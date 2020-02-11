В Карелии пенсионер подарил депутатам два рулона бумаги за ветеранскую надбавку в 21 рубль

В Карелии на заседание регионального Законодательного Собрания прервал пенсионер Сергей Андруневич. Подполковник запаса ФСБ пришел к депутатам, чтобы поблагодарить их за надбавку к ветеранским выплатам. Андруневич напомнил, что выплаты ветеранам труда в Карелии не индексировались больше 10 лет. Исправить ситуацию помог только Конституционный суд Карелии, который признал отсутствие индексации незаконной. Тогда местные власти согласились с Фемидой и дали ветеранам надбавку в 21 рубль.

- Я хочу напомнить, что постановлением конституционного суда законодательное собрание провело индексацию выплат за проезд в общественном транспорте и услуги связи в размере 21 рубль, - рассказал пенсионер депутатам. - Эта такая надбавка за 11 лет. Большая забота о пожилых людях. Я пенсионер ФСБ, подполковник запаса Сергей Степанович. Я прошу принять наш подарок. Это то, что можно купить на 21 рубль.

Депутаты пытались прервать спич Сергея Игоревича, но тот не останавливался. Пенсионер вручил депутатам два рулона бумаги. Те не стали комментировать выступление мужчины.