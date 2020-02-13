В Михайловском замке открылась выставка, посвященная коллекциям и правлению Александра III

12 февраля в залах Михайловского замка начала работать масштабная выставка, посвященная правлению императора Александра III и его грандиозным коллекциям. Теперь около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, связанных с «царем-миротворцем» представлены любому желающему.

Куда же без внушительного трона императора.Фото: Олег ЗОЛОТО

Внушительную экспозицию собирали по всей России. Некоторые произведения приехали в Петербург из Третьяковской Галереи, Музея изобразительных искусств Республики Карелия и Государственного архива РФ.

Комнаты с экспонатами поделили на тематики, связанные с эпохой Александра III.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все экспонаты рассредоточены по тематикам в различных секциях, коих несколько. Это, например, коллекция Александра III из Аничкова дворца, произведения членов его семьи, сведения о морских путешествиях в Данию и Финляндию, а также русско-турецкой войны. Нашлось место и экспонатам, наглядно демонстрирующим жизнь двора в эпоху правления императора.

Император любил заставлять свой кабинет восточными сувенирами.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Александр III увлекался восточным искусством, особенно китайской экзотикой. Его кабинет в Аничковом дворце все время заставляли китайскими предметами из перегородчатой эмали на бронзе, парными вазами, овальными чашами и круглыми блюдами, фигурками собак и слонов, - рассказывают в пресс-службе Русского музея.

Даже трубки императора отличались оригинальностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что именно Александру III принадлежит идея создания Русского музея. Популяризацию искусства он считал делом государственной важности. Выставка, посвященная императору, продлится до 10 мая.