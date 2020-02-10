Когда «Спорт – норма жизни»: Как в Петербурге решают демографическую проблему физкультурой

То, что в здоровом теле – здоровый дух, известно всем. Но как насчет оздоровления через физкультуру и спорт целой нации? Уже через пять лет, согласно планам властей, мы будем жить до 82 лет, а регулярно заниматься спортом станет каждый второй россиянин. Добиться всего этого поможет нацпроект «Демография», который в Петербурге воплощают в жизнь сразу пятью проектами.

Физкультура и спорт – залог демографического подъема? С оговоркой.Фото: Олег ЗОЛОТО

Нацпроект «Демография» поставил России четыре непростых цели, выполнить которые нужно за 2019-2024 годы:

1. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни должна вырасти до 67 лет;

2. Смертность среди россиян старше трудоспособного возраста должна снизиться с 38,1 человека на тысячу человек в 2017 году (год, в котором производились базовые расчеты нацпроекта и региональных проектов. – Прим. ред.) до 36,1 человека;

3. Суммарный коэффициент рождаемости – то есть число рожденных детей на одну россиянку– должен увеличиться с 1,62 до 1,7;

4. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна дойти с 36,8 до 55 процентов.

Через пять лет физкультурой и спортом в Петербурге всерьез будут заниматься 55 процентов горожан.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге нацпроект «Демография» реализуют с помощью пяти региональных проектов:

– «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,

– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,

– «Старшее поколение»,

– «Укрепление общественного здоровья»,

– «Спорт – норма жизни».

В этой публикации «Комсомолка» расскажет о двух из них.

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Главная цель этого регионального проекта – сделать так, чтобы больше петербуржцев стало жить по заветам ЗОЖ. Или, если говорить более официально, «сформировать систему мотивации у граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Жить в Петербурге к концу 2024 года, по задумке, будут дольше. Так, ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев, достигших 45 лет, должна вырасти до 37 лет (то есть 45-летний человек сможет рассчитывать на то, чтобы прожить 82 года. – Прим. ред.); смертность мужчин 16-59 лет – сократиться с 532,2 на 100 тысяч человек (показатель 2019 года) до 414,6; смертность женщин 16-54 лет – с 172,2 до 157,9 человек на 100 тысяч горожан.

В этом и следующем годах закупят два комплекта спортивного оборудования для новых футбольных полей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Покупать табак и спиртное в городе на Неве станут меньше. Розничная продажа сигарет сократиться до 1 000 штук на душу населения в год, то есть в день на каждого жителя культурной столицы будет приходиться все три проданных сигареты. Алкоголя на душу населения станут продавать всего 5,5 литра в год (примерно две стопки на человека в неделю).

На эти цели за пять лет действия проекта из городского бюджета потратят 21 миллион рублей. На эти деньги наладят работу центров общественного здоровья. Кроме того, внедрят муниципальные программы общественного здоровья: они включат меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями, профилактику болезней полости рта и «мужских» недугов. А также в обиход введут корпоративные программы по укреплению здоровья работников: здесь наметили и обследования, и лекции, и систему мотивации по отказу от курения и спиртного для сотрудников.

Все развитые страны сделали ставку на продление активного долголетия.Фото: Артем КИЛЬКИН

В прошлом году на «Укрепление общественного здоровья» в Петербурге потратили 2,6 миллиона рублей. Эти средства пошли на самые элементарные меры: в медицинских учреждениях и публичных местах появились буклеты, открытки, плакаты и видеоролики обо всех плюсах здорового образа жизни.

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

Чтобы через пять лет физкультурой и спортом всерьез занималось 55 процентов петербуржцев, в городе внедряют «систему мотивации населения и активации спортивно-массовой работы на всех уровнях».

В первую очередь, это различные мероприятия, призванные воспитать у народа физическую культуру. В них входят, например, и соревнования районного уровня. Всего планируют проводить по 650 мероприятий ежегодно. Раз в год в каждом районе запланирована сдача норм «ГТО». Дважды в год в городе будут проводить посвященные «ГТО» мероприятия.

