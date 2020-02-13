Длинноногие и спортивные: Сексуальные фото теннисисток, которых можно увидеть на St. Petersburg Ladies Trophy 2020

Во вторник, 11 февраля, на «Сибур Арене» в Петербурге стартовал пятый в истории женский турнир по теннису St. Petersburg Ladies Trophy 2020. На престижное событие в Северную столицу съехались не только самые сильные спортсменки, но и безумно обворожительные, и сексуальные. Длинные ноги, точеные фигуры и очаровательные улыбки. «КП-Петербург» заглянул в социальные сети теннисисток и собрал фотографии тех, от которых невозможно оторвать взгляд.

Победительница турнира WTA в парном разряде, россиянка 22-летняя Вероника Кудерметова уже хорошо показала себя на соревнованиях, обойдя соперницу из Казахстана.

- Очень счастлива своей победе сегодня в Петербурге. Только так и играем, - написала Кудерметова в своем Instagram в связи с победой на первом этапе.

v.kudermetova Теннисистка Вероника Кудерметова показала роскошную фигуру

Длинноногая участница может посостязаться со своими соперницами не только с ракеткой в руках, но и в красоте.

25-летняя Яна Сизикова сейчас занимает 98 место в рейтинге турнира в парном разряде. Теннисистка не забывает радовать своих поклонников как яркими победами, так и соблазнительными фотографиями.

yana_sizikova Красивая теннисистка Яна Сизикова достойна ванны с лепестками роз

Виталия Дьяченко начала свою головокружительную карьеру в 2007 году. К своим 29 годам теннисистка успела принять участие в турнирах серии Большого шлема и покорить сердца тысяч поклонников.

fifteen40 Виталия Дьяченко - одна из самых длинноногих и стройных теннисисток России

Юная 18-летняя спортсменка Анастасия Потапова уже успела побывать первой ракеткой мира среди юниоров, победительницей двух турниров WTA в парном разряде и получить множество регалий. Сейчас теннисистка продолжает свою карьеру, даря своим поклонникам очаровательную улыбку.

anapotapovaa Очаровательная теннисистка Анастасия Потапова в купальнике

Одна из самых сильных соперниц женского турнира 2020 года Маргарита Гаспарян является шестикратной победительницей турниров WTA, финалисткой Кубка Федерации 2013 года и парного турнира Orange Bowl. 25-летняя красавица, ростом 183 сантиметра, в Петербурге выступает в одиночном разряде.

margarita_gasparyan01 Теннисистка Маргарита Гаспарян

Теннисистка из Петербурга Светлана Кузнецова уже 20 лет одерживает победы по всему миру. Ее профессионализм в спорте выгодно подчеркивается обворожительной красотой.

svetlanak27 Сексуальная и привлекательная теннисистка Светлана Кузнецова

Все участницы турнира активно готовятся к выступлениям, но и не забывают о развлечениях и приятных вечерах в обществе подруг. Так, например, Натела Дзаламидзе и Влада Дьяченко провели время в ресторанчике.

natadzala Сложно выбрать, когда такие красивые Влада Дьяченко и Натела Дзаламидзе

Не уступают по красоте и иностранные теннисистки. 23-летняя хорватка Донна Векич и 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич похвастались в соцсетях красотой и длинной своих ног.

belindabencic Теннисистки Донна Векич и Белинда Бенчич похвастались красотой ног

Посмотреть на выступление очаровательных и сильных теннисисток можно вплоть до 16 февраля. Расписание турнира смотрите на официальном сайте.