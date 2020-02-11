Девушка с сайта знакомств утащила из квартиры пожилого бизнесмена сейф с деньгами весом в 50 кг

В Петербурге полицейские разбирались в необычных отношения 67-летнего коммерсанта Алексея и его 33-летней подруги Мухайе, которая в прошлом году приехала в Россию на заработки из Узбекистана. Поселилась женщина в поселке Бугры Всеволжского района Ленобласти, стала искать работу. Но не нашла, после чего решила обзавестись покровителем. Зарегистрировалась на сайте знакомств, и вскоре на ее удочку клюнул тот самый Алексей. Ему она представилась Майей.

Алексей в свое время занимался оптовой торговлей, но фирму закрыл девять лет назад и решил возобновить дело только сейчас. Взял кредит в банке и зачем-то рассказал об этом своей новой знакомой из Интернета. Амбициозными планами Алексея Майя не впечатлилась - ждать, когда ее ухажер встанет на ноги и начнет хорошо зарабатывать, у нее времени не было. Ведь в Ташкенте дамочку ждали сын и родственники, которым она обещала постоянно переводить деньги.

Мая познакомилась с коммерсантом в ИнтернетеФото: СОЦСЕТИ

Роман Мухайе и пожилого бизнесмена длился недолго. Девушка дождалась удобного случая и решила обчистить квартиру коммерсанта. К этому моменту коммерсант уже настолько доверял ей, что оставлял дома одну. Этим зазноба пенсионера тут же воспользовалась. В сейфе у Алексея лежало три миллиона рублей. Только вот была одна проблема: открыть его нельзя, а вес у металлической коробки был около 50 килограммов.

Мухайе не сдалась! Она замотала сейф в простынь и волоком вытащила из квартиры. Ее труды попали на записи камер наблюдения с подъезда. На них видно, что такая ноша далась женщине тяжело. С трудом она смогла затащить сейф в лифт. Как бы там ни было, через несколько минут Майя все-таки сумела стащить сейф вниз, погрузить его в машину и уехать восвояси. А вернувшийся домой коммерсант только и делал, что хлопал от удивления глазами.

Девушка вытащила тяжелый сейф на глазах у жителей дома Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Обидевшийся горе-бизнесмен тут же подал заявление в полицию. И вскоре Майю поймали по пути на родину. Но вот денег при ней уже не было...

- По горячим следам сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемую в Псковской области, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Ей оказалась 33-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, находящаяся на текущий момент без регистрации в России, так как срок ее временной регистрации в Ленобласти истек еще летом прошлого года.

Девушку сняли с поезда по пути в МосквуФото: СОЦСЕТИ

Майя в момент задержания ехала в Москву. Из столицы она хотела улететь в Узбекистан. Что же касается денег, то полицейским дама призналась - не осталось ни копейки! Часть она успела потратить, а часть перевела родственникам.

Сейчас девушка задержана. Полицейские возбудили на нее уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет колонии.