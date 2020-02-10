2020-02-10T16:02:32+03:00
Происшествия

Пенсионер утонул в ледяной реке, спасая свою собаку в Ленобласти

Мужчина, рискуя жизнью, бросился в воду и сумел отбросить пса ближе к берегу
Роман ЛЯЛИН
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Мужчину искали два часа в воде Фото: поисково-спасательный отряд ТосноМужчину искали два часа в воде Фото: поисково-спасательный отряд Тосно
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73-летний пенсионер Антон Волков (имя изменено, – прим.ред.) из деревни Любань Тосненского района Ленобласти жил вместе со своей женой в частном доме возле реки Тигода. Пес супругов любил порезвиться, бегая по улице. Накануне вечером барбос убежал от хозяев и пустился по снегу к реке. Но вдруг произошло страшное: лед не выдержал веса животного, и питомец Волковых стал тонуть. Антон Семенович, увидев, как его любимая собака идет ко дну, тщетно пытаясь спастись, бросился в ледяную воду.

Как только пенсионер вышел на тонкий лед, он тут же провалился. Но из последних сил ему все же удалось схватить любимую псину и толкнуть ее ближе к берегу. После этого тело мужчины скрылось под водой. Собаке тоже не хватило сил выйти на сушу.

Пенсионер бросился в воду за собакой Фото: поисково-спасательный отряд Тосно

Пенсионер бросился в воду за собакой Фото: поисково-спасательный отряд Тосно

- Пенсионер пытался спасти собаку, - подтвердил «КП-Петербург» начальник поисково-спасательного отряда города Точно Яков Белов. – Пришла заявка об ушедшем под лед мужчине. Спасатели два часа работали в термогидрокостюмах. Мужчина, к сожалению, утонул. Пса спасти также не удалось.

Тело пенсионера с собакой из воды спасатели уже достали. Сейчас СУ СКР после смерти пенсионера проводит проверку.

В Тосненском районе сейчас работает усиленная группа силовиков. Именно здесь за день в воде погибли три человека. Первой из них стала трехлетняя девочка. Малышка вместе со своим отцом и пятилетним братом каталась на лыжах по карьеру рядом с поселком Шапки. Лед не выдержал и треснул. Глава семейства вместе с детьми ушел по воду. Мужчина успел спасти только сына.

Мужчину спасти не удалось Фото: поисково-спасательный отряд Тосно

Мужчину спасти не удалось Фото: поисково-спасательный отряд Тосно

- Мое сердце разрывается от боли, - рассказывает мать девочки Ольга. - Еще вчера я танцевала с ней, и она крепко обнимала меня, а сегодня это все рухнуло. 14 февраля ей должно было исполниться 2 годика. И я очень ждала этого и готовилась к ее дню рождения. Сегодня уже все не имеет смысла. Отпуск, прививки, квартира, дом, машина, ничего. Потому что ее нет рядом, она не вздохнет больше и не засмеется. И ничего не изменить. Она должна была жить! Она была прекрасна и чудесна, как ангел.

Спасатели выловили тело пенсионера и собаки Фото: поисково-спасательный отряд Тосно

Спасатели выловили тело пенсионера и собаки Фото: поисково-спасательный отряд Тосно

В этот же день на карьере погибли двое лыжников – супружеская пара пенсионеров. После этих случаев следователи возбудили уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неострожности двум или более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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