«Я вскрыла электронный замок и замкнула провода»: В Петербурге накажут пациентку, сбежавшую с карантина по коронавирусу

32-летнюю петербурженку Аллу доставили в Боткинскую больницу после возвращения из Китая. У девушки болело горло, поэтому у нее, как и у остальных туристов из Поднебесной, медики взяли анализы и оставили на карантин. Алла должна была провести в больнице 14 дней, но не выдержала и сбежала, за что теперь ей грозит штраф.

- Я покинула город Санья полуостров Хайнань 30 января, - рассказывает Алла. - 31 числа сдала анализы в Хабаровске - все было хорошо. 1 февраля меня проверили в Петербурге, тоже было все хорошо. 4 числа у меня болело горло, температуры не было. 6 февраля меня забрали в больницу, обещали, что на одни сутки. 7 числа пришел врач, сказал: "Поздравляю, вы здоровы, анализы это подтвердили! Но будем держать вас здесь две недели".

allasand Алла недавно вернулась из Китая

Девушку возмутило, что две недели начинались с момента ее поступления в Боткинскую больницу. Также ее возмутило, что ее поместили на карантин, хотя анализы не выявили коронавируса. Алла возмущалась, мол, медики нарушают ее права. Тогда она и стала разрабатывать план побега. О своем успехе девушка сняла целое видео.

- Я упрашивала врачей отпустить меня домой, - объясняет свой поступок Алла. - Я говорила, что имею право на свободу и отказ в госпитализации. Я разработала план. На двери был установлен электромагнитный замок. Я разобрала короб и замкнула провода. Дверь открылась. Я собрала свои вещи и пошла по коридору в лифту. Тут оказалось, что дверь закрыта на ключ. В панике стала бегать по коридору. Но выходов не было. Только входы в другие боксы к другим людям. Тут привели новую "жертву", открыли дверь. Врачи куда-то пошли, а я пробежала мимо. И вот моя великая свобода.

allasand Алла делилась с подписчиками фотографиями еды из больницы

Удивительно, но девушка не сожалеет, что нарушила карантин.

- Мне повезло, что зашли люди, - поясняет пациентка. - Я ушла после 18:00. В шесть вечера дали ужин. Я попросила бутылку воды, чтобы показать, что я здесь. Попросила выключить свет, сказала, что буду спать. Они здесь жалюзи закрыли. Это было сделано, чтобы меня не схватили. У них есть приказ. Мне пришлось пострадать немножко. Я поняла, что за свои права я обязана бороться. Даже золотая клетка - это клетка. А прямо скажем, Боткина - это вакханалия.

Девушка сбежала 7 февраля. Алла уверяет, что проконсультировалась с адвокатами. Тем не менее, в Комитете здравоохранения Петербурга заявили, что сбежавшую пациентку ждет штраф.

allasand В 21 начинают закрываться рестораны. В 23 выключают свет в барах. #Китай #Коронавирус

- Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице, - поясняет пресс-секретарь комздрава Петербурга Ольга Рябинина. - Она его не выполнила. Телеграмма об этом направлена в полицию для привлечения ее к административной ответственности. За несоблюдение предписания главного санитарного врача в случае нарушения санитарного законодательства ответственность предусмотрена частью 1 ст.19.5 КОАП.

По этой статье девушке грозит штраф до 500 рублей.