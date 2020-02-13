Длинноногие и спортивные: Сексуальные фото теннисисток, которых можно увидеть на St. Petersburg Ladies Trophy 2020
Во вторник, 11 февраля, на «Сибур Арене» в Петербурге стартовал пятый в истории женский турнир по теннису St. Petersburg Ladies Trophy 2020. На престижное событие в Северную столицу съехались не только самые сильные спортсменки, но и безумно обворожительные, и сексуальные. Длинные ноги, точеные фигуры и очаровательные улыбки. «КП-Петербург» заглянул в социальные сети теннисисток и собрал фотографии тех, от которых невозможно оторвать взгляд.
Победительница турнира WTA в парном разряде, россиянка 22-летняя Вероника Кудерметова уже хорошо показала себя на соревнованиях, обойдя соперницу из Казахстана.
- Очень счастлива своей победе сегодня в Петербурге. Только так и играем, - написала Кудерметова в своем Instagram в связи с победой на первом этапе.
Длинноногая участница может посостязаться со своими соперницами не только с ракеткой в руках, но и в красоте.
25-летняя Яна Сизикова сейчас занимает 98 место в рейтинге турнира в парном разряде. Теннисистка не забывает радовать своих поклонников как яркими победами, так и соблазнительными фотографиями.
Виталия Дьяченко начала свою головокружительную карьеру в 2007 году. К своим 29 годам теннисистка успела принять участие в турнирах серии Большого шлема и покорить сердца тысяч поклонников.
Юная 18-летняя спортсменка Анастасия Потапова уже успела побывать первой ракеткой мира среди юниоров, победительницей двух турниров WTA в парном разряде и получить множество регалий. Сейчас теннисистка продолжает свою карьеру, даря своим поклонникам очаровательную улыбку.
Одна из самых сильных соперниц женского турнира 2020 года Маргарита Гаспарян является шестикратной победительницей турниров WTA, финалисткой Кубка Федерации 2013 года и парного турнира Orange Bowl. 25-летняя красавица, ростом 183 сантиметра, в Петербурге выступает в одиночном разряде.
Теннисистка из Петербурга Светлана Кузнецова уже 20 лет одерживает победы по всему миру. Ее профессионализм в спорте выгодно подчеркивается обворожительной красотой.
Все участницы турнира активно готовятся к выступлениям, но и не забывают о развлечениях и приятных вечерах в обществе подруг. Так, например, Натела Дзаламидзе и Влада Дьяченко провели время в ресторанчике.
Не уступают по красоте и иностранные теннисистки. 23-летняя хорватка Донна Векич и 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич похвастались в соцсетях красотой и длинной своих ног.
Посмотреть на выступление очаровательных и сильных теннисисток можно вплоть до 16 февраля. Расписание турнира смотрите на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU