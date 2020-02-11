Петербургский завод «Ниссан» может остановить конвейер из-за коронавируса

Петербургский завод японского автогиганта «Ниссан» может приостановить работу из-за китайского коронавируса. Причиной стала не эпидемия среди работников предприятия, тут тьфу-тьфу, все в порядке, а нехватка комплектующих, которые приходят из Китая.

- Мы оцениваем риски в данный момент. Речь идет о возможной приостановке производства в марте в том случае, если китайские заводы не выйдут (начнут работать - прим.ред.) 17 февраля, как было обещано, - сообщили ТАСС в официальном представительстве «Ниссан» в России.

Пока петербургский завод работает в обычном, плановом режиме и останавливать конвейер не собирается. Всех запчастей, которые в Россию везут из Китая, на данный момент достаточно. Критический момент, как было сказано выше, может настать в середине марта.

При этом «материнский» завод «Ниссан» в Японии был вынужден притормозить работу из-за проблем с поставкой деталей из Китая. По решению руководства компании, с 14 февраля работники уйдут во временный отпуск. Сколько он продлится, пока не может предсказать никто. Ситуация будет полностью зависеть от контроля над распространением коронавируса.

Напомним, что завод «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Максимальная мощность производства - 100 тысяч единиц техники в год. Однако сейчас она задействована примерно наполовину. За 2019 год здесь произвели около 52 тысяч кроссоверов моделей Qashqai, X-Trail и Murano.