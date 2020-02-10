2020-02-10T12:17:14+03:00
Общество

Кроваво-красный рассвет окрасил Петербург утром понедельника

По совпадению, 10 февраля отмечается годовщина смерти Пушкина
Петр КИБЕР
Поделиться:
10 февраля над Петербургом был багровый рассвет.10 февраля над Петербургом был багровый рассвет.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
Изменить размер текста:

Несмотря на льющий с неба дождь, серое небо и очень низкое давление - внимание метеозависимым людям - утро понедельника в Петербурге было невероятно красивым. Рассвет окрасил город багряным, даже кроваво-красный цветом.

- Вот такую красоту видели жители Купчино, живущие в районе метро «проспект Славы», - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Символично, или нет, но произошло это в годовщину смерти Александра Сергеевича Пушкина. Именно 10 февраля 1837 года, в своей квартире на Мойке, 12, от последствий ранения скончался великий русский поэт.

Рану в живот, ставшую роковой, он получил двумя днями ранее на дуэли с Жоржем Дантесом (де Геккерном). Стрелялись они на Черной речке неподалеку он нынешней ж/д станции «Новая Деревня». Причиной дуэли стал обсуждаемый обществом возможный роман жены Пушкина Натальи и Дантеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Петербурга задержали подгулявшего молодого «мажора»из Москвы на красном Bentley
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург, потому что слишком длинно
МЧС предупреждает об опасности на дорогах из-за непогоды
В Невском районе на видео попали горевшие ночью три соседние иномарки
Из-за ряда трагедий МЧС вновь предупреждает об опасности выхода на лед
Сильный ветер, дождь и тепло: 10 февраля в Петербурге ожидается до +3...+4 градусов
Самолет Петербург-Екатеринбург вернулся в Пулково из-за технических проблем
«Малыш в жутком стрессе»: в Петербурге семимесячного щенка хозяева бросили из-за квартирного вопроса
Мужчина пытался сжечь двоих бездомных в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге
«Ушел, только когда забрали удочку и санки» в соцсетях появилось видео «спасения» невозмутимого рыбака со льда Дудергофского канала
Спасатели нашли тело 22-летней девушки, пропавшей после корпоратива в Санкт-Петербурге