2020-02-13T14:02:16+03:00
Общество

«Твои формы вызывают иронию»: В Карелии директор школы запретила восьмикласснице носить короткие юбки из-за «толстоватых ног»

Педагог подчеркнула, что школьница далеко не манекенщица и посоветовала ей лучше смотреться в зеркало [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Директор школы (слева) сделала замечание школьнице из-за ног Фото: предоставлено АделинойДиректор школы (слева) сделала замечание школьнице из-за ног Фото: предоставлено Аделиной
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В Карелии разгорается скандал вокруг школы № 5 города Петрозаводска. Бывшая школьница пожаловалась на педагога, которая неодобрительно высказалась о ее ногах. История произошла в 2018 году. В тот момент Аделина (имя изменено, – прим.ред.) училась в 8 классе. Девушка записалаь разговор с директором на видео. Но опубликовать его решилась только сейчас, когда выпустилась и перевелась в другое заведение.

- Все началось с того, что учитель ИЗО начала распускать руки на ученицу, сильно ее дернув, - рассказала «КП-Петербург» Аделина. - Педагог пнула наши вещи. Я начала кричать: «Вы что делаете?». Та в ответ назвала нас «дебилами». И ушла за директором. Директор школы Марина Фомина вызвала нас с подругой к себе в кабинет. Приятельница меня предупредила, что Фомина может оскорблять, поэтому я сразу включила видео.

Теперь Аделина выпустилась из школы и обнародовала видео Фото: СОЦСЕТИ

Теперь Аделина выпустилась из школы и обнародовала видеоФото: СОЦСЕТИ

На видео Аделина заходит в кабинет, предположительно, директора. После чего педагог начинает оценивать внешний вид школьницы.

- Я хочу сказать, что вообще такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами, - говорит педагог. - А у тебя такая форма, которая вызывает, знаешь, иронию какую-то. Толстоватые ноги. Ну, толстоватые! Это пошло и некрасиво… Ты маленькая, еще глупенькая девочка. Наклеила ногти, которыми только в ушах ковыряться, серу выковыривать. Одела эту некрасивую юбку. Ходи к маме в этой юбке. Если завтра будешь в этой юбке, мы вместе с тобой поедем домой и будем переодеваться.

На видео также слышно, как педагог делает школьнице замечание – «формы у тебя совсем не манекенщицы».

- У тебя оголены ляжки, - негодует женщина. - Ты в зеркало на себя смотришься? Плохо, наверное, смотришься. Тебе так не идет. У нас положение деловой формы одежды.

Директору школы не понравились ноги школьницы Фото: предоставлено Аделиной

Директору школы не понравились ноги школьницы Фото: предоставлено Аделиной

Видео с оскорблениями ученицы выложила тетя Аделины. По словам бывшей школьницы, директор общается так со всеми учениками.

- Хотелось бы, чтобы ее уволили, - поясняет Аделина. – У меня юбка была 13 сантиметров выше колена. Я считаю, что она не сильно короткая. Меня слова директора не обидели. Я себе нравилась, чужое мнение я не слушаю. А вот из-за этого директора учителя уходят из школы. Она как тиран, когда ученик с ней один на один. Она так и разговаривает со всеми. Если ей не к чему придраться, она начинает обсуждать внешний вид. Хочет, чтобы ее боялись. Бывают девочки, которые комплексуют из-за своего внешнего вида. Как это отразится на ней? Это некомпетентно. Такие люди не должны занимать эту должность.

Директор школы после скандала ушла на больничный Фото: предоставлено Аделиной

Директор школы после скандала ушла на больничный Фото: предоставлено Аделиной

В самой школе не смогли прокомментировать видео с участием Аделины. Сначала там заявили, что директор находится на уроках и сможет пообщаться через два часа. Но спустя два часа директор пожаловалась на недомогание.

- Директор была на уроках, - пояснила «КП» секретарь директора. – Но потом ей стало плохо. Медики определили ее на больничный. Сама я это видео не видела.

Остальные сотрудники школы заявили, что комментариев вовсе не будет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Директору так общаться недопустимо»

- Нельзя так общаться с детьми, тем более, когда ты занимаешь такую должность, - поясняет психолог, эксперт по взаимоотношениям детей и родителей Наталья Искра. - Ученики зависят от директора школы. И психологически слова директора могут значить намного больше, чем слова от кого-то другого. Это нарушение прав ребенка на психологически безопасную среду. Такие слова могут повлиять на ребенка по-разному, в зависимости от степени его чувствительности. У чувствительных это может привести к последующим нарушениям восприятия своего тела, нарушениям пищевого поведения.

Бывшая школьница выложила компромат на учителя: Педагог отчитал девушку за толстые ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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