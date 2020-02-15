2020-02-15T15:10:06+03:00
Общество

Петербургские врачи провели уникальную операцию ребенку с раком почки

Орган удалось сохранить, хотя при подобном диагнозе его чаще всего удаляют
Полина ЖУКОВА
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В Петербурге ребенку с раком почки удалили опухоль, сохранив орган.В Петербурге ребенку с раком почки удалили опухоль, сохранив орган.Фото: Артем КИЛЬКИН
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У четырехлетнего Славы из Петербурга в конце прошлого года обнаружили рак почки. Мама просто отвела ребенка на плановое УЗИ, которое разделило их жизнь на «до» и «после». И хотя и заболевание обнаружили на ранней стадии, а опухоль была еще маленькой, почку все равно нужно было бы удалять – таково лечение. Именно это и предложили маме мальчика в нескольких медицинских учреждениях. Однако в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Петрова врачи нашли альтернативу.

Они не просто спасли от рака почки четырехлетнего малыша, но и сохранили сам орган. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе института, операцию провели в конце января. Все это время врачи наблюдали за парнем. А уже сейчас можно сказать, что операция прошла успешно. Без удаления органа ее удалось провести потому, что НИМЦ онкологии имени Петрова работает по современному международному протоколу. Речь идет о малоинвазивной хирургии – более щадящей.

Как добавили в институте, подобные операции с сохранением почки не новы. Однако в истории мальчишки из Петербурга совпали несколько факторов. Во-первых, именно в этом институте есть врач, который уже делал подобные операции взрослым. Во-вторых, малыш по характеристикам опухоли попал в «список» тех пациентов, кому такие операции можно выполнять.

Опухоль у мальчишки была всего около двух квадратных сантиметров. Сначала ему провели полихимиотерапию, благодаря которой опухоль значительно уменьшилась. Затем с помощью лапароскопии образование удалили. Операцию провели заведующий хирургическим онкоурологическим отделением, кандидат медицинских наук Александр Носов и детский хирург-онколог Евгений Сенчуров. Сейчас малыш чувствует себя хорошо и продолжает приходить вместе с мамой на необходимые после операции медицинские процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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