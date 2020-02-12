На пороге эпидемии: в Петербурге и Ленобласти растет число заболевших гриппом и ОРВИ

Ряд городских классов и школ в скором времени может отправиться на карантин. Такой прогноз дают в Роспотребнадзоре по Петербургу.

- Сейчас учеба прекращена в небольшом количестве учебных заведений, там недельный карантин, - рассказала журналистам Главный санитарный врач города Наталия Башкетова. – Но мы прогнозируем, что заболевших будет больше и соответственно будет вводиться карантин и в дальнейшем.

В начале февраля Санкт-Петербург вплотную приблизился к эпидемическому порогу. Высокая температура, слабость, головная боль… Только за прошлую неделю в городе заболело около 60 тысячи человек – в цифрах это порядка 23 процентов прироста по сравнению с предыдущей неделей.

- Чаще всего болеют школьники – от 7 до 14 лет, - добавила Наталия Башкетова.

Как и по всей стране в нашем городе превалирует грипп B. Все чаще вирус отправляет горожан на больничные койки – число госпитализированных за ту же неделю так же выросло на 20 процентов. Впрочем, мест для них в городских стационарах пока достаточно.

- Развернута 981 койка в семи медучреждениях, - рассказала Башкетова. – Если число заболевших будет расти, могут быть развернуты еще 3,5 тысячи коек в 16 больницах.

В Ленобласти похожая ситуация: рост заболеваемости на уровне 23 процентов, болеют в основном дети.

- Двигаемся к эпидподъему, - резюмировал замруководителя областного Роспотребнадзора Максим Черный.