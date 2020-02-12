2020-02-12T16:06:21+03:00
Общество

Стали известны самые опасные районы Петербурга

Итоги 2019 года по числу уличных преступлений подвели в МВД
Петр КИБЕР
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В полиции подвели статистику по уличным преступлениям в Петербурге.В полиции подвели статистику по уличным преступлениям в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский Главк подвел итоги 2019 года и назвал самые опасные и безопасные районы города исходя из числа уличных преступлений. Всего таковых за 12 месяцев набралось больше 12 тысяч. В среднем, в каждом крупном районе происходит около 1000 инцидентов в год. Но где-то больше, а где-то меньше.

- По количеству преступлений давно лидирует Невский район (1622 случая). Далее идут Калининский (1386), Выборгский (1212) и Приморский (863), - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Меньше всего правонарушений в Петродворцовом (244), Курортном (140) и Кронштадтском (82) районах. Но это в абсолютных цифрах. Понятно, что самые малонаселенные части города реже попадают в сводки.

Больше всего преступлений происходит в Невском районе, меньше всего - в Кронштадте. Фото: "Петербургский дневник".

Больше всего преступлений происходит в Невском районе, меньше всего - в Кронштадте. Фото: "Петербургский дневник".

А МВД считает статистику и по количеству преступлений на тысячу человек. И здесь лидирует самый густонаселенный Приморский район. При количестве в 568,5 тысяч жителей, тут происходит 1,52 инцидента на 1000 человек. Следом в списке Василеостровский и Колпинский районы.

Ну а Невский район по всем показателям оказался «на дне». Здесь и обще число преступлений самое высокое и количество на тысячу жителей также зашкаливает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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