2020-02-13T02:14:42+03:00
Звезды

В Михайловском замке открылась выставка, посвященная коллекциям и правлению Александра III

Экспозиция включает живопись, графику, скульптуры и все остальное, чем горел император [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге открылась масштабная выставка, посвященная правлению Александра III.В Петербурге открылась масштабная выставка, посвященная правлению Александра III.Фото: Олег ЗОЛОТО
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12 февраля в залах Михайловского замка начала работать масштабная выставка, посвященная правлению императора Александра III и его грандиозным коллекциям. Теперь около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, связанных с «царем-миротворцем» представлены любому желающему.

Куда же без внушительного трона императора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куда же без внушительного трона императора.Фото: Олег ЗОЛОТО

Внушительную экспозицию собирали по всей России. Некоторые произведения приехали в Петербург из Третьяковской Галереи, Музея изобразительных искусств Республики Карелия и Государственного архива РФ.

Комнаты с экспонатами поделили на тематики, связанные с эпохой Александра III. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комнаты с экспонатами поделили на тематики, связанные с эпохой Александра III.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все экспонаты рассредоточены по тематикам в различных секциях, коих несколько. Это, например, коллекция Александра III из Аничкова дворца, произведения членов его семьи, сведения о морских путешествиях в Данию и Финляндию, а также русско-турецкой войны. Нашлось место и экспонатам, наглядно демонстрирующим жизнь двора в эпоху правления императора.

Император любил заставлять свой кабинет восточными сувенирами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Император любил заставлять свой кабинет восточными сувенирами.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Александр III увлекался восточным искусством, особенно китайской экзотикой. Его кабинет в Аничковом дворце все время заставляли китайскими предметами из перегородчатой эмали на бронзе, парными вазами, овальными чашами и круглыми блюдами, фигурками собак и слонов, - рассказывают в пресс-службе Русского музея.

Даже трубки императора отличались оригинальностью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже трубки императора отличались оригинальностью.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что именно Александру III принадлежит идея создания Русского музея. Популяризацию искусства он считал делом государственной важности. Выставка, посвященная императору, продлится до 10 мая.

Безусловно, часть выставки посвящена красивой жизни двора при Александре III. Фото: Олег ЗОЛОТО

Безусловно, часть выставки посвящена красивой жизни двора при Александре III.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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