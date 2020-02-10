Книга - лучший подарок. Выбираем, что почитать или выбрать для своей второй половинки

Традиционно считается, что книга - лучший подарок по любому поводу. И День всех влюбленных, да и последующее 8 Марта не исключения. Да, цветы, шоколад и украшения - прекрасные презенты. Но их точно дополнит книга, которая создаст романтическое настроение. Представляем подборку изданий от книжных магазинов, интернет-порталов и блогеров.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «БУКВОЕД»

Татьяна Алюшина «Утоли мои печали»

Трогательный роман об одиноком герое, которого отвергла семья. Он ищет виновного в смерти деда и вместе с тем - свое счастье. Но вот только найдет ли?

Рейтинг на ЛитРесе 4,4

Кенди Шеперд «Романтический ланч на двоих»

Главная героиня - настоящая современная карьеристка, в жизни которой нет места свиданиям. Несмотря на это, одному принцу все-таки удается заманить ее в свои сети, но влюбленным слишком сложно быть вместе, тем более что принц - настоящий.

Рейтинг на ЛитРесе 4

Даниэла Стил «Игра в свидания»

После измены мужа главная героиня романа не впала в депрессию, а начала новую жизнь: уехала в другой город, завела новых друзей и нашла себе хобби - играть в свидания. Интересно, к чему приведут эти игры и найдет ли она того единственного?

Рейтинг на ЛитРесе 4

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

Кастен Мона «Спаси меня»

История об обычной девушке, которая стремится окончить школу и уехать подальше из родного города, никакие романтические отношения ее не интересуют. Но судьба готовит для нее неожиданный сюрприз - тот, кого она больше всех избегала, меняет ее жизнь.

Рейтинг на ЛитРесе 4,4

Виктория Ледерман «Первокурсница»

Книга идеально подойдет для тех, кто хочет вспомнить, какие ощущения вызывает первая влюбленность. Героиня погружается в непривычный мир студенческой жизни, свобода опьяняет ее, но объект любви так недосягаем, что ей приходится идти на самые экстравагантные меры, лишь бы обратить на себя его внимание.

Рейтинг на ЛитРесе 4,6

Дарья Сойфер «Статус: бывшая»

Пожалуй, самая нестандартная книга в нашей подборке. Отношения главной героини с ее избранником поначалу казались сказкой, но и она заканчивается, когда разбиваются розовые очки. Не принимая свою участь, девушка начинает мстить и собирает армию таких же обманутых, как она.

Рейтинг на ЛитРесе 4,3

ЧТО СОВЕТУЮТ БЛОГЕРЫ

Чтобы найти в подарок действительно стоящую книгу, самый верный способ - спросить совета у того, кто прочитал горы произведений. Поэтому мы обратились к книжному блогеру Надежде Скалозуб (@bread_and_books) и спросили ее, что лучше всего искать в букинистических магазинах к грядущему празднику.

Анна Джейн «#ЛюбовьНенависть» и «#НенавистьЛюбовь» (дилогия)

Потрясающая книга для женских сердец, которая расскажет о двух лучших врагах, идущих рука об руку многие годы. Здесь есть все: страсти, ссоры, расставания, украденные поцелуи. Каждый персонаж как будто оживает на страницах, за их жизнями хочется наблюдать, словно это кино, а не книга.

Анна Джейн «#ЛюбовьНенависть» и «#НенавистьЛюбовь». Фото: Инстаграм Надежды Скалозуб @bread_and_books

Рейтинг на ЛитРесе 4,2

Керстин Гер «Таймлесс» (серия)

Фэнтези о путешествиях во времени и, конечно, о взаимоотношениях героев, которые выполняют эту нелегкую задачу вместе. Легкая, увлекательная, романтичная история, которая обязательно понравится подросткам и не только.

Керстин Гер «Таймлесс». Фото: Инстаграм Надежды Скалозуб @bread_and_books

Рейтинг на ЛитРесе 4,3

Дженни Хан «Всем парням, которых я любила» (трилогия)

Эта книга из тех, что держат в напряжении до последней страницы. Милая история про плохого мальчика и хорошую девочку не оставит никого равнодушным и идеально подойдет для молодых душой женщин.

Дженни Хан «Всем парням, которых я любила». Фото: Инстаграм Надежды Скалозуб @bread_and_books

Рейтинг на ЛитРесе 4,6

ЧТО СОВЕТУЕТ «КОМСОМОЛКА»

«Любовь и тарты»

Подарок с продолжением. Автор книги, шеф-кондитер современных десертов и ведущая кулинарных мастер-классов Александра Овешкова обучит искусству создавать сладкие шедевры, как уже обучила тысячи кондитеров. Уникальные рецепты покорят сердца любимых и станут украшением стола (а заодно и вашей ленты в Инстаграме). Ягодный кружевной тарт, ванильный и лимонный тарты, тарты «Пьяная вишня» и «Пряное яблоко» и еще море рецептов, перед которыми не устоять. Наслаждайтесь, угощайте, радуйте свою вторую половинку.

Рейтинг на ЛитРесе 4,5

«Елена Феррари - резидент «особого калибра»

Поэтесса, разведчица или террорист?». Книга о женщине, которая изменила ход истории. Уникальная документальная повесть, основанная на архивных материалах военной разведки, которые были рассекречены по просьбе автора, полковника ГРУ Владимира Бойко, писавшего под псевдонимом Владимир Лота.

«Елена Феррари - резидент «особого калибра».Фото: Артем КИЛЬКИН

Как Елена Феррари покушалась на жизнь Врангеля и что связывало ее с Максимом Горьким? Что скрывалось за секретными донесениями? Как создавалась агентурная сеть за рубежом? Наконец, кем была главная героиня, оставшаяся в истории под несколькими именами? Впервые вся правда о том, как действовала советская военная разведка в начале XX века.

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«Фактор стиля. Секретное руководство по достижению легкого и современного образа»

Листая Инстаграм и глянцевые журналы, просматривая бесконечные ролики на Ютубе, вы видите безупречно одетых девушек, у которых слово «стиль» просматривается в каждой детали. И кажется, что все так сложно, что стильной надо родиться. Но это не так. Стиль - это легко! Важно выйти за рамки привычного!

«Фактор стиля. Секретное руководство по достижению легкого и современного образа».Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом вам поможет автор книги и ее подруги - женщины, которые обладают безупречным вкусом. Вы почерпнете тысячу идей, которые подарят вам вдохновение каждый раз, когда вы будете открывать свой гардероб.

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