Кроваво-красный рассвет окрасил Петербург утром понедельника

Несмотря на льющий с неба дождь, серое небо и очень низкое давление - внимание метеозависимым людям - утро понедельника в Петербурге было невероятно красивым. Рассвет окрасил город багряным, даже кроваво-красный цветом.

- Вот такую красоту видели жители Купчино, живущие в районе метро «проспект Славы», - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Символично, или нет, но произошло это в годовщину смерти Александра Сергеевича Пушкина. Именно 10 февраля 1837 года, в своей квартире на Мойке, 12, от последствий ранения скончался великий русский поэт.

Рану в живот, ставшую роковой, он получил двумя днями ранее на дуэли с Жоржем Дантесом (де Геккерном). Стрелялись они на Черной речке неподалеку он нынешней ж/д станции «Новая Деревня». Причиной дуэли стал обсуждаемый обществом возможный роман жены Пушкина Натальи и Дантеса.