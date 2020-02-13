Коммуналки в центре Петербурга предлагают превратить в элитные квартиры

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ

Петербург – город белых ночей, разводных мостов и музеев. А еще – город коммуналок. По официальным данным, сейчас у нас около 72 тысяч многокомнатных квартир. Общая кухня, одна на всех ванная, и соседи, которые порой терпеть не могут друг друга. Все эти недостатки вряд ли может сгладить пешая доступность до Эрмитажа и вид из окна на Мойку.

Как расселить коммуналки, в Смольном думают уже давно. Есть специальные программы для жителей таких квартир. Но процесс двигается медленно – в бюджете просто нет столько денег, чтобы помочь всем. При этом расселение – еще полбеды. Большинство коммуналок находятся в домах-памятниках. Это «лицо» Петербурга, но зачастую оно не в лучшем состоянии. Мы теряем лепнину на фасадах, витражи на окнах, шикарные лестницы в парадных…

- Мы провели обследование и выяснили, что у нас 1200 жилых домов – объектов исторического наследия, - рассказывает депутат Оксана Дмитриева. – В 710 домах доля коммуналок свыше двадцати процентов.

Одна кухня на всех и ссоры с соседями - вот она, современная романтика коммуналокФото: Артем КИЛЬКИН

Поэтому в Законодательном собрании придумали, как решить сразу две проблемы: расселить людей и отремонтировать дома-памятники. Из 710 домов выбрали 605, которые могут быть интересны для инвесторов. На их плечи ляжет выкуп коммуналок (фактически – расселение) и реставрация здания. Но после завершения всех работ они смогут получить компенсацию из бюджета за реставрацию общедомового имущества, включая лестницы и декор парадных. Но основной доход, все же, бизнес будет получать от продажи обновленного жилья. А оно будет явно не дешевым.

- Конечно, в историческом центре, в доме-памятнике с квартирами такой площади не может быть жилья эконом-класса, - говорит Дмитриева. – Но и далеко не всегда это будет элитное жилье в полном смысле этого слова. Потому что для элитного жилья нужны парковки, лифты. А лифты у нас есть только в половине домов, и их нельзя поставить, не утратив статус объекта культурного наследия. По нашим исследованиям, кроме элитного жилья это будет также жилье бизнес-класса и комфорт-класса. Преимущественно – комфорт.

«ХОЧЕТСЯ ПОНИМАТЬ, В КАКОМ ГОРОДЕ ЖИВЕШЬ»

Куда переедут люди, которые сейчас живут в коммуналках? Это вопрос частный – владельцы таких квартир будут решать его лично с инвесторами. Важно понимать, что инициатива будет носить заявительный характер – то есть навязывать ее не станут, ведь среди жильцов коммуналок много и таких, которые не променяют свою комнату в центре на квартиру на окраине, пусть даже отдельную.

По словам экспертов, не все квартиры в центре одинаково привлекательны для экспертовФото: Артем КИЛЬКИН

- Я живу в коммуналке на Васильевском острове уже семь лет. Никогда не было мыслей встать в очередь на расселение, и никогда ко мне не обращались никакие инвесторы, - рассказала «КП» петербурженка Ольга. – Что мне даст квартира на окраине? Хочется понимать, в каком городе ты живешь. Не думаю, что сумма компенсации будет достаточной, чтобы купить квартиру в центре. К тому же, если ладить с соседями – то жизнь в коммуналке вполне комфортная.

Важно понимать, что в жилом фонде не смогут сделать ресторан, гостиницу или элитный бутик. Эти помещения предназначены только для квартир.

На ремонт исторического центра нужны миллиарды рублейФото: Олег ЗОЛОТО

- Инвесторы уже давно проводят подобные сделки даже без участия государства: выкупают квартиры, потом продают по более высокой цене, - говорит председатель ассоциации риелторов Петербурга Юрий Загоровский. – Есть и государственная программа, по которой инвестора можно привлечь, если жильцы стоят в очереди на расселение. Но она не носит массовый характер, потому что в одном и том же доме может быть очень неоднородная недвижимость. Квартира с видами на реку и входом с парадной лестницы, а рядом - квартира с окнами на помойку или на стену соседнего здания и с отдельным черным входом со двора. Поэтому не выгодно выкупать все квартиры в доме. В таком случае расходы на ремонт и реставрацию могут быть значительно выше прибыли.

Законопроект о новой программе уже прошел два чтения в ЗакСе. Впереди – третье чтение. Затем, если документ примут, его должен будет подписать губернатор.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Исторический центр – это экономический актив»

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко:

- На восстановление исторического центра Петербурга сейчас нужно более 400 миллиардов рублей. При этом многоквартирные дома – это самый сложный вид собственности, куда можно привлечь инвесторов. Но это нужно делать, потому что сами собственники не потянут нагрузку по реставрации объекта. Поэтому модель с участием собственников, инвесторов и города самая оптимальная. Мы должны понимать, что исторический центр – это не только наша гордость, но и экономический актив. Наращивание туристического потока – один из ключевых способов наращивания экономики. Мы должны расширять возможности не только дворцово-парковых ансамблей, но удивлять людей и обычными многоквартирными домами.

КОМПЕТЕНТНО

«Мы многое потеряем, если ничего не сделаем в ближайшие годы»

Заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр КОНОНОВ:

- Учитывая количество коммуналок в домах-памятниках и уровень содержания жилищного фонда, мы ежегодно теряем отдельные элементы нашего культурного наследия – например, части декора. Если мы не будем предпринимать серьезные шаги в ближайшие годы, мы потеряем очень многое. Тогда мы будем платить намного больше денег. Но пока у нас есть шанс сделать стремительный рывок, чтобы поддержать такой жилфонд и расселить коммуналки.