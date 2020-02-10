Антверпен подарил Петербургу 59-килограммовый колокол для карильона

Из Бельгии – с любовью. Власти города Антверпен сделали необычный подарок Петербургу. Днем в понедельник, 10 февраля 2020 года, в Петропавловскую крепость привезли колокол, специально отлитый для передвижного карильона (музыкальный инструмент, состоящий из набора настроенных колоколов, объединенных клавишным механизмом, - прим. Ред.). Он весит почти 60 килограммов, а по периметру выгравирована надпись «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» - от Антверпена Санкт-Петербургу. Презент приурочили к 60-летию с того момента, как города официально стали побратимами.

Презент приурочен к 60-летию дружбы наших городов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- И наш город, и Петропавловская крепость – по существу, первые площадки, где на протяжении многих-многих лет звучит карильон, - рассказал директор государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин. – На территории крепости каждый год проходит свыше ста крупных мероприятий, в их числе – карильонные фестивали и концерты, которые слушают тысячи жителей и гостей нашего города.

Колокол, специально отлитый для передвижного карильона.Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересно, что сам карильон, на который установят колокол, – восстановленная копия инструмента, который когда-то в город на Неве привез лично Петр I.

Колокол установят на карильон.Фото: Олег ЗОЛОТО