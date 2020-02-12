Зачем Ленобласть и Петербург хотят «объединить»: два региона обсуждают планы интеграции

В ПОЛЬЗУ АГЛОМЕРАЦИИ

- Более 180 тысяч человек ежедневно ездят из Ленинградской области на работу в Санкт-Петербург, - приводит статистику заместитель правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин. В свою очередь - более двух миллионов петербуржцев летом приезжают в Ленинградскую область сезонно на дачи или на выходные.

Все эти люди уже даже не считают, что живут на два региона: для них и Петербург, и Ленобласть – одинаково близки и любимы. Да и как можно провести черту, если ты – вроде бы просто поехал в магазин, а по факту – перебрался из региона в регион. А сколько раз за день эту невидимую границу пересекают автомобилисты, которые следуют по КАД? Да и в школах на границе города с областью уже не разделяют: где петербуржцы, где «ленинградцы». Вот он, результат агломерации города и области.

- Около двадцати процентов учащихся таких школ, например, Кудровского центра образования и Муринской школы № 3 – петербуржцы, - говорит Михаил Москвин. – Не меньший процент детей из Ленобласти учится и в городских школах. Именно в интересах этих людей и должен создаваться интеграционный план двух регионов, в котором в нем не должно быть места для многолетней волокиты согласования приграничных дорог и отмене популярных у жителей агломерации маршрутов автобусов.

Об «интеграционном плане» на прошлой неделе рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В Петербурге подтвердили: такая работа ведется.

- Цель этого плана - синхронизировать нашу деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, сезонной миграции жителей, - уточнил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ориентировочно соглашение будет готово к весне.

Полного слияния двух регионов, о котором время от времени идет речь, не произойдет.

ОТ ТАРИФОВ ДО ЭКОЛОГИИ

В Ленобласти добавляют: речь идет не об изменении границ, как это можно было бы предположить. Полного слияния двух регионов, о котором время от времени идет речь, не произойдет. Да и политическая жизнь – в каждом регионе сама по себе. Но при этом в соглашении будут прописаны экономическая социальная и транспортная интеграция.

- В первую очередь, необходимо выровнять тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализованию, то есть, сделать транспортно-инженерную интеграцию, - уверен Александр Дрозденко. - Во-вторых, в течение двух-трех лет уровнять социальные льготы, потому что сейчас есть такие, которые действуют только в одном из двух регионов. В-третьих, это дорожная интеграция. Я предлагаю реализовать транспортные развязки на границе двух субъектов в соотношении: бюджет Ленинградской области, бюджет Санкт-Петербурга, федеральный бюджет.

Еще один пункт соглашения – экологические проекты. Ленобласть готова определить зеленые парковые зоны в радиусе 30 километров вокруг города. Там будет запрещено любое строительство. Но, в обмен на «легкие» Петербурга, соседи просят создать совместную программу по переработке мусора, который город ввозит в область, а также компенсировать часть экологической нагрузки, которую несут жители области.

- Это касается полигонов, которые принимают только петербургские отходы, - подчеркнул Дрозденко.

А сколько раз за день эту невидимую границу пересекают автомобилисты, которые следуют по КАД?Фото: Артем КИЛЬКИН

В областном правительстве добавляют: по сути, интеграционный план – это единый документ по всем тем процессам, над которыми чиновники обоих регионов работают уже не первый год.

- Мы открыты для взаимодействия с коллегами из Смольного для создания интеграционного плана и считаем, что стержнем интеграционного плана должны быть интересы конкретных людей - жителей агломерации, - резюмировал Михаил Москвин.

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