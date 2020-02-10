2020-02-11T00:25:40+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на «Ауди» влетел на Дворцовую площадь, скрываясь от патруля ДПС

Нарушителя задержали через 10 минут - за это время он несколько раз нарушил ПДД и только по счастливой случайности никто не пострадал [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Неугомонный лихач с алкоголем на пассажирском сиденье не побоялся выехать на Дворцовую площадь, лишь бы удрать от инспекторов ДПС. Фото: "Фонтанка.ру"Неугомонный лихач с алкоголем на пассажирском сиденье не побоялся выехать на Дворцовую площадь, лишь бы удрать от инспекторов ДПС. Фото: "Фонтанка.ру"
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Вечером 10 февраля пьяный петербуржец на «Ауди» около 10 минут гонял от инспекторов ДПС в центре Петербурга. Все началось в 21:19 на Миллионной улице. Сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительный автомобиль, двигавшийся по встречке. На законные требования стражей порядка остановиться водитель лишь прибавил газку.

- Сначала он пытался скрыться на Дворцовой площади. Во время преследования водитель «Ауди» неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников движения. В 21:30 его задержали у дома №3А на набережной реки Мойки, - рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Водителя Audi, гонявшего по центру Петербурга по встречке, задержали. https://vk.com/dorinspb

Водителя Audi, гонявшего по центру Петербурга по встречке, задержали. https://vk.com/dorinspb

Водителем оказался 38-летний житель Северной столицы. Из салона его машины, со слов очевидцев, разило алкоголем. На пассажирском сиденье злостного нарушителя лежала бутылка водки в пакете, а на ковриках валялась пустая бутылка другого спиртного.

В машине задержанного водителя лежал запас алкоголя. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В машине задержанного водителя лежал запас алкоголя. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

На опасного гонщика составили 5 протоколов об административных правонарушениях. Из них - по одному за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение требования об остановке, а также сразу три за выезд на встречную полосу.

На Дворцовой площади пьяный водитель Audi гонит от инспекторов ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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