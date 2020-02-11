2020-02-11T15:43:43+03:00
Общество

В Карелии пенсионер подарил депутатам два рулона бумаги за ветеранскую надбавку в 21 рубль

Подполковник запаса ФСБ рассказал парламентариям, что это единственное, на что ему хватило денег за индексацию выплат
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments26
Мужчина вручил депутатам туалетную бумагу Фото: vk.com/video13750710_456239138Мужчина вручил депутатам туалетную бумагу Фото: vk.com/video13750710_456239138
Изменить размер текста:

В Карелии на заседание регионального Законодательного Собрания прервал пенсионер Сергей Андруневич. Подполковник запаса ФСБ пришел к депутатам, чтобы поблагодарить их за надбавку к ветеранским выплатам. Андруневич напомнил, что выплаты ветеранам труда в Карелии не индексировались больше 10 лет. Исправить ситуацию помог только Конституционный суд Карелии, который признал отсутствие индексации незаконной. Тогда местные власти согласились с Фемидой и дали ветеранам надбавку в 21 рубль.

- Я хочу напомнить, что постановлением конституционного суда законодательное собрание провело индексацию выплат за проезд в общественном транспорте и услуги связи в размере 21 рубль, - рассказал пенсионер депутатам. - Эта такая надбавка за 11 лет. Большая забота о пожилых людях. Я пенсионер ФСБ, подполковник запаса Сергей Степанович. Я прошу принять наш подарок. Это то, что можно купить на 21 рубль.

Депутаты пытались прервать спич Сергея Игоревича, но тот не останавливался. Пенсионер вручил депутатам два рулона бумаги. Те не стали комментировать выступление мужчины.

Вручил туалетную бумагу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд Петербурга забанил сайт с санкционным хамоном
Новую скоростную трассу построят в Петербурге
Школьник со странными татуировками на теле расстрелял мигранта в Полежаевском парке
Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»
Пьяный пермяк в петербургском кафе зарезал посетителя, за отказ в обслуживании
На Московском проспекте на полтора месяца ограничат движение
В соцсетях умилились спасенному новорожденному нерпенку, сосущему рыбку вместо соски
В Архангельске поставили дорожный знак, от которого надо звонить маме
Из-за надвигающегося урагана службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности
Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты
Труп двухнедельного ребенка нашли в доме в Ленобласти
КГИОП отказался включать здание медсанчасти на Одоевского в охранный список
Пьяный петербуржец до смерти забил отца скалкой
Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива
Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге
Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки
Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге
Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии
Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже
Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти
«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино
На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик
В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет
Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте
Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге