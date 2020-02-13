2020-02-13T14:02:16+03:00
Спорт

Длинноногие и спортивные: Сексуальные фото теннисисток, которых можно увидеть на St. Petersburg Ladies Trophy 2020

Мы заглянули в Инстаграм девушек и теперь точно пойдем на ближайший матч с их участием [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Самые сексуальные теннисистки турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020 / Фото: Instagram St. Petersburg Ladies TrophyСамые сексуальные теннисистки турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020 / Фото: Instagram St. Petersburg Ladies Trophy
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Во вторник, 11 февраля, на «Сибур Арене» в Петербурге стартовал пятый в истории женский турнир по теннису St. Petersburg Ladies Trophy 2020. На престижное событие в Северную столицу съехались не только самые сильные спортсменки, но и безумно обворожительные, и сексуальные. Длинные ноги, точеные фигуры и очаровательные улыбки. «КП-Петербург» заглянул в социальные сети теннисисток и собрал фотографии тех, от которых невозможно оторвать взгляд.

Победительница турнира WTA в парном разряде, россиянка 22-летняя Вероника Кудерметова уже хорошо показала себя на соревнованиях, обойдя соперницу из Казахстана.

- Очень счастлива своей победе сегодня в Петербурге. Только так и играем, - написала Кудерметова в своем Instagram в связи с победой на первом этапе.

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Теннисистка Вероника Кудерметова показала роскошную фигуру
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Длинноногая участница может посостязаться со своими соперницами не только с ракеткой в руках, но и в красоте.

25-летняя Яна Сизикова сейчас занимает 98 место в рейтинге турнира в парном разряде. Теннисистка не забывает радовать своих поклонников как яркими победами, так и соблазнительными фотографиями.

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Красивая теннисистка Яна Сизикова достойна ванны с лепестками роз
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Виталия Дьяченко начала свою головокружительную карьеру в 2007 году. К своим 29 годам теннисистка успела принять участие в турнирах серии Большого шлема и покорить сердца тысяч поклонников.

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Виталия Дьяченко - одна из самых длинноногих и стройных теннисисток России
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Юная 18-летняя спортсменка Анастасия Потапова уже успела побывать первой ракеткой мира среди юниоров, победительницей двух турниров WTA в парном разряде и получить множество регалий. Сейчас теннисистка продолжает свою карьеру, даря своим поклонникам очаровательную улыбку.

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Очаровательная теннисистка Анастасия Потапова в купальнике
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Одна из самых сильных соперниц женского турнира 2020 года Маргарита Гаспарян является шестикратной победительницей турниров WTA, финалисткой Кубка Федерации 2013 года и парного турнира Orange Bowl. 25-летняя красавица, ростом 183 сантиметра, в Петербурге выступает в одиночном разряде.

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Теннисистка Маргарита Гаспарян
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Теннисистка из Петербурга Светлана Кузнецова уже 20 лет одерживает победы по всему миру. Ее профессионализм в спорте выгодно подчеркивается обворожительной красотой.

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Сексуальная и привлекательная теннисистка Светлана Кузнецова
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Все участницы турнира активно готовятся к выступлениям, но и не забывают о развлечениях и приятных вечерах в обществе подруг. Так, например, Натела Дзаламидзе и Влада Дьяченко провели время в ресторанчике.

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Сложно выбрать, когда такие красивые Влада Дьяченко и Натела Дзаламидзе
162 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Не уступают по красоте и иностранные теннисистки. 23-летняя хорватка Донна Векич и 22-летняя швейцарка Белинда Бенчич похвастались в соцсетях красотой и длинной своих ног.

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Теннисистки Донна Векич и Белинда Бенчич похвастались красотой ног
17843 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Посмотреть на выступление очаровательных и сильных теннисисток можно вплоть до 16 февраля. Расписание турнира смотрите на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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