Никакого гомосексуализма и усов с грудью: В Петербурге руководство школы запретило мальчикам танцевать в юбках под группу Queen

В одной из школ Петербурга старшеклассники столкнулись с цензурой при участии в конкурсе «Один в один», суть которого как можно точнее повторить музыкальный номер или клип. Обо всем «Комсомолке» рассказал ученик, поставивший со своими одноклассниками выступление под легендарную песню I Want To Break Free группы Queen. По его словам, руководство школы возмутилось внешним видом мальчиков, решивших надеть женскую одежду на манер той, что была в клипе Фредди Меркьюри и его партнеров.

- Прогнали этот номер раз 7. Учительница английского посмотрела с телефона ролик Queen, одобрила. А в день выступления чего только о себе не услышали – «Это что за вид, вам нужно в стриптиз-клуб», «Наша школа не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм» (взрослые не разобрались со значением слов – Прим. ред.). Еще раздражали приклеенные усы. Имитацию груди тоже отвергли, - говорит школьник.

Старшеклассник прислал в доказательство порядок выступлений творческих коллективов на конкурсе «Один в один». Среди них встречаются музыкальные номера по Верке Сердючке и рокерам Kiss - исполнителям, которые в своих образах выглядят не менее вызывающе. Но их почему-то одобрили. Более того, в передаче «Точь-в-точь» на одном из федеральных каналов уже повторяли клип на песню I Want to Break Free. Тогда жюри в лице Боярского, Хазанова, Ярмольника и Аверина только порадовались идее перевоплощения.

- День выступления был в пятницу 14 февраля. Жаль, не дали приколоться. Никакого второго этапа конкурса, о котором пишут в СМИ, нет и не будет. Это одноразовая акция, без продолжения, - рассказывает расстроенный подросток.

Нестандартный клип Queen стал хитом и одой об освобождении человека от всех цепей. Фото: Queen - I Want To Break Free / YouTube, канал Queen Official