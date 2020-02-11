Отказ признать памятником здание медсанчасти завода им. Калинина оспорят в суде

Медсанчасть №1 завода имени Калинина на улице Одоевского жители Васильевского острова часто называют между собой «дворцом медицины». Три этажа, восьмиколонный портик, лепнина и эркеры на фасаде – все в лучших традициях сталинского неоклассицизма. Рядом – сад, в котором растут более ста деревьев и кустарников.

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Пациентов здесь лечили более полувека – с 1957-го по 2011: был организован стационар, поликлиника, рентгеновский кабинет. Потом здание продали «с молотка» за долги завода. С тех пор, по словам местных жителей, к медицине оно больше не имело отношения. Помещения сдавались разным фирмам под мелкие производства и склады.

С 2015 года активисты пытались добиться, чтобы медсанчасть включили в список памятников и взяли его под охрану. Боялись, что на месте трехэтажного «дворца» и парка вырастут очередные бизнес-центры или жилые высотки.

- Тогда здание получило временный статус выявленного объекта культурного наследия. Но через год провели экспертизу со специалистом из Москвы, по итогам которой решили постоянный статус не присваивать, - рассказал «КП» член инициативной группы по защите медсанчасти, житель Васильевского острова, скульптор Расим Агаев.

Фонтан в саду не работаетФото: Артем КИЛЬКИН

Затем была вереница судов, заседаний, архитектурных советов. Здание постепенно ветшало, и теперь стоит заброшенное. В саду перестал работать фонтан. А 11 февраля Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников архитектуры (КГИОП) опубликовал распоряжение об отказе включить медсанчасть в реестр объектов культурного наследия.

- Рядом с медсанчастью прекрасный сад, который постоянно работает. Это единственное зеленое место в этом районе, кроме Лютеранского кладбища. В прошлые выходные мы развешивали там скворечники с детьми, - рассказала глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина. – Кроме того, огромное количество жителей Васильевского острова каким-то образом связаны с заводом имени Калинина. У кого-то родственники там работали, а кто-то и сам там трудился. Поэтому медсанчасть для них не чужая. Когда мы собирали подписи в защиту здания, к нам приезжали люди даже из других районов.

По словам местных жителей, сад при медсанчасти - единственная зеленая зона в округе, кроме кладбищаФото: Артем КИЛЬКИН

Даже несмотря на официальное распоряжение, сдаваться активисты не намерены. В ближайшие дни они планируют обратиться в суд, чтобы оспорить решение КГИОП.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Мы теряем советские объекты с утроенной скоростью»

Заместитель председателя петербургского филиала Всероссийского общества охраны памятников Александр КОНОНОВ:

- Собственник здания медсанчасти неоднократно говорил, что на его месте планирует построить что-то другое. Поэтому только охранный статус мог спасти постройку от сноса. Улица Одоевского – бывшая промышленная зона, которая сейчас активно застраивается современными зданиями. И то, что там сохранился такой «оазис» очень украшает этот район. Это памятник номер один для всех, кто живет рядом. Мы в Петербурге избалованы тем, что у нас такое количество объектов культурного наследия. Если бы это здание находилось где-нибудь в глубинке, он давно стало бы памятником. А мы теряем советские объекты с утроенной скоростью: СКК, Речной вокзал и множество других построек…Но ведь даже объекты второго ряда имеют полное право, чтобы их охраняли, изучали, реставрировали и берегли.

ОФИЦИАЛЬНО

Это не «зеленый сигнал» к сносу

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников архитектуры:

- Отказ во включении в реестр – это не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке какого-либо объекта. Вопрос использования сада и здания медсанчасти № 1 завода им. Калинина, должен обсуждаться вне рамок экспертной работы по установлению наличия либо отсутствия у объекта историко-культурной ценности. Также обращаем внимание тех, кто искренне надеется на возможность «приспособления» здания под социальные нужды (школа, поликлиника) на то, что это теоретически возможно сделать только в случае отсутствия у данного объекта статуса памятника, так как это потребует строительства дополнительных помещений и изменения внутренней планировки.