«Вид был ужасающий»: Мать рассказала, как у 11-летней девочки врачи взяли мазки на коронавирус прямо в парадной

«ЧЕТВЕРО ЛЮДЕЙ В МАСКАХ И ХАЛАТАХ»

В середине января одиннадцатилетняя Валя Кузьмина вместе с тетей летала на отдых в Китай. Отпуск прошел на острове Хайнань – это более тысячи километров от города Ухань, где под Новый год зародился новый коронавирус. 22 января школьница вернулась домой. По словам родителей, она была совершенно здорова. Конечно, к тому времени об опасной заразе знали уже и в России, однако прийти в поликлинику на осмотр Валю никто не приглашал. Вместо этого 30 января прямо на порог к Кузьминым заявились сотрудники больницы №107 – ближайшей к дому. Не остановило их даже то, что взрослых дома не было.

- Они пришли около семи часов вечера, - рассказала «КП» мама девочки Марина Кузьмина. – Как раз в это время я обычно возвращаюсь с работы. Поэтому дочка открыла дверь, даже не спросила, кто стоит в подъезде. Распахнула, а там четверо людей в масках и халатах. Спрашивают: «Ты Валентина Владимировна? Ты была в Китае? Родители дома?». Она ответила, что была в Китае и предупредила, что мамы нет дома. Но врачи почему-то не предложили ей позвонить маме, чтобы спросить разрешение на обследование. Вместо этого они разложили свою лабораторию в коридоре. Стали быть брать слюну, мазки, в носу поковырялись.

Валя не испугалась врачей Фото: предоставлено мамой девочки

«ВИД БЫЛ УЖАСАЮЩИЙ»

Валя, по словам мамы, испугалась. Но больше не врачей, а того, что открыла дверь незнакомым людям.

- Она у меня девочка социально активная, - поясняет мама школьницы. - Занимается вокалом, хореографией, йогой, сноубордингом. Общается с большим количеством людей. Поэтому врачей не испугалась, слез у нее не было. Скорее всего, она провела аналогию с коронавирусом и поняла, зачем пришли врачи. Но сами медики ей ничего не объяснили. Мне же пришлось еще раз провести профилактическую беседу с дочкой, чтобы она не открывала дверь незнакомым. Хотя она это правило знает и обычно никому не открывает.

Марина Кузьмина пришла домой, когда врачи уже взяли анализы и ушли. Дочка даже не сразу рассказала обо всем произошедшем.

Мать девочки пожаловалась омбудсмену

- Я узнала только после того, как врачи нагрянули и к моей сестре, с которой Валя ездила в Китай, - продолжает Марина. –Дочка потом призналась, что вид у врачей был ужасающий. С одной стороны, они молодцы, что спокойно взяли анализы. Но плохо, что взрослые люди не знают своих служебных обязанностей и то, что все действия с несовершеннолетними можно проводить только после согласия их представителей.

Марина Кузьмина уже пожаловалась уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. В аппарате омбудсмена провели проверку.

- Нам подтвердили, что данная ситуация имела место быть, и признали: сотрудники действительно превысили полномочия. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Конечно, их намерения были благими – защитить население от страшного вируса, но это не повод нарушать права юных граждан, - говорит Светлана Агапитовой.

ДОСЛОВНО

Исполняющий обязанности главврача больницы № 107 Игорь АРХИПОВ:

- Через дверь ребенку объяснили о сложной эпидемиологической ситуации в Петербурге и необходимости проведения осмотра с целью предотвращения и распространения новой коронавирусной инфекции. После этого девочка сама открыла дверь и рассказала, что родителей дома нет. Связаться с ними по телефону не представлялось возможным. Было принято решение о проведение медицинского осмотра и взятие биологического материала у ребенка в отсутствие законных представителей.