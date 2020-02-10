В Петербурге доцент Военмеха ушел на могилу к коту и пропал

Три дня и две ночи, почти как в русских сказках, в Санкт-Петербурге искали пропавшего доцента БГТУ «Военмех». Об исчезновении 55-летнего мужчины заявила его обеспокоенная супруга. Стражам порядка она рассказала, что муж ушел в Юнтоловский заказник навестить могилу кота.

- 9 февраля в дежурную часть поступило заявление от женщины 1968 года рождения, которая заявила о том, что 6 февраля ее супруг ушел из дома на проспекте Авиаконструкторов и до настоящего момента не вернулся, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам жены, ее муж - инвалид второй группы по сердечной недостаточности, поэтому она еще больше беспокоится о его судьбе. Учитывая обстоятельства, к поисками подключилась полиция, однако обнаружить человека не удалось. Была прочесана часть Юнтоловского заказника, где расположено стихийное кладбище домашних животных, но мужчина как в воду канул.

Полиция готовилась к худшему, все же три дня на улице для больного человека - не шутка, однако через несколько часов поискам дали отбой. «112» набрала супруга доцента Военмеха, которая рассказала, что муж сам пришел домой. По его словам, после визита могилы кота, он со знакомыми мужиками пошел в гаражи, где все дни беспробудно пил. Ничего плохого с ним не произошло.

Получив объяснения, полицейские от ситуации отстранились, а сентиментальному петербуржцу предстоит серьезный разговор с женой. Дальнейшие визиты на погост он, скорее всего, будет совершать не в одиночку.

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