Оздоравливающими должны быть и работа, и учеба.Фото: Артем КИЛЬКИН

К концу 2024-го на базе общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Петербурга собираются организовать 77 спортивных клубов. В планах – открыть ФОК, крытый каток и региональный хоккейный центр, причем эти три объекта запустят в 2021-2022 годах. В пяти спортивных организациях, в том числе хоккейных школах, обновят оборудование. Также в этом и следующем годах закупят два комплекта спортивного оборудования, предназначенного, в том числе, для новых футбольных полей с искусственным газоном.

Не на последнем месте и внутридворовые спортивные площадки: починить и оснастить задумали 384 адреса. Ну, и, конечно, кадры. К концу 2024 года хотят обучить 1140 специалистов в области физкультуры и спорта.

Россия страна северная, но пока мы лишь начинаем работать над культурой спортивного быта.Фото: Артем КИЛЬКИН

На все мероприятия потратят без малого 1,3 миллиарда рублей из федерального бюджета и еще 95,3 миллиарда – из городского. Эта цена позволит, по расчетам властей, нарастить долю спортивных детей и молодежи (3-29 лет) до 89 процентов, спортивных взрослых (женщины 30-54 лет и мужчины 30-59 лет) – до 56 процентов, подтянутых горожан старшего возраста (женщины 55-79 лет и мужчины 60-79 лет) – до 18,8 процента. При этом 75 процентов жителей Петербурга будет «Готова к труду и обороне». Ведь обеспеченность горожан спортивными объектами вырастет до 67,8 процента.

Чтобы стать постоянным посетителем спортплощадки, человек должен правильно питаться, высыпаться и жить в «здоровых» условиях.Фото: Олег ЗОЛОТО

Только в 2019 году на внедрение спорта в жизнь в Северной столице потратили 13 миллиардов рублей. Эти деньги пошли, в том числе, на субсидии пяти спортшколам на покупку инвентаря и оборудования, на работу 18 новых спортклубов при школах в 10 районах города, ремонт и оснащение 68 дворовых площадок в 16 районах и повышение квалификации 309 специалистов.

СЛОВО ЭКСПЕРТА:

«Начинать надо «от печки»

Говоря о ЗОЖ, многие тут же представляют спортивную площадку с атлетического вида людьми. Таких мест в Петербурге – да и по всей стране – в последние годы появляется все больше, в городе открываются спортцентры и бассейны. Конечно, проводить время на турниках на свежем воздухе или в тренажерном зале – это прекрасно, а наличие спортплощадок и бассейнов намного лучше, чем их отсутствие. Но физическая активность и даже воспитание здоровых привычек – это лишь малая часть здорового образа жизни.

На обыденном уровне считается, что человек здоров, когда он не болеет или способен на физическую активность выше среднего.Фото: Артем КИЛЬКИН

Это показывает опыт СССР, где забота о здоровье и физическом развитии была более системной и масштабной и наработки которого Россия только начинает активно внедрять. Нет комплексного подхода к своему здоровью и у граждан: согласно опросу горожан, проведенному Ресурсным центром социологических и интернет-исследований СПбГУ, здоровыми и озабоченными здоровьем себя считают 80 процентов респондентов, но каждый второй ни спортом, ни физкультурой, ни даже зарядкой себя не обременяют.

– Начинать надо, как известно, «от печки»: чтобы стать постоянным посетителем спортплощадки, человек должен правильно питаться, вовремя ложиться и вставать, высыпаться, жить в «здоровых» условиях, – объясняет доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии СПбГУ Михаил Синютин. – Не помешает в целом понять, что такое здоровье и ЗОЖ.

На самом деле, людей, которые проводили дни напролет в спортзале и были в прекрасной форме в 20, затем надорвались, заработали болячек и не дожили до 55, назвать здоровыми нельзя.Фото: Олег ЗОЛОТО

Понятие «здоровье» не такое простое и однозначное, как кажется на первый взгляд. Если на обыденном уровне мы считаем, что человек здоров, когда он не болеет или способен на физическую активность выше среднего – быстро бегать и отжиматься много раз, – то Всемирная организация здравоохранения понимает «здоровье» комплексно как состояние полного физического, душевного и социального благополучия.

И под таким углом зрения вопрос оздоровления нации выглядит намного сложнее: спортивной инфраструктуры, даже самой современной, мало. Ведь отношения с окружающими, содержание мыслей, любая практическая деятельность – все имеет значение.

