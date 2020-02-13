2020-02-13T18:08:28+03:00
Общество

ЕГЭ для взрослых: Мамам и папам будущих выпускников петербургских школ не дали поблажек

Ощутить на себе все прелести теста решились немногие. Но среди них есть знаменитости
Александра ЖУЧИНА
Поделиться:
Родители будущих выпускников сегодня сами писали ЕГЭ!Родители будущих выпускников сегодня сами писали ЕГЭ!Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Близится самая горячая пора для будущих абитуриентов – Единый государственный экзамен. Процедура сложная и волнительная. Даже неизвестно для кого больше, для самих выпускников или для их родителей. Чтобы мамы и папы поняли, что пить корвалол необязательно (ведь их пугает больше неизвестность), им дают возможность самим побыть по ту сторону ЕГЭ.

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Вчера в школе №235 имени Шостаковича прошла деловая игра для всех, кто хочет побыть по ту сторону ЕГЭ. До сих пор сдавали русский язык. В год юбилея Великой Победы взрослые впервые проверили знания по истории России.

Всего прийти на экзамен для родителей отважились 89 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего прийти на экзамен для родителей отважились 89 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Все как на настоящем экзамене. Нежно-розовые стены, на которых изображены Пушкин и Блок, 6 аудиторий, 11 заданий, видеокамеры в каждом углу, металлодетекторы - не то чтобы воспользоваться шпаргалками, пронести их просто невозможно! Множество бланков, обязательно паспорт - без него не зарегистрируют. Ручка только гелевая, только черная - почти неофициальный символ ЕГЭ.

- Есть только несколько отличий: поскольку это «деловая игра», задания для всех едины. На ЕГЭ же каждый ребенок получает свой вариант, - прокомментировала заместитель комитета по образованию Ирина Асланян. – Да, и время сокращено: с положенных почти 4-х часов до 30 минут.

ИСТОРИЯ СЛОЖНЕЕ МАТЕМАТИКИ

Всего прийти на экзамен для родителей отважились 89 человек. Среди них - не только папы и мамы выпускников, но и те, чьих детей ЕГЭ настигнет через несколько лет.

- Мой ребенок не сдает в этом году. Он еще маленький. Просто самому интересно попробовать. Если честно, то, как сдавали раньше - это серьезнее, круче. Сейчас какой-то упрощенный вариант, «лайт-версия». Недавно вчера нашел свою тетрадь за 2-ой класс, мама сохранила, - тепло вспоминает участник акции Игорь Гузеев. - Мы уже тогда решали уравнения с иксами. Во втором классе!

Кроме того, вместе с родителями экзамен писали известные люди: чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Денис Гольцов, учитель года России 2017 Олег Катренко, кандидат исторических наук Дмитрий Ефимов и многие другие. Среди них была и участница зимних Олимпийских игр 2018 года, неоднократная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова.

- Я школу окончила десять лет назад, не знаю, как я согласилась сейчас писать тест по истории, - улыбнулась спортсменка. - Конечно, были вопросы, которые вызвали затруднения, но все вполне решаемо.

Участница Олимпийских игр 2018 года, неоднократная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова в школе получала пятерки по точным наукам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участница Олимпийских игр 2018 года, неоднократная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова в школе получала пятерки по точным наукам.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вообще мне всегда были ближе точные науки: математика, физика, химия. Умение проводить расчет, кстати, потом очень помогало при игре в керлинг.

ЗАДАНИЯ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

К слову, место проведения акции было выбрано не случайно. В этом году 75-летний юбилей Победы. А в школе № 275 работает всемирно известный музей «А музы не молчали». Ни один другой так полно и подробно не рассказывает о духовной жизни Ленинграда в годы блокады. Здесь есть подлинный рояль легендарного Шостаковича, пробитая осколком нотная тетрадь, личные вещи блокадников. Не через стекло можно увидеть личные вещи блокадников и одежду участников Тегеранской конференции. Так что можно сказать, что история тут совсем рядом.

В тесте тоже были задания о военных событиях. К примеру, текст о блокаде Ленинграда, в котором пропущены слова. В пробелы нужно было вставить имена исторических личностей, а также даты.

После теста всем участникам провели экскурсию по школе, где хранится рояль Шостаковича. Фото: Артем КИЛЬКИН

После теста всем участникам провели экскурсию по школе, где хранится рояль Шостаковича.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот еще. На листе две картинки: марка советского времени и афиши фильмов «Броненосец Потемкин», «Веселые ребята», «Служебный роман» и «Бриллиантовая рука». Нужно было понять, какой фильм вышел позже марки 49-го года.

Как видите, задания не сложные. Наши испытуемые справились. А вот школьникам предстоит сдавать тесты гораздо более мудреные. Так что, если еще не садились за книжки, сейчас самое время. Первый ЕГЭ назначен на 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Российским школьникам необходимы задачники по финансовой грамотности
Об этом заявила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, выступая на экспертной дискуссии, посвященной финансовой грамотности как одному из инструментов преодоления бедности
Омбудсмен в сфере образования: Заморозить стройку детсада проще, чем ввести в строй!
Амет Володарский прокомментировал слова Президента о том, что из построенных 78 тысяч яслей в строй введены около половины. А остальные - стоят без лицензий. Это при том, что потребность в яслях в стране огромная
Новости 24
Роспотребнадзор объяснил иск к петербурженке, сбежавшей из карантина в Боткинской больнице
Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Петербурге
Суд взыскал 40 тысяч с детского лагеря, где школьнику сломали нос
Тараканы в кафе у метро «Проспект Просвещения» возмутили девушку-блогера
Человек упал на пути на станции в Петербургском метро
Петербургский суд дал 14 лет тюрьмы за госизмену по «совершенно секретному» делу
Замдиректора центра социального обслуживания похитила 16 миллионов рублей
Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районе
Собаки двое суток сидят в запертой машине на Синопской набережной
В Петербурге умер 25-летний депутат «Единой России»
Школьника со странными татуировками обвинили в покушении на убийство мигранта в петербургском парке
13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в роскошном отеле Петербурга
Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы