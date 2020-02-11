2020-02-11T15:05:49+03:00
Происшествия

В доме экс-силовика в Петербурге нашли труп путаны, с которой он целый день занимался сексом

Причины смерти девушки устанавливаются
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Следователи разбираются в смерти девушкиСледователи разбираются в смерти девушкиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Петербурге полицейские и следователи разбираются в загадочной смерти 30-летней Виктории. Девушка занималась проституцией и незадолго до трагедии познакомилась с 32-летним клиентом Филиппом, по предварительной версии, бывший силовик. Обговорив все условия, мужчина пригласил даму к себе в частный дом в Выборге. Там пара резвилась сутки.

- По словам мужчины, весь день он с девушкой пил и несколько раз вступал в интимные отношения, - рассказывает источник "КП-Петербург". - Никаких конфликтов между ними не было. После ужина, в полночь, девушка выпила еще виски, запила все это дело шампанским и пошла спать на первом этаже. Хозяин дома поднялся на второй этаж.

Проснувшись, Филипп обнаружил, что девушка мертва. Когда полицейские приехали на вызов бывшего коллеги, Виктория лежала на диване обнаженной. Силовики уже выяснили, что в доме кроме пары никого не было. Жилье огорожено забором, признаков взлома нет.

При себе у девушки не было документов. В сумке у нее лежал разряженный мобильный телефон и "рабочая" одежда. Причины смерти дамы пока неизвестны.

Тело девушки направили на судмедэкспертизу, чтобы установить от чего она скончалась. Личность Филиппа не разглашается. Предварительно, это бывший сотрудник ГИБДД. Три года назад ему в администрации Выборгского района Петербурга вручали погоны капитана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Группа Pussy Riot заявила, что полиция сорвала съемки их нового клипа на студии «Ленфильм»
По словам участниц скандального коллектива, с ними сначала пытались «договориться по-хорошему», а потом просто отключили свет. В полиции, между тем, утверждают, что ни о каком срыве съемок речи не шло
«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»
Коллеги объясняют, что на круглосуточном посту всегда находятся три человека, поэтому совершать убийства пациентов он просто физически не мог
Новости 24
Суд Петербурга забанил сайт с санкционным хамоном
Новую скоростную трассу построят в Петербурге
Школьник со странными татуировками на теле расстрелял мигранта в Полежаевском парке
Смольный ищет инвестора, который построит надземный путепровод на «переходе смерти»
Пьяный пермяк в петербургском кафе зарезал посетителя, за отказ в обслуживании
На Московском проспекте на полтора месяца ограничат движение
В соцсетях умилились спасенному новорожденному нерпенку, сосущему рыбку вместо соски
В Архангельске поставили дорожный знак, от которого надо звонить маме
Из-за надвигающегося урагана службы Ленобласти перешли в режим повышенной готовности
Пассажирам опоздавшего «Сапсан» вернут деньги за билеты
Труп двухнедельного ребенка нашли в доме в Ленобласти
КГИОП отказался включать здание медсанчасти на Одоевского в охранный список
Пьяный петербуржец до смерти забил отца скалкой
Детеныши серого тюленя нерпы начали рождаться на берегу Балтийского моря и Финского залива
Кота со сгнившими зубами и опухолью на голове спасают в Петербурге
Полицейские, избившие подростка на допросе, получили реальные тюремные сроки
Руферы забрались на крышу Главного штаба Эрмитажа в Петербурге
Развращавшего малолетних петербурженок в соцсетях нашли в Мордовии
Житель Кудрово кастетом переломал черепа собутыльникам, которых заподозрил в краже
Ночью в Петербурге сгорела машина главного инспектора УФСИН Ленобласти
«Газель» провалилась под тонкий лед в Мурино
На проспекте Культуры маршрутка влетела в припаркованный грузовик
В Сестрорецке открылся роддом, которого ждали 30 лет
Такси вылетело на автобусную остановку на Индустриальном проспекте
Дождь, мокрый снег и до +5 градусов: погода на вторник, 11 февраля, в Санкт-Петербурге