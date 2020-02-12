В Карелии подростки по-боксерски избили мертвую ворону

Громкий скандал разгорается в столице Карелии Петрозаводске. Здесь в соцсетях появилось видео, как группа подростков отрабатывает боксерские удары на тушке мертвой вороны. На записи один парень держит птицу, другой лупит по ней, а третий, под веселый гогот и матерные комментарии, все снимает. Общественность тут же пожелала отдать пацанов в руки правосудия.

- Администрация группы надеется, что с данными личностями проведут воспитательную беседу по поводу этого видеоролика и их поведения, в том числе, что данный инцидент попадет в поле зрения правоохранительных органов Республики, - говорится в посте, опубликованном в паблике «Столица Карелии. Петрозаводск».

Местные жители возмутились ситуацией и заподозрили, что поначалу ворона могла быть живой. Люди призвали завести на подростков дело о живодерстве. Некоторые вспомнили о карме и предположили, что «отольются кошке мышкины слезы».

Ролик вызвал возмущение в соцсетях. Фото: vk.com/stolptz

Потом к ситуации подключились СМИ и дело дошло до полиции. Там также посмотрели запись и пообещали принять меры.

- Информация принята к сведению. Далее с этими подростками будет проводиться работа о соблюдении норм морали и этики, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе МВД по Республике Карелия.

Полицейские уже пообещали побеседовать с подростками, их родителями, а также сходить в местный лесотехнический техникум, где учатся все трое. Инцидент с избиением вороны произошел где-то неподалеку от учебного заведения.

Привлечь юношей к ответственности не получится, так как птица была изначально мертвой, а значит состава преступления в поступке парней нет.

- Чисто по-человечески так нельзя, но юридических санкций не будет, - отметили в полиции, однако заверили, что постараются усилить профилактическую работу с молодым поколением, дабы подобного больше не повторялось.