Санкт-Ленинград или Лен-Петербург: кому и зачем выгодно объединение города и области

Разработка интеграционного плана Петербурга и Ленобласти по соглашению обоих губернаторов уже ведется. А тема объединения города и региона всплывает на протяжении 20-25 лет. В эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM побывали депутат Госдумы Виталий Милонов, политолог Дмитрий Солонников и Валерий Шинкаренко – руководитель отделения партии «Родина в Ленобласти», который последние месяцы активно выступает за объединение с Петербургом. Эксперты попытались разобраться, не парадоксальна ли эта идея и есть ли у нее будущее.

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. А не объединить ли нам Петербург и Ленинградскую область? 00:00 00:00

НЕ ВСЕ РАЙОНЫ НУЖНО ПРИСОЕДИНЯТЬ

- Валерий, что вас заставило выступить с идеей присоединения Петербурга и Ленобласти?

Шинкаренко: Сейчас этому самое время. И это не хайп, а возвращение публичной политики. Мы предлагаем присоединить Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы к Петербургу.

Милонов: Здрасьте! Это с вашими этими коррупционерами во Всеволожском районе, там никто до конца своего срока не досидел. Вы не помните что ли? Там полгода ты глава – и сразу богатый человек.

Шинкаренко: Мы говорим за людей, а не за чиновников.

Милонов: В области напродавали земель столько, что волосы дыбом встают. Понастроили жутких гетто. А теперь говорите, что это дерьмо, по качеству постройки, содержать не можем, поэтому не возьмет ли себе Петербург такой «геморройчик». Решением властей создали город-мутант Мурино!

- Не Всеволожским районом единым. Есть же Выборгский…

Милонов: Правильно! Это наш любимый район. Там есть достопримечательности. Это культурная хорда. Присоединения Выборгского района к Петербургу будет для него спасением. Можно взять еще Ломоносовский район тоже.

Шинкаренко: Сосновый бор еще…

ИНТЕГРАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРИСОЕДИНЕНИЮ

- А вам не кажется, что регион настолько большой, что как раз Ленобласть поглотит Петербург, а не наоборот, и именно Петербург станет 278 округом?

Солонников: Если послушать губернаторов города и области, то они пока говорят об интеграции двух субъектов, а не юридическом объединении.

Шинкаренко: Дрозденко говорит о полной экономической, социальной и транспортной интеграции. Это большой сдвиг. Губернаторы могут подписать соглашение, но выборы закончатся – и кто будет это соглашение выполнять? Поэтому мы хотим создать комитет по объединению…

Милонов: А сколько уже до этого подписывали соглашений? При моей памяти Полтавченко постоянно подписывал что-то с Ленобластью о взаимодействии. Все равно в итоге остаются два разных субъекта.

Солонников: Есть такой опыт, пример, у нас в России, когда соседние субъекты остаются субъектами, но при этом они представляют единое целое, у них есть общий бюджет, что крайне важно для решения проблем и города и области как единого организма. У нас же главный вопрос в создании социальной инфраструктуры в Ленобласти, куда, конечно же, приезжают жители Петербурга…

Шинкаренко: 1,5 млн человек.

Солонников: И они считают дачные поселки неотъемлемой частью своей жизни.

- Мы там отдыхаем, а жители Ленобласти у нас работают.

Солонников: Оплачивается медицина, кареты «скорой», койки в больницах. Если летом петербуржцы там заболеют, то все расходы берет Ленобласть.

КАК СДЕЛАТЬ РЕГИОН БОГАТЫМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

Шинкаренко: За 7 лет 400-тысячный небольшой городок Сочи превратился в олимпийский большой город. Это «жемчужина» Черного моря, куда приезжают отдыхать со всей России. Там не стыдно проводить любые мероприятия на мировом уровне. Вложили в него 50 млрд долларов.

- Нам нужна своя Олимпиада, значит?

Шинкаренко: Так давайте придумаем. Вот Олимпиадой и будет это объединение.

Милонов: Вы просите у федеральной власти. Но то, что вам ответят там, извините, я в эфире сказать не могу без ругани. В Москве уже стоит очередь порядка из 60 нищих субъектов. И доноры в лице Петербурга и Ленобласти попросят еще об одолжении?

Шинкаренко: Мы должны сделать такой инвестиционный проект, который выгоден не только нам, но и всей стране. Дайте денег на 30 лет.

Милонов: Так надо не к федералам идти, а к инвесторам. В чем инвестиция-то?

Шинкаренко: Дороги построить, навести порядок с транспортом, с экологией. Сделать привлекательный регион, как Сочи. Не может страна стоять на «одной ноге» - Москве. Там 70% денег.

- В какой-то момент была идея сделать игорный центр в Ленобласти. Это не вариант?

Милонов: Пусть лучше икорный центр у нас будет. Пускай там форель несет икру, это будет реально.

Шинкаренко: Давайте поговорим о нормальных крупных агломерациях. Под Вашингтоном, Парижем, Нью-Йорком. Там люди живут в лесу, в одноэтажных домах, гуляют олени, прыгают белки. Садится человек в машину и через 25 минут уже на Манхэттене, в центре Нью-Йорка. Почему мы так не можем жить? Почему мы живем в 27-этажных домах?

Милонов: Абсолютно правильно, согласен. Давайте снесем Мурино. Зачем брать федеральные деньги и ими подтирать за теми, кто нагадил?

Шинкаренко: Нет, сносить и бомбить никого не нужно. Уже сделали ошибку, сейчас надо людям просто помочь – сделать канализацию, поликлинику, дороги.

Солонников: Проблема не в том, что денег нет, а в том, что мы не можем их использовать. Перемычку между Невским районом, Кудрово и Мурино не могут сделать чисто из-за бюджетного кодекса. Петербург не может построить виадук так, чтобы одним концом он был в городе, а другим в ином субъекте федерации – это запрещено.

КОМУ ЭТО БОЛЬШЕ НАДО

- Говорят, что объединяться больше хотят якобы жители Ленобласти, а не петербуржцы. Но их налоги при этом вырастут, а зарплата останется та же. Все равно народ в этом заинтересован?

Шинкаренко: – Размеры социальных пособий в Ленобласти ниже, чем в Петербурге. Например, труженики тыла в городе получают 1356 рублей, а в регионе – всего 649. И так далее, это несправедливо.

Милонов: Так зачем объединять-то? Почему просто не повысить эти ставки в Ленобласти?

Солонников: Дрозденко сказал, что нужно выравнивать эти ресурсы. Деньги там правда есть.

Милонов: Нам всем надо уметь зарабатывать. В Петербурге полтриллиона рублей невыполненных социальных обязательств по строительству инфраструктуры. У нас проблемы реальные. Нам нужно годовой бюджет города отдать только для того, чтобы закрыть долги перед людьми. Людям без разницы, какой у них штампик в паспорте стоит – Ленобласть, Петербург. Для них главный вопрос – повышение социально-экономического благосостояния.

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