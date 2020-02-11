2020-02-11T15:43:43+03:00
Общество

Ледовое шоу в Петербурге: 7 роскошных фото замерзшей Невы

На воде образовался ледостав, похожий на огромные кристаллы [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург сковали роскошные льдыПетербург сковали роскошные льдыФото: Артем КИЛЬКИН

Перепады погоды в Петербурге образовали необычайно красивый лед на Неве. Утром во вторник, 11 февраля, жители города обратили внимание на огромные белые «кристаллы», вставшие словно пасти подводных чудовищ на глади реки. «КП-Петербург» запечатлело это восхитительное ледовое шоу в нескольких фотографиях.

"КП-Петербург" собрала самые красивые фото льдов на Неве Фото: Артем КИЛЬКИН

"КП-Петербург" собрала самые красивые фото льдов на НевеФото: Артем КИЛЬКИН

- Нева предприняла практически успешную попытку замерзнуть. Но прогноз говорит не в ее пользу, - отметили в соцсетях петербуржцы.

Корабли словно оказались в ледяной ловушке Фото: СОЦСЕТИ

Корабли словно оказались в ледяной ловушкеФото: СОЦСЕТИ

Ледяные кристаллы образовались из-за сильного ветра и потепления Фото: Артем КИЛЬКИН

Ледяные кристаллы образовались из-за сильного ветра и потепленияФото: Артем КИЛЬКИН

На минувшей неделе в городе стояли морозы, а метель принесла в Северную столицу много снега. Из-за холодов вода в Неве даже немного успела застыть, однако из-за изменения циклона на теплый и сильного ветра ледяные пласты начали ломаться и сталкиваться между собой, образуя роскошные узоры.

Завораживающая красота Фото: Артем КИЛЬКИН

Завораживающая красотаФото: Артем КИЛЬКИН

Также ночью город миновала угроза наводнения. Около 9 часов 11 февраля уровень воды в Неве поднялся до 123 сантиметров, но уже к трем часам снизился до 90 сантиметров.

Наблюдать за природным явлением лучше с берега Фото: Артем КИЛЬКИН

Наблюдать за природным явлением лучше с берегаФото: Артем КИЛЬКИН

Однако, насколько бы не были привлекательными ледяные глыбы, смотреть на них лучше издалека. Напомним, что в связи с участившимися трагедиями на акваториях города и области, выход на лед в Петербурге запретили до середины апреля.

Важно, что выходить на такой лед крайне опасно и запрещено Фото: Артем КИЛЬКИН

Важно, что выходить на такой лед крайне опасно и запрещеноФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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