За исключением профессиональных спортсменов, спорт – это досуг.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Такое комплексное благополучие – развивающаяся система. И, казалось бы, с улучшением благосостояния здоровье общества должно увеличиваться по всем трем параметрам. Но и здесь не все так просто: существуют разные уровни здоровья, – рассуждает Михаил Синютин. – Иначе можно было бы утверждать, что ЗОЖ ведут племена, живущие где-нибудь в дебрях Амазонии, ведь между физическим, душевным и социальным здоровьем нет существенных противоречий. Но все три параметра находятся на одном низком уровне. Их баланс должен соответствовать вызовам времени.

Многие демографы не только толкуют здоровье как триединство физического, душевого и социального, но уделяют особое внимание длительности каждого из этих параметров. По сути, здоровье приравнивается к активному долголетию. Это значит, что людей, которые проводили дни напролет в спортзале и были в прекрасной физической форме в свои 20 лет, затем надорвались, заработали болячек и не дожили до 55, назвать здоровыми нельзя. Как не назовешь здоровыми и асоциальных личностей, и тех, кто делает ставку на здоровье тела, забывая об уме и психике.

– Отсюда вывод: здоровье не мимолетное явление, и оценить его можно только в контексте всего жизненного пути человека, в каком-то смысле даже постфактум, – добавляет специалист.

О мыле и прививках

Большинство развитых стран сегодня делает упор на то, чтобы продлевать активное долголетие своих граждан. Но насколько здоровье жителей связано с демографической ситуацией в стране? И возможно ли через физкультуру действительно увеличить численность населения?

Семья ни здоровью, ни спорту как способу оздоровления отнюдь не способствует, ведь забирает все свободное время.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Если посмотреть статистику по странам мира, то можно увидеть, что необязательно целенаправленный здоровый образ жизни или то, что под ним понимается, напрямую связан с демографическим ростом, – подчеркивает Синютин.

Взять самые «здоровые» страны, где большинство ведет здоровый образ жизни: Швейцарию, Норвегию, Сингапур, Канаду. Картина по приросту населения там не столь радужная, сколь в странах, которые мы привыкли считать «нездоровыми». Так, на одну жительницу Африки приходится в три раза больше новорожденных, чем на одну жительницу Европы.

Напрямую демографические процессы из спорта не вытекают, но приобщение к спортивному образу жизни само по себе очень хорошо.Фото: Олег ЗОЛОТО

На прирост населения влияет целый набор параметров, центральное место среди которых занимает система ценностей. Но мировая история показывает, что самый заметный всплеск численности человечества произошел в XX веке, когда повсеместно стали доступны элементарные достижения медицины и гигиены: люди начали пользоваться мылом, вакцинироваться, применять антибиотики – и младенческая, детская и материнская смертность снизились. Важно понимать, что достижения гигиены и медицины не увеличили рождаемость, просто младенцы, доселе погибавшие, стали выживать, доживать до взрослого возраста и оставлять свое потомство, которое также производило на свет детей. Элементарные мыло и прививки заставили человечество увеличиваться в геометрической прогрессии.

Заниматься спортом важно в меру, но регулярно.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мыслитель XVIII-XIX веков Томас Мальтус считал, что человечество идет к гибели, потому что численность населения увеличивается в геометрической прогрессии, а средства обеспечения первых нужд – прежде всего, продукты питания – в арифметической, – добавляет ученый. – Действительно, ресурсы Земли небезграничны: вопрос питания остается на первом месте. Но, как мы видим, проблема нехватки еды связана совсем с другими причинами: с экономическим неравенством, с индустриализацией сельского хозяйства, с нарушением экологического баланса, с изменением климата.

Здоровье по всем фронтам

Физкультура и спорт – залог демографического подъема? С оговоркой. Парадокс, но семья ни здоровью, ни спорту как способу оздоровления отнюдь не способствует.

– В современной жизни мы наблюдаем два обстоятельства, которые заставляют человека бросить либо существенно снизить спортивную активность: работа и семья, – объясняет Михаил Синютин. – За исключением профессиональных спортсменов, спорт – это досуг. А если у человека нет времени, то когда ему думать о здоровье, а тем более заниматься им?

Для серьезного шага в сторону оздоровления достаточно даже небольшой, но постоянной нагрузки.Фото: Олег ЗОЛОТО

По логике вещей, чем больше детей человек планирует завести, тем больше времени ему придется проводить на работе. И, чаще всего, в не самых здоровых условиях. При этом от того, насколько гармонична – физически и психологически – наша работа, зависит и то, как мы захотим проводить свободное от нее время: отправимся ли на пробежку или предпочтем лежать пластом на диване.

