник нарушил правила и дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл входную дверь, - рассказывают в СУ СКР по Архангельской области. - Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала «тревожную кнопку». Однако к этому моменту мужчина уже убить мальчика. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада.

Следователи просят отправить Поздеева в психбольницу Фото: СКР

Сам Поздеев сразу же после задержания заявил, что ребенка ему приказал убить сатана. Якобы он вычитал этот обряд в книге. Расправа над ребенком, по его словам, должна была принести ему богатство и долголетие. Мужчине грозило вплоть до пожизненного лишения свободы за убийство малыша. Но теперь о колонии не может идти и речи.

Мальчик умер во снеФото: СОЦСЕТИ

- Проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина страдает психическим расстройством, - поясняют следователи. - По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение.

Сейчас следствие просит отправить Поздеева на лечение в психбольницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741317" frameborder="0"></iframe> Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

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