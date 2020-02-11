В доме экс-силовика в Петербурге нашли труп путаны, с которой он целый день занимался сексом

В Петербурге полицейские и следователи разбираются в загадочной смерти 30-летней Виктории. Девушка занималась проституцией и незадолго до трагедии познакомилась с 32-летним клиентом Филиппом, по предварительной версии, бывший силовик. Обговорив все условия, мужчина пригласил даму к себе в частный дом в Выборге. Там пара резвилась сутки.

- По словам мужчины, весь день он с девушкой пил и несколько раз вступал в интимные отношения, - рассказывает источник "КП-Петербург". - Никаких конфликтов между ними не было. После ужина, в полночь, девушка выпила еще виски, запила все это дело шампанским и пошла спать на первом этаже. Хозяин дома поднялся на второй этаж.

Проснувшись, Филипп обнаружил, что девушка мертва. Когда полицейские приехали на вызов бывшего коллеги, Виктория лежала на диване обнаженной. Силовики уже выяснили, что в доме кроме пары никого не было. Жилье огорожено забором, признаков взлома нет.

При себе у девушки не было документов. В сумке у нее лежал разряженный мобильный телефон и "рабочая" одежда. Причины смерти дамы пока неизвестны.

Тело девушки направили на судмедэкспертизу, чтобы установить от чего она скончалась. Личность Филиппа не разглашается. Предварительно, это бывший сотрудник ГИБДД. Три года назад ему в администрации Выборгского района Петербурга вручали погоны капитана.