– Трудовая деятельность должна быть «здоровьеориентированной» по всем спектрам, – продолжает социолог. – Работа бывает сидячей или, наоборот, связанной с большими физическими нагрузками: подъемом тяжестей, постоянным нахождением на ногах. Бывает и нервно напряженная работа. Понятно, что работодатели – частные или государственные – ориентированы, прежде всего, на результат, и с этим не нужно спорить. Важно, чтобы в погоне за результатом здоровье работников не доводили до критического состояния, чтобы его охрана была не на последнем месте.

Спортивной инфраструктуры, даже самой современной, мало.Фото: Олег ЗОЛОТО

Мировые тенденции демонстрируют, что физкультурой и спортом охотнее занимаются в тех странах, в которых у граждан больше свободного времени за счет высокого уровня жизни. Так, в Скандинавии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии люди привыкли отводить большую часть своего свободного времени на поддержание здоровья с помощью физической активности.

– В нашей страны – скажем, в Петербурге, – здоровый досуг становится уделом более обеспеченных, – отмечает эксперт. – Петербуржцы предпочитают заниматься спортом так, чтобы это было не очень напряженно и чтобы они сами в течение занятий могли контролировать время и темп нагрузок: нам нравятся бег, плавание, посещение фитнес-центров. При этом, когда мы выступаем зрителями, то, наоборот, любим смотреть что-то очень напряженное: единоборства, футбол, хоккей, автогонки.

Физкультурой и спортом охотнее занимаются в тех странах, в которых у граждан больше свободного времени за счет высокого уровня жизни.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы «спортивная Виагра» действительно подействовала, заниматься спортом важно в меру, но регулярно. Дисциплина стоит на первом месте: для серьезного шага в сторону оздоровления достаточно даже небольшой, но постоянной зарядки.

О первостепенности дисциплины в любительском спорте, не говоря уже о профессиональном, говорят результаты исследования, проведенного Лоиком Ваканом в прошлом веке в Чикаго. Специалисты изучили, что посещает секции бокса в городе, славящемся своим криминальным духом. Выяснилось, что на бокс действительно приходит много маленьких детей, привыкших драться на улицах, и агрессивно настроенных личностей. Казалось бы, именно из них получаются настоящие боксеры. Но оказалось, что все с точностью до наоборот: всерьез боксом занимаются люди, у которых есть стабильная работа, семейные отношения и определенные психологические установки – люди, склонные не к вспышкам ярости, а к дисциплине и терпению.

Всерьез боксом занимаются люди, склонные не к вспышкам ярости, а к дисциплине и терпению.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Россия страна, скорее, северная, но пока мы лишь начинаем работать над культурой спортивного быта в новых условиях: только в последние годы интерес к спорту увеличился (особенно среди молодежи), а на улицах появились бегуны, – отмечает Синютин. – И хотя напрямую демографические процессы из спорта не вытекают, приобщение к спортивному образу жизни само по себе очень хорошо. Важно при этом, чтобы вопрос оздоровления нации не сводился только к спортивно-оздоровительным досуговым практикам: ориентированными на здоровье должны быть и трудовая деятельность, и семейная жизнь.

КОНКРЕТНО:

По результатам исследования СПбГУ, петербуржцы предпочитают заниматься спортом в помещении, а не на улице: больше 10 процентов горожан выбирает плавание, фитнес и тренажерный зал. «Уличные» виды спорта – бег и лыжи – оказались в диапазоне 5-10 процентов. По основным параметрам вовлеченности в спортивный досуг Петербург находится на уровне европейских стран.

СКАЗАНО!

Михаил СИНЮТИН, доктор социологических наук, профессор кафедры экономической социологии СПбГУ:

– При комплексном подходе к здоровью многосторонними должны быть и мероприятия, обеспечивающие ЗОЖ в рамках страны. Причем важно иметь в виду, что если физическое и душевное здоровье в большей степени в руках отдельного человека, то социальное здоровье – общее дело. В одиночку человек не в состоянии быть социально здоровым в социально больном обществе. Тут может помочь лишь коллективное действие, общая заинтересованность в благополучии и здоровье всех.