«Венок Славы» заработает ко Дню Победы: в Петербурге восстанавливают давно заброшенные фонтаны
Петербург негласно считается фонтанной столицей России. Но пока что из 110 городских фонтанов, которые находятся на балансе «Водоканала», работает лишь 58. То есть, чуть больше половины.
С одной стороны, прогресс очевиден, ведь, когда предприятие – в 1996-м – начало заниматься этой проблемой, из 350 городских фонтанов работали лишь два десятка, причем большинство из сооружений находились в аварийном состоянии.
С другой – еще есть куда стремиться. Поэтому сейчас, по поручению губернатора Александра Беглова, в городе продолжается реализация масштабной городской программы по реконструкции и ремонту фасадов. Она рассчитана на период до 2024 года и включает все не работающие фонтаны, а также те, которые нуждаются в модернизации и восстановлении технических параметров.
Всего в списке 68 объектов. Работы в таком масштабе в городе проводят впервые.
- Составляя программы, мы не только анализировали собственную информацию и проводили инвентаризацию, но и запрашивали информацию в районных администрациях, а также ориентировали на обращения жителей, - объяснил «Комсомольской правде в Петербурге» главный специалист по взаимодействию со СМИ департамента информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Илья Климентьев.
В планах на 2020-й у «Водоканала» 10 фонтанов. Девять из них – уж давно не работают. В том числе и фонтан «Венок Славы» на Аллее героев в Московском Парке Победы. Он был заложен 7 октября 1945 года в знак победы над фашистскими Германией, но уже давно не работал. Местные жители даже опасались, что его превратят в клумбу.
Однако в начале февраля ГАТИ выдала разрешение на капремонт фонтана. Ордер действует до 15 мая.
- «Венок Славы» у нас в этом году в приоритете, - подчеркнули в «Водоканале». – Работы здесь уже начались, подрядчик вышел на объект. Мы хотим, чтобы этот фонтан заработал к юбилею Победы.
Среди остальных заброшенных фонтанов большинство – вряд ли известны кому-то кроме местных жителей, они расположены в микрорайонах и во дворах. В Смольном подчеркивают: их восстановление – это создание той самой комфортной городской среды, которой сегодня очень часто не хватает.
- Людям нравится, - заявил на заседании Правительства вице-губернатор Максим Шаскольский. – Люди с удовольствием собираются у фонтанов в микрорайонах. И это очень востребовано – чтобы люди могли выйти во двор и отдохнуть.
Отдельная история с фонтаном у Российской Национальной Библиотеки. Из списка тех, которые приведут в порядок в текущем году, он – единственный рабочий. Но его тоже надо привести в порядок и особое внимание уделить насосному оборудованию, к которому у специалистов долгое время не было доступа.
- При наличии необходимого финансирования мы планируем в текущем году провести и проектные, и ремонтные работы, - говорит Илья Климентьев. – То есть, все эти десять фонтанов из списка в идеале должны к концу года быть в рабочем состоянии.
Про финансирование речь идет неспроста. С прошлого года «Водоканал» реализует новую политику – ремонт фонтанов за счет собственных средств, освободившихся в результате оптимизации расходов.
- В прошлом году именно так мы смогли отремонтировать три фонтана: «Мальчик и гуси» на проспекте Королева, а также в Любашинском саду и в саду имени 30-летия Октября, - рассказывают на предприятии. – Планируем, что и в дальнейшем будет так же.
Напомним, на этот год в бюджете города заложены 223 миллиона рублей на эксплуатацию фонтанов и фонтанных комплексов. Эти средства идут на текущее содержание объектов, в том числе и неработающих.
КОНКРЕТНО
Какие фонтаны реконструируют и модернизируют в 2020-м
- Главный фонтан Московского парка Победы «Венок Славы
- Фонтан в Пушкине, на Академическом проспекте, 1, сооружение 1, литера А;
- Фонтан у Российской национальной библиотеки
- Фонтаны на площади Победы: Московский проспект, 207, литера Г и 224, литера Г;
- Фонтан на Лермонтовском проспекте, 41, сооружение 1, литера А;
- Фонтан на улице Щербакова, 4/18, сооружение 1, литера А;
- Фонтан на Каменноостровском проспекте, 32, сооружение 1, литера А;
- Фонтан «У торга», г. Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1, сооружение 1, литера А;
- Фонтан на Лесном проспекте, 61.
ИСТОЧНИК KP.RU