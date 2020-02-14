«Предложение ему сделала сама»: Жены звезд, которые не побоялись признаться в чувствах первыми

Эйвазов не хотел отвечать Нетребко взаимностью

Уникальным голосом Анны Нетребко сегодня восхищаются миллионы людей во всем мире. Однако именно это обстоятельство сделало ее путь к счастливой личной жизни очень долгим. Первые отношения с оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом не переросли в официальный брак. Несмотря даже на то, что 2008-м году у пары родился сын Тьяго.

Второго своего избранника Юсифа Эйвазова Анна решила не упускать. Она положила на него глаз в первый день знакомства, прямо на сцене. Высокий, статный красавец сразу очаровал певицу. Дело было в Риме. Артисты готовились вместе спеть в опере «Манон Леско». «Я люблю больших, сильных мужчин, чтобы обнял и прямо - ух! К тому же оказалось, что он прекрасно говорит по-русски. Скажу правду: стала приставать», - признавалась Нетребко в одном из интервью.

А вот у Юсифа не возникло интереса к ней, как к женщине. Анна призналась ему, что партию еще не выучила. Как же так? Он готовился к спектаклю несколько месяцев, а тут такое! Через две недели премьера. На нервной почве Эйвазов слег с температурой. Но когда на генеральном прогоне Анна блестяще исполнила свою партию, ее партнер немного успокоился. Но роман с ней заводить по-прежнему не собирался. Не хотел замечать искры со стороны Анны и отвечать на ее чувства.

anna_netrebko_yusi_tiago Какое солнышко в Мюнхене!

Но после короткой разлуки Юсиф понял, что тоже влюбился. Начался бурный роман и вскоре пара сыграла свадьбу. Брак получился счастливым. Семья много вместе путешествует. Отношения Юсифа с Тьяго отличные.

Боярский не торопился расставаться со свободой

Лариса Луппиан с Михаилом Боярским тоже сблизились на сцене. В Ленинградском театре имени Ленсовета они участвовали в одной постановке. Трудно не влюбиться друг в друга, играя Принцессу и Трубадура в спектакле «Трубадур и его друзья». Ведь сплошная романтика. Роман актеров длился несколько лет. Официально регистрировать брак Боярский не спешил. Ему хотелось оставаться свободным мужчиной. А вот Лариса очень хотела выйти замуж за Михаила и родить с ним детей. «Я понимала, что именно женщина выбирает мужчину. И первая предложила ему пожениться. Он не торопился особо, но и против не был», - вспоминала актриса.

Михаил Сергеевич по этому поводу неоднократно шутил: «Лариса раз сто, наверное, делала мне предложение, пока я не согласился!». Через три года после свадьбы на свет появился сын Сергей, потом дочь Елизавета... Но семейная жизнь была очень трудной. Особенно после навалившейся популярности на главу семьи из-за картины «Д’Артаньян и три мушкетера». Бесконечные друзья и компании в доме, посиделки на кухне, вино лилось рекой. Боярский сам признавался, что крепко тогда дружил с алкоголем. А поклонницы донимали не только его самого, но и Ларису.

«Мама постоянно говорила мне: «Разведись!» - вспоминала актриса. - Что удержало? Конечно, любовь. Любви надо учиться. Я училась много лет. Вообще, мужчинам тяжелее жить на этом свете. Они лишь внешне сильные. А внутри гораздо уязвимее нас, женщин. Поэтому надо почаще обнимать, целовать мужа, действовать только нежностью и любовью. Я бы не сказала, что ласка - это женское оружие. Скорее искусство. Можно было развестись… Но Миша - потрясающий отец. Он обожал наших детей и все нес в дом. Это счастье, что мы остались вместе».

Михаил Сергеевич с возрастом превратился в настоящего ценителя семейных ценностей. Он души не чает в своих близких. Гордится женой, детьми и внуками.

«Нет ничего важнее семьи. Семья и любовь - основа всего. Женщины мудрее мужчин, потому что понимают это чуть ли не с рождения. Поэтому и не боятся делать первые шаги», - говорит народный артист.

