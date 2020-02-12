2020-02-12T13:50:49+03:00
Общество

«В семье не должно быть надсмотрщиков и подсудимых»

Известный педагог и блогер Дима Зицер дает советы по воспитанию родителям школьников
Алена ЧИЧИГИНАОльга МАРКИНА
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Известный педагог и блогер Дима Зицер.Известный педагог и блогер Дима Зицер.Фото: Никита СКОПИН
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Доктор педагогических наук и директор Института Неформального образования Дима Зицер уверен, что детей не стоит дрессировать, ведь с ними можно договориться. О том, зачем ходить в на занятия, какой должна быть современная школа, что делать, если дети потеряли в учебе смысл педагог рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» в Петербурге на 92,0 FM. У него свой особый взгляд на образование, который идет в разрез с общим, но тем не менее, он интересный.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС с Димой Зицером. Зачем заставлять ребенка ходить в школу

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«ФЕЙК ОТ УЧИТЕЛЕЙ»

- Как вы видите образование будущего? Сейчас многие говорят, что школа себя изжила, а кто-то вообще выбирает онлайн или домашнее обучение…

- Это происходит, потому что школа перестает соответствовать каким-то минимальным личностным требованиям «клиента» или человека, который в эту школу приходит. В действительности, мы понятия не имеем, что будет дальше, что будет востребовано. Но надо смотреть правде в глаза: разве ваши учителя знали, что будет дальше? Они, конечно, делали очень умные лица, корчили те еще физиономии, приговаривая: «тебе это в жизни пригодится». Удивительно, насколько это было фейком! Однако все же, если вам не пригодились знания о биноме Ньютона, это не значит, что у вас, у меня или кого-то еще были плохие учителя.

- Становится страшно, потому что родитель должен принять какое-то решение, ведь ребенок все-таки не в состоянии его принять.

- Почему это ребенок не в состоянии? Ему нужно помочь, он нуждается в нашей поддержке. Он в состоянии вместе с родителями – любящими и поддерживающими людьми - принять одно из очень важных решений своей недлинной на тот момент жизни. Родители, которые нервничать и пугаться, просто должны сесть и подумать. Не гнать от себя вопрос: «Зачем ходить в школу?», а взять бумажку и вдумчиво написать ответы. Поверьте мне, это работает.

- Что нужно делать для того, чтобы мой ребенок любил свою школу. Возможно ли это?

- Для этого нужно, чтобы человек научился понимать, что ему интересно и научился жить так, чтобы окружающим было комфортно, и ему с этими окружающими тоже. Это навык. Этому, как и многим другим, стоит учиться и стоит учить, если мы сами это умеем, конечно.

«ВРЕМЯ ЖЕСТКИХ НАВЫКОВ УХОДИТ»

- Что касается профориентации или какой-то конкретной профессии. Сейчас, как мне кажется, нет такой локальности. Больше востребованы навыки, так ли это?

- Абсолютно. Когда мы говорим о педагогике, то принято упоминать так называемые «hard skills» и «soft skills» - навыки жесткие и навыки гибкие, мягкие. В общем, совершенно понятно, что время жестких навыков проходит. При наличии гибких навыков я довольно легко могу их достать, достичь, выловить в Интернете, книжке и так далее. А вот навык искать, навык понять или построить взаимодействие с другим человеком, миром, сознанием, предметом, задачей – это дорогого стоит. Можно ли второе получать на основании первого? Конечно! Мы же можем исследовать себя и окружающий мир на базе физики, математики, литературы, истории и чего угодно, но именно в таком порядке. В этот момент мы понимаем, что личностные навыки становятся более важными.

- Как вести себя родителям, пока их сын или дочь ищет себя?

- Поддерживать. Поддерживать своего любимого человека. Бесконечно делать этого человека сильнее, демонстрировать ему, что родители находятся на его стороне. Вот все остальные или большинство могут не находиться, а родители находятся в любом случае. Любовью испортить нельзя. Если мама и папа показывают мне пример поддержки, чему я учусь в этот момент? Поддерживать.

- Нет ли риска в таком случае, что грань между любовью и избалованностью будет нарушена? Например, если купить малышу игрушку, то он потребует еще.

- Если у меня есть возможность купить любимому человеку игрушку? Нужно купить. Если нет возможности? Ну, значит не куплю. Все просто. Как вы знаете, ребенок часто ходит с мамой в магазин и просит «киндер-сюрприз», потому что он, как и его мама, приходит в магазин за покупками. Он имеет право на покупки не меньше, чем она. Понятно, что у одного из них больше опыта, так и пусть мама делится им с ребенком, не унижая и представляя его животным на дрессировке.

«ГАДЖЕТЫ НАС ПУНАЮТ ЗРЯ»

- Правда ли, что сейчас дети гораздо меньше учат наизусть, ведь сейчас они могут открыть поиск в «Гугле» и воспользоваться гаджетом?

- А вы расскажите человеку 8 или 10 лет, для чего это нужно и сделайте так, чтобы учение было в радость и удовольствие. Он, повизгивая, побежит учить. Один из страхов взрослых – это то, что мы не знаем, как проходит детство с гаджетами и постоянно видим в этом проблему.

- Все родители, так или иначе, сталкиваются с массой страхов, особенно если ребенок первый. Страх ведь в этом случае не совсем виртуальный?

- Большинство страхов – это ерунда, правда, в частности они виртуальны. Страх рождается ввиду многовекторного давления со всех сторон, хотя ты сам ты не знаешь, как будет на самом деле. В этот момент ты должен чудесным образом успокоиться, водички попить или бокал вина. В конечном счете, выяснится, что очень многое ты, оказывается, знаешь, а «умные» соседки и бабушки знают намного меньше того, что касается тебя и твоего ребенка. Мы нашим детям нужны не «невротизированными» роботами с заученными статьями из «умных» журналов. Мы нужны им живыми, открытыми, любящими, расслабленными, поддерживающими и так далее.

- И все-таки иногда слово «нет» должно звучит из уст родителей?

- Слово «нет», конечно, должно звучать, как и из уст ребенка, но в этот момент нужно понять, как устроены взаимоотношения. Чаще всего это модель: «я - надсмотрщик, а он - подсудимый, который в камере сидит» Что это за отношение «да» или «нет»? Что за иерархия внутри любовных отношений? Конечно, можно сказать «нет», можно не согласиться, можно спорить, конфликтовать, ссориться и мириться…Однако, нужно ведь понимать, на чьей стороне я нахожусь. Если я на его стороне говорю ему: «Дружище, я с тобой не согласен» - это совсем иначе воспринимается, но если я присоединюсь к большинству, которое обвиняет его или считает плохим, а я с ними соглашаюсь, то, как же ему быть? Где тогда его тыл?

ИСТОЧНИК KP.RU

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