2020-02-10T19:20:04+03:00
Общество

Тактический перерасчет: Смольный забирает деньги у строящегося метро, чтобы закрыть вопросы по уже построенному

Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу
Александра СУРИС
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Проект перераспределения средств по метро появился на сайте Администрации Петербурга.Проект перераспределения средств по метро появился на сайте Администрации Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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13,8 миллиарда рублей было заложено на строительство метро в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на 2020 год. Почти половину – шесть миллиардов – планировали направить на строительство первого участка Красносельско-Калининской линии. Еще 4,5 миллиарда на Лахтинско-Правобережную линию. Остальные средства распределялись между ремонтом эскалаторов на разных станциях и новыми ветками, которые откроются еще не скоро.

Впрочем, прошло всего несколько месяцев с утверждения бюджета, а в программу уже вносят серьезные изменения. Проект перераспределения средств появился на сайте городской Администрации и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу у Красносельско-Калининской линии «заберут» более полутора миллиардов рублей. Еще миллиард – у Лахтинско-Правобережной. Вдвое урежут бюджет замене эскалаторов на «Площади Восстания-2» - 50 вместо 100 миллионов, практически полностью «обнулят» строительство перегонов «Беговая» – «Зоопарк» (было 600 миллионов, осталось 100), а также «Комендантский проспект» - «Шуваловский проспект» (50 миллионов вместо 200 запланированных).

«Перенесенные работы» - это возможность наконец-то рассчитаться с подрядчиками, которые работали на «Фрунзенском радиусе», а ранее на «Беговой» и «Новокрестовской». Фото: Олег ЗОЛОТО

«Перенесенные работы» - это возможность наконец-то рассчитаться с подрядчиками, которые работали на «Фрунзенском радиусе», а ранее на «Беговой» и «Новокрестовской».Фото: Олег ЗОЛОТО

Резонный вопрос, куда же пойдут высвобожденные миллиарды? Ровно в два раза дорожает замена эскалаторов на «Технологическом институте-2» - было 614 миллионов рублей, стал один миллиард и еще 240 тысяч.

Остальные же 3,2 миллиарда пойдут на «перенесенные работы по объектам ввода метрополитена». Примечательно, что изначально в эту статью расходов было заложено всего 10 миллионов рублей.

«Перенесенные работы» - это возможность наконец-то рассчитаться с подрядчиками, которые работали на «Фрунзенском радиусе», а ранее на «Беговой» и «Новокрестовской». Впрочем, эксперты считают, что сильно на строительство новых веток это не повлияет. Хотя бы потому, что изначально выделенные средства – не так велики.

- Если учесть, что километр стоит порядка восьми миллиардов рублей, выделенные средства изначально – это для вялотекущих работ, - полагает эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. – В таком случае, что 6 миллиардов рублей на год, что 4 миллиарда – разницы особой нет. Петербургу в принципе не по карману существующие планы по строительству метрополитена. Вопрос здесь больше в расстановке приоритетов – юго-западу действительно очень нужно метро. Но не один перегон, от «Казаковской» до «Путиловской», а хотя бы до Обводного канала. Иначе, такое метро только повредит трафику, а не улучшит его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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