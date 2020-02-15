2020-02-15T02:45:35+03:00
Общество

Никакого гомосексуализма и усов с грудью: В Петербурге руководство школы запретило мальчикам танцевать в юбках под группу Queen

Школьники ответственно подошли к творческому конкурсу, но учителей и завучей возмутил их дерзкий внешний вид [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Петербургские школьники жалуются на то, что им запретили выступать в женской одежде под песню Queen. Фото: предоставлено героями материалаПетербургские школьники жалуются на то, что им запретили выступать в женской одежде под песню Queen. Фото: предоставлено героями материала
Изменить размер текста:

В одной из школ Петербурга старшеклассники столкнулись с цензурой при участии в конкурсе «Один в один», суть которого как можно точнее повторить музыкальный номер или клип. Обо всем «Комсомолке» рассказал ученик, поставивший со своими одноклассниками выступление под легендарную песню I Want To Break Free группы Queen. По его словам, руководство школы возмутилось внешним видом мальчиков, решивших надеть женскую одежду на манер той, что была в клипе Фредди Меркьюри и его партнеров.

Учителя и завучи увидели в образах мальчиков пропаганду гомосексуализма. Фото: предоставлено героями материала

Учителя и завучи увидели в образах мальчиков пропаганду гомосексуализма. Фото: предоставлено героями материала

- Прогнали этот номер раз 7. Учительница английского посмотрела с телефона ролик Queen, одобрила. А в день выступления чего только о себе не услышали – «Это что за вид, вам нужно в стриптиз-клуб», «Наша школа не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм» (взрослые не разобрались со значением слов – Прим. ред.). Еще раздражали приклеенные усы. Имитацию груди тоже отвергли, - говорит школьник.

В конкурсе участвовали школьники с 7 по 11 классы,но именно номер в стиле Queen почему-то запретили. Фото: предоставлено героями материала

В конкурсе участвовали школьники с 7 по 11 классы,но именно номер в стиле Queen почему-то запретили. Фото: предоставлено героями материала

Старшеклассник прислал в доказательство порядок выступлений творческих коллективов на конкурсе «Один в один». Среди них встречаются музыкальные номера по Верке Сердючке и рокерам Kiss - исполнителям, которые в своих образах выглядят не менее вызывающе. Но их почему-то одобрили. Более того, в передаче «Точь-в-точь» на одном из федеральных каналов уже повторяли клип на песню I Want to Break Free. Тогда жюри в лице Боярского, Хазанова, Ярмольника и Аверина только порадовались идее перевоплощения.

- День выступления был в пятницу 14 февраля. Жаль, не дали приколоться. Никакого второго этапа конкурса, о котором пишут в СМИ, нет и не будет. Это одноразовая акция, без продолжения, - рассказывает расстроенный подросток.

Нестандартный клип Queen стал хитом и одой об освобождении человека от всех цепей. Фото: Queen - I Want To Break Free / YouTube, канал Queen Official

Нестандартный клип Queen стал хитом и одой об освобождении человека от всех цепей. Фото: Queen - I Want To Break Free / YouTube, канал Queen Official

Старшеклассник делится, что ребята действительно старались – нашли подходящую одежду, парики, усы. Его родители, как и он, большие фанаты Queen. Уже два года подряд семья смотрит на Новый год не «Иронию судьбы», а «Богемскую рапсодию», рассказывающую о становлении великой группы и судьбе Фредди Меркьюри.

Сейчас школьники продолжают бороться за толерантность и, несмотря на давление со стороны учителей, хотят придать инциденту огласку.

Корреспонденты "КП-Петербург" пока не дозвонились до руководства школы, чтобы получить комментарий по теме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чудеса российской медицины: Как на комиссиях по инвалидности "излечивают" болезни
Детей с редким врожденным заболеванием с 14 лет признают здоровыми. Снимают инвалидность, лишают всех льгот и денег. Раз не похож на олигофрена, значит, все в порядке? В ситуации разбиралась Дина Карпицкая
Новости 24
Дмитрий Нагиев приехал в Выборг для съемок в новой комедии
Бесплатные маршрутки запустят от станции метро «Приморская» до «Севкабель Порта»
Коммунальный долг петербурженки, объявившей о банкротстве, переписали на ее малолетних детей
Витебский вокзал Петербурга назвали самым востребованным среди кинематографистов
Петербург с отрывом победил в рейтинге упоминаний глав ЗакСа в СМИ за январь
Лобовое столкновение иномарок в Тосно закончилось смертью и пожаром
На Малоохтинском проспекте BMW снес мужчину, который менял колесо своей машины
Активисты «лечат» подорожником бесхозную разбитую дорогу на границе Петербурга и Ленобласти
Петербургский дворник ударил неприятеля ножом в сердце на День святого Валентина
Пулково ищет опытного специалиста по борьбе с птицами и дикими животными
Выделенных полос для общественного транспорта в Петербурге станет больше в 2020 году
Депутата посадили под домашний арест по делу о хищении 16 млн рублей из бюджета Петербурга
Грузовик сбил двухлетнюю девочку и женщину на «зебре» на проспекте Энгельса
ГАТИ разрешила разработки проекта для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий метро
Подвал и крышу Большого драматического театра отремонтируют до 2021 года