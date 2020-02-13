Появилось видео смертельной аварии в Псковской области, где погибли 8 человек

Страшной трагедией обернулась поездка домой для рабочих из Украины, приезжавших на заработки в Санкт-Петербург. В ночь на 13 февраля их микроавтобус влетел во встречную фуру. На месте погибли восемь человек. А теперь появилось и видео с места трагедии в Псковской области.

- Около 1:10 на 484 километре федеральной трассы Р-23 «Санкт-Петербург-Пустошка-Невель-граница с Республикой Беларусь» в районе населенного пункта произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса «Мерседес» и грузового «Вольво», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодрог «Северо-Запад».

От страшного удара у микроавтобуса была смята вся передняя часть и левый бок. На месте, до прибытия медиков, погибли водитель и семь пассажиров «Мерседеса». Все - граждане Украины.

Еще один человек, плюс водитель фуры (предварительно гражданин Белоруссии) получили ранения и были госпитализированы.

На место трагедии тут же прибыло все руководство ГИБДД и УМВД по Псковской области, а также многочисленные эксперты. Они изучают состояние дороги и выясняют все причины смертельной аварии.

Также приехали и представители обслуживающей дорогу подрядной организации, в том числе директор псковского филиала УПРДОР «Северо-Запад». По предварительной информации, асфальт был влажным, обработанным противогололедным составом.

По факту ДТП с восемью погибшими возбуждено уголовное дело.