Будущего мужа Ковальчук больше интересовала карьера

Актриса театра и кино Анна Ковальчук влюбилась в своего первого будущего супруга Анатолия Ильченко на вступительных экзаменах в ЛГИМиК. По ее словам, буквально с первого взгляда. Нужно было пройти собеседование на культурные темы: какие последние выставки видели, какие премьеры смотрели, писал ли Пушкин пьесы…

«Мне было страшно. Я ведь готовилась в «Политех», делала упор на физику и математику. И тогда я подбежала к Толику, мне казалось, что он самый умный и интеллигентный человек из всех абитуриентов, какой-то очень модный, продвинутый… Он мне стал рассказывать… И вот только я на него посмотрела (было солнце, начало июня), а он в зеленой рубашке, глаза голубые, искрящиеся… Я как заглянула в эти глаза, так и утонула. Что-то записывала, но уже не понимала что», - рассказывала актриса.

Дочь Злата родилась у Ковальчук непосредственно на камеру для сериала «Тайны следствия».

Тогда они еще не знали, что попадут на один курс. И что осенью, после каникул, начнут встречаться. Но получилось все именно так. Они вместе учились и жили в съемной комнате в коммуналке. Несмотря на большую нагрузку в вузе Аня мечтала о замужестве и детях. Но Анатолий не спешил делать ей предложение. На тот момент ему было важнее реализоваться в профессии. Поэтому после окончания института он уехал в Москву. А Анна осталась в Петербурге, ее пригласили работать в Театр им. Ленсовета. Однажды она не выдержала и поехала навестить любимого.

«Он встретил меня с поезда с цветами, привез в театр, и в итоге мы провели вместе весь день. Я, по-моему, так и не сказала, что приезжала конкретно к нему, но в этот день мы решили пожениться. Ну, то есть мы встретились и поняли, что раз целый год прошел, и даже вариантов других не наметилось, значит это судьба», - поделилась Анна.

Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Злата. Происходил этот сложный процесс непосредственно на камеру для сериала «Тайны следствия». Героиня Анны Ковальчук Мария Шевцова впервые стала мамой. Супруг актрисы присутствовал на родах.

annakovalchuk313 Анна Ковальчук

Первый брак Ковальчук распался в 2005-м. Через два года Анна вышла замуж за бизнесмена Олега Капустина. Подрастает сын Добрыня.

Новая жена Шнурова вовремя подсуетилась

Новая жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова тоже сама сделала предложение избраннику. Из источника, близкого к семье музыканта, стало известно, что с дочкой бизнесмена лидер «Ленинграда» замутил еще, находясь в браке с Матильдой. С эффектной, хорошо образованной блондинкой Сергей часами разговаривал по телефону, не стесняясь жены. Конечно, только разговорами дело не ограничивалось. Через год таких взаимоотношений Шнуров и Матильда официально объявило о разводе. И через очень короткое время Сергей тихо сходил с Ольгой в ЗАГС. Пышной свадьбы не было.

«Она сама предложила Шнуру пожениться. Он одиночества не выносит. Ему одному плохо. Вот и решил: пусть будет жена», - рассказал источник.

По мнению близкого друга Шнурова певца Стаса Барецкого, Ольга не явилась причиной его развода с Матильдой.

«Таких Оль у него было немало. Думаю, развелись, потому что Сергей постарался. С Матильдой у них бурный был брак, страсти кипели, отношения выясняли... Думаю, Сергей решил наконец-то окончательно остепениться. Он же с виду такой хулиган, а на самом деле серьезный человек. Матильда не захотела ему рожать. А он, как мне видится, дозрел до отцовства», - рассказал Барецкий.

Судя по постам, которые Шнуров выкладывает в Инстаграм, он вполне счастлив в браке, хотя почти никогда не показывает лица своей новой избранницы.

shnurovs Шнуров с женой

В плеере старый Эминем,

Мастер странных вибраций.

Совершенно нет времени,

Чтобы чем-то заняться.

Завтрак, пляж и обед.

Волочу своё тело.

Смыло море мой след,

И полдня пролетело.

Скоро ужин, отбой,

День прошёл, загорели.

Хорошо спать с тобой.

И сверчков слушать трели.

И проснувшись обнять

Тебя. Страсть разбудила.

Мыслей нет, чтоб понять,-

Это счастье…