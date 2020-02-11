Ледовое шоу в Петербурге: 7 роскошных фото замерзшей Невы
Перепады погоды в Петербурге образовали необычайно красивый лед на Неве. Утром во вторник, 11 февраля, жители города обратили внимание на огромные белые «кристаллы», вставшие словно пасти подводных чудовищ на глади реки. «КП-Петербург» запечатлело это восхитительное ледовое шоу в нескольких фотографиях.
"КП-Петербург" собрала самые красивые фото льдов на НевеФото: Артем КИЛЬКИН
- Нева предприняла практически успешную попытку замерзнуть. Но прогноз говорит не в ее пользу, - отметили в соцсетях петербуржцы.
Корабли словно оказались в ледяной ловушкеФото: СОЦСЕТИ
Ледяные кристаллы образовались из-за сильного ветра и потепленияФото: Артем КИЛЬКИН
На минувшей неделе в городе стояли морозы, а метель принесла в Северную столицу много снега. Из-за холодов вода в Неве даже немного успела застыть, однако из-за изменения циклона на теплый и сильного ветра ледяные пласты начали ломаться и сталкиваться между собой, образуя роскошные узоры.
Завораживающая красотаФото: Артем КИЛЬКИН
Также ночью город миновала угроза наводнения. Около 9 часов 11 февраля уровень воды в Неве поднялся до 123 сантиметров, но уже к трем часам снизился до 90 сантиметров.
Наблюдать за природным явлением лучше с берегаФото: Артем КИЛЬКИН
Однако, насколько бы не были привлекательными ледяные глыбы, смотреть на них лучше издалека. Напомним, что в связи с участившимися трагедиями на акваториях города и области, выход на лед в Петербурге запретили до середины апреля.
Важно, что выходить на такой лед крайне опасно и запрещеноФото: Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU