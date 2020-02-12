2020-02-12T21:11:31+03:00
Здоровье

На пороге эпидемии: в Петербурге и Ленобласти растет число заболевших гриппом и ОРВИ

За неделю количество заболевших выросло на 60 тысяч человек
Александра СУРИС
Поделиться:
У петербуржцев чаще всего диагностируют грипп BУ петербуржцев чаще всего диагностируют грипп BФото: Сирень БАБАЕВА
Изменить размер текста:

Ряд городских классов и школ в скором времени может отправиться на карантин. Такой прогноз дают в Роспотребнадзоре по Петербургу.

- Сейчас учеба прекращена в небольшом количестве учебных заведений, там недельный карантин, - рассказала журналистам Главный санитарный врач города Наталия Башкетова. – Но мы прогнозируем, что заболевших будет больше и соответственно будет вводиться карантин и в дальнейшем.

В начале февраля Санкт-Петербург вплотную приблизился к эпидемическому порогу. Высокая температура, слабость, головная боль… Только за прошлую неделю в городе заболело около 60 тысячи человек – в цифрах это порядка 23 процентов прироста по сравнению с предыдущей неделей.

- Чаще всего болеют школьники – от 7 до 14 лет, - добавила Наталия Башкетова.

Как и по всей стране в нашем городе превалирует грипп B. Все чаще вирус отправляет горожан на больничные койки – число госпитализированных за ту же неделю так же выросло на 20 процентов. Впрочем, мест для них в городских стационарах пока достаточно.

- Развернута 981 койка в семи медучреждениях, - рассказала Башкетова. – Если число заболевших будет расти, могут быть развернуты еще 3,5 тысячи коек в 16 больницах.

В Ленобласти похожая ситуация: рост заболеваемости на уровне 23 процентов, болеют в основном дети.

- Двигаемся к эпидподъему, - резюмировал замруководителя областного Роспотребнадзора Максим Черный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На экс-чиновника администрации Невского района завели уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей
В «Галерее» три темпераментных и пьяных подростка подрались с охранниками
Житель Красного Села пришел в шок от «Чужого», найденного в карасе
Дзюба начал «войну» со Слуцким из-за сравнения с бревном
«Огонь, иди со мной»: Фанаты «Твин Пикса» исписали баллончиками фасад дома на улице Маяковского
На Восстания «Рендж Ровер» влетел в пенсионерку на «зебре»
Поджигатель машины заводилы фанатов «Зенита» попал на видео
Уборку замусоренного сквера у станции метро «Нарвская» взяли на контроль районной администрации
Молодую обольстительницу, укравшую у петербургского пенсионера сейф с 3 млн рублей, отправили в СИЗО
В Смольном подписали документ, дающий старт транспортной реформе в Петербурге
Похищение человека обошлось петербуржцу в полмиллиона рублей компенсации
Назван самый популярный маршрут троллейбуса в Петербурге
Пассажиры на ходу выпрыгивали из дымящегося автобуса в Петербурге
Секс-игры и алые простыни: Что подарят петербуржцы на 14 февраля своим любимым
«Чеченский волк», паливший из автомата на Московском проспекте и просивший прощения после визита ОМОНа, вновь гоняет по городу на заниженной «Приоре»
Депутат ЗакСа назвал преимущества переезда Объединенной судостроительной корпорации в Петербург
Полиция ищет неизвестных, спаливших машину лидера фанатов «Зенита»
17 медицинских ошибок обернулись в Петербурге уголовными делами
От метро «Пролетарская» до Кудрово могут пустить канатную дорогу
У свидетеля массового убийства 8-летней давности в Петербурге нашли целый арсенал оружия
Около 150 рыбаков вышли на тонкий лед Финского залива
В Петербурге продлили программу маткапитала за третьего ребенка до 2026 года
Мокрый снег с дождем надвигаются на Петербург и Ленобласть
Петербургская официантка обвинила в изнасиловании доминиканца, который не заплатил ей за секс
Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасных последствиях употребления снюсов
Мужчина забил до смерти свою жену и выставил ее труп в подъезд
Из-за крестного хода 16 февраля приостановят движение по Невскому проспекту
Петербургский художник увековечил сквер, где порядка 10 лет обещают открыть станцию метро