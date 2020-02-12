2020-02-12T16:06:21+03:00
Общество

Эксперты рассказали, влюбленные из каких стран чаще всего женятся в Санкт-Петербурге

В 2019 в Северной столице брак заключили более 800 иностранцев
Анастасия ЛИСТКОВА
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В Санкт-Петербурге в 2019 году оформили свои отношения более 800 влюбленных иностранцев.В Санкт-Петербурге в 2019 году оформили свои отношения более 800 влюбленных иностранцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург по-прежнему остается одним из самых романтических городов на планете, и расписаться здесь для многих влюбленных - настоящая мечта. В 2019 году некоторые пары специально приезжали в город на Неве, чтобы сыграть свадьбу. По данным экспертов,

здесь оформили отношения более 800 иностранцев из 84 стран мира. В основном это граждане Египта и Израиля, далее в списке страны Евросоюза.

Если говорить о мировой статистике, то ведущими странами в этом направлении считаются Италия, США, а также тропические острова. Но Санкт-Петербург, по мнению экспертов, ничуть не хуже, и фотографу точно не придется ломать голову с выбором красивых мест.

- Основная проблема в том, что многие иностранцы не знают о такой простой возможности или остерегаются заключать браки в России, - говорит заместитель главного директора по развитию проектов СПбГБУ Анна Невинская. – Поэтому мы запустили онлайн-консультации на нашем портале. Через него к нам уже обратилось более 70 пар из разных стран и городов России, а по всему миру уже работает 13 офисов. Еще 7 откроется в этом году.

Как знать, возможно, когда-нибудь город Белых ночей станет еще и городом белых платьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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