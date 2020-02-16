2020-02-16T10:42:23+03:00
Происшествия

В Петербурге пьяный ухажер во время ссоры бросил женщину в Фонтанку, а потом утонул, спасая ее

Саму девушку из воды вытащил случайный прохожий, она в больнице
Роман ЛЯЛИН
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В Фонтанке ночью спасатели искали тело утонувшего мужчины Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВ Фонтанке ночью спасатели искали тело утонувшего мужчины Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге минувшей ночью на набережной реки Фонтанка разыгралась настоящая драма. 63-летний гражданин Узбекистана поссорился с 48-летней женщиной. В пылу мужчина выбросил свою визави в воду. Дама стала тонуть. Увидев это, горе-джентельмен попытался ее спасти.

- Мужчина предположительно был пьян, - рассказывают в ГУ МЧС по Петербургу. - Перебросив женщину через ограждение, он пытался достать ее при помощи подручных средств. Но в итоге тоже спрыгнув в воду.

Оказавшись в воде, "спаситель" сам стал тонуть. Захлебнувшись он ушел на дно. Со слов очевидцев, погибшим был местный дворник. А девушку спас случайный прохожий.

- Спасать девушку стал местный дворник, - рассказывают свою версию очевидец Екатерина Городилина. - К сожалению, мужчина утонул. Девушку спас мой знакомый Федор Чебан. Поисками утонувшего занимались сотрудники МЧС.

Другой очевидец пояснил, что женщина тоже была пьяна.

- Двое напились, поругались и он ее выбросил в Фонтанку, - делится Олег Ковалев. - Там иначе к воде не подобраться, кроме как через парапет.

Сейчас спасатели уже нашли тело утонувшего мужчины.

- До прибытия спасателей женщину извлекли на берег, передали для осмотра бригаде скорой помощи, - добавляют в МЧС. - Для проведения поисковых работ утонувшего мужчины на место направлены водолазы.

Сейчас водолазы уже достали тело утонувшего. Его визави с переохлаждением находится в Мариинской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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