2020-02-16T14:49:50+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейский прыгнул в ледяную воду канала Грибоедова, чтобы спасти сбросившегося с моста парня

Лейтенанту удалось затащить молодого человека на кромку льда и помочь выбраться на сушу [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Полицейский прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти парня Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОПолицейский прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти парня Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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В Санкт-Петербурге полицейскому пришлось изрядно промерзнуть в ледяной воде канала Грибоедова, чтобы спасти безумного молодого человека. Утром 16 февраля 23-летний парень спокойно шел по Ново-Конюшенному мосту, но в какую-то секунду его словно переклинило, и он перепрыгнул ограждение переправы и плюхнулся на тонкий лед. Через секунду он уже был в канале и стал уходить ко дну. К счастью, свидетелями странного поступка пешехода стали несколько человек. Они-то и стали звать на помощь.

- 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев, который дежурил неподалеку, сразу же отреагировал на просьбу, - рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Полицейский быстро снял с себя верхнюю одежду, спустился на лед канала Грибоедова и стал вытаскивать пострадавшего.

Полицейскому пришлось прыгать в воду вслед за парнем Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейскому пришлось прыгать в воду вслед за парнем Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Двое других полицейских в это время принесли лестницу, по которой пострадавший и его спаситель поднялись на берег, где обоих уже поджидали врачи скорой. Ныряльщика с переохлаждением отвезли в больницу, его жизни больше ничего не угрожает. В ближайшее время ему еще, правда, предстоит разговор с полицейскими. Ну, какое-то же должно быть объяснение его поступку.

В Петербурге полицейский вытащил из ледяной воды прохожего, который туда упал с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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