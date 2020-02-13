ЕГЭ для взрослых: Мамам и папам будущих выпускников петербургских школ не дали поблажек

Близится самая горячая пора для будущих абитуриентов – Единый государственный экзамен. Процедура сложная и волнительная. Даже неизвестно для кого больше, для самих выпускников или для их родителей. Чтобы мамы и папы поняли, что пить корвалол необязательно (ведь их пугает больше неизвестность), им дают возможность самим побыть по ту сторону ЕГЭ.

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Вчера в школе №235 имени Шостаковича прошла деловая игра для всех, кто хочет побыть по ту сторону ЕГЭ. До сих пор сдавали русский язык. В год юбилея Великой Победы взрослые впервые проверили знания по истории России.

Всего прийти на экзамен для родителей отважились 89 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Все как на настоящем экзамене. Нежно-розовые стены, на которых изображены Пушкин и Блок, 6 аудиторий, 11 заданий, видеокамеры в каждом углу, металлодетекторы - не то чтобы воспользоваться шпаргалками, пронести их просто невозможно! Множество бланков, обязательно паспорт - без него не зарегистрируют. Ручка только гелевая, только черная - почти неофициальный символ ЕГЭ.

- Есть только несколько отличий: поскольку это «деловая игра», задания для всех едины. На ЕГЭ же каждый ребенок получает свой вариант, - прокомментировала заместитель комитета по образованию Ирина Асланян. – Да, и время сокращено: с положенных почти 4-х часов до 30 минут.

ИСТОРИЯ СЛОЖНЕЕ МАТЕМАТИКИ

Всего прийти на экзамен для родителей отважились 89 человек. Среди них - не только папы и мамы выпускников, но и те, чьих детей ЕГЭ настигнет через несколько лет.

- Мой ребенок не сдает в этом году. Он еще маленький. Просто самому интересно попробовать. Если честно, то, как сдавали раньше - это серьезнее, круче. Сейчас какой-то упрощенный вариант, «лайт-версия». Недавно вчера нашел свою тетрадь за 2-ой класс, мама сохранила, - тепло вспоминает участник акции Игорь Гузеев. - Мы уже тогда решали уравнения с иксами. Во втором классе!

Кроме того, вместе с родителями экзамен писали известные люди: чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Денис Гольцов, учитель года России 2017 Олег Катренко, кандидат исторических наук Дмитрий Ефимов и многие другие. Среди них была и участница зимних Олимпийских игр 2018 года, неоднократная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова.

- Я школу окончила десять лет назад, не знаю, как я согласилась сейчас писать тест по истории, - улыбнулась спортсменка. - Конечно, были вопросы, которые вызвали затруднения, но все вполне решаемо.

Участница Олимпийских игр 2018 года, неоднократная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова в школе получала пятерки по точным наукам.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вообще мне всегда были ближе точные науки: математика, физика, химия. Умение проводить расчет, кстати, потом очень помогало при игре в керлинг.

ЗАДАНИЯ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ

К слову, место проведения акции было выбрано не случайно. В этом году 75-летний юбилей Победы. А в школе № 275 работает всемирно известный музей «А музы не молчали». Ни один другой так полно и подробно не рассказывает о духовной жизни Ленинграда в годы блокады. Здесь есть подлинный рояль легендарного Шостаковича, пробитая осколком нотная тетрадь, личные вещи блокадников. Не через стекло можно увидеть личные вещи блокадников и одежду участников Тегеранской конференции. Так что можно сказать, что история тут совсем рядом.

В тесте тоже были задания о военных событиях. К примеру, текст о блокаде Ленинграда, в котором пропущены слова. В пробелы нужно было вставить имена исторических личностей, а также даты.

После теста всем участникам провели экскурсию по школе, где хранится рояль Шостаковича.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот еще. На листе две картинки: марка советского времени и афиши фильмов «Броненосец Потемкин», «Веселые ребята», «Служебный роман» и «Бриллиантовая рука». Нужно было понять, какой фильм вышел позже марки 49-го года.

Как видите, задания не сложные. Наши испытуемые справились. А вот школьникам предстоит сдавать тесты гораздо более мудреные. Так что, если еще не садились за книжки, сейчас самое время. Первый ЕГЭ назначен на 25